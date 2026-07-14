Τι κέρδισαν οι καταναλωτές που γύρισαν σε σταθερό τιμολόγιο

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Η μαζική στροφή των καταναλωτών από τα πράσινα στα μπλε τιμολόγια αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2025.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΡΑΑΕΥ, τα σταθερά τιμολόγια αναδείχθηκαν συνολικά η οικονομικότερη επιλογή, ενώ η αλλαγή των προτιμήσεων των καταναλωτών αναδιαμόρφωσε τα μερίδια των προμηθευτών, με εταιρείες που είχαν ισχυρή παρουσία στα μπλε προϊόντα να ενισχύουν τη θέση τους.

Την ίδια ώρα προκύπτει ότι οι καταναλωτές που επέλεξαν μπλε τιμολόγια βγήκαν ωφελημένοι, καθώς τους οκτώ τους 12 μήνες της χρονιάς – με τον υπολογισμό της ΡΑΑΕΥ να αφορά επίπεδο κατανάλωσης 330 kWh, καταγράφηκαν ως τα φθηνότερα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στον μέσο όρο της ετήσιας χρέωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 50,51 ευρώ για τα σταθερά τιμολόγια, έναντι 56,50 ευρώ για τα κυμαινόμενα και 60,98 ευρώ για τα πράσινα, τα οποία κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μέση επιβάρυνση. Στο σύνολο των 1.059 διαθέσιμων μηνιαίων τιμών οικιακών τιμολογίων για το 2025, η μέση επιβάρυνση του καταναλωτή με κατανάλωση 330 kWh διαμορφώθηκε σε 55,42 ευρώ, αντανακλώντας το μέσο επίπεδο ανταγωνιστικών χρεώσεων (χρεώσεων προμήθειας) στην αγορά. Ως προς τα ακραία σημεία της κατανομής των τιμών, η χαμηλότερη μηνιαία χρέωση για το σύνολο του έτους καταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και προήλθε από το κυμαινόμενο τιμολόγιο «Yellow One Home 2» της εταιρείας ΗΡΩΝ, με τελική ανταγωνιστική χρέωση 29,95 ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι πρόκειται για τη μοναδική τιμή που υποχώρησε κάτω από το όριο των 30 ευρώ μηνιαίως. Η μέση ετήσια χρέωση του συγκεκριμένου τιμολογίου διαμορφώθηκε σε 45,32 ευρώ υποδηλώνοντας σχετικά ανταγωνιστική επίδοση σε ετήσια βάση.

Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση, σε όρους συνολικού ετήσιου κόστους, το πλέον οικονομικό αποτέλεσμα μεταξύ των τιμολογίων που ήταν διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καταγράφηκε από σταθερό προϊόν. Συγκεκριμένα, το τιμολόγιο «Value Secure 12M» της PROTERGIA εμφάνισε τη χαμηλότερη αθροιστική ετήσια ανταγωνιστική χρέωση, η οποία ανήλθε σε 510,84 ευρώ, καταγράφοντας διαφορά ύψους 27,89 ευρώ σε σχέση με το «Yellow One Home 2», το οποίο κατετάγη στη δεύτερη θέση.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι, παρά τις επιμέρους μηνιαίες διακυμάνσεις που ενδέχεται να ευνοούν κατά περιόδους τα κυμαινόμενα τιμολόγια, τα σταθερά τιμολόγια προσέφεραν, σε ετήσια βάση, τον πλέον ανταγωνιστικό συνδυασμό τιμής και προβλεψιμότητας για τον μέσο οικιακό καταναλωτή το 2025. Ενώ για επίπεδο κατανάλωσης 660 kWh, το έτος 2025 τα μπλε καθίστανται ακόμη πιο οικονομική επιλογή για τους οικιακούς καταναλωτές, καθώς αποτελούν τη φθηνότερη κατηγορία σε 11 από τους 12 μήνες του έτους. Η υπεροχή αυτή αποτυπώνεται και στον μέσο όρο της τελικής ανταγωνιστικής χρέωσης, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 92,81€ για τα Σταθερά τιμολόγια, έναντι 109,40€ για τα Κυμαινόμενα και 118,36€ για τα Ειδικά τιμολόγια, καταγράφοντας σημαντικά μεγαλύτερες αποκλίσεις σε σχέση με την περίπτωση χαμηλότερης κατανάλωσης.

Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις των καταναλωτών φαίνεται αφορούν κυρίως το πράσινο τιμολόγιο. Με βάση τα στοιχεία ενώ στις 31.12.2024 το 72,67% των οικιακών πελατών παρέμενε στο Ειδικό Τιμολόγιο, έως τον Δεκέμβριο του 2025 το αντίστοιχο ποσοστό είχε μειωθεί σε 58%. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι, κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής του Χρωματικού Κώδικα, σημαντικό μέρος των καταναλωτών δεν παρέμεινε αδρανές στο αρχικό καθεστώς ένταξης, αλλά προχώρησε σταδιακά σε ενεργή επιλογή άλλου τύπου τιμολογίου. Η μετακίνηση αυτή κατευθύνθηκε κυρίως προς τα σταθερά τιμολόγια, ενώ σε μικρότερο βαθμό παρατηρήθηκε επιλογή κυμαινόμενων τιμολογίων. Συγκεκριμένα, το μερίδιο των σταθερών τιμολογίων υπερδιπλασιάστηκε, αυξανόμενο από 13,3% σε 28,7%, γεγονός που αποτυπώνει σαφή ενίσχυση της προτίμησης των οικιακών καταναλωτών για προϊόντα με μεγαλύτερη προβλεψιμότητα ως προς την τελική χρέωση.

Πάντως η ενίσχυση των σταθερών τιμολογίων αποτελεί τη βασική τάση που διαμορφώνεται και το 2026 στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν προϊόντα με σταθερή χρέωση προκειμένου να προστατευθούν από τις διακυμάνσεις των τιμών. Παράλληλα, συνεχίζεται και η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα κίτρινα τιμολόγια, ενώ τα πράσινα προϊόντα υποχωρούν.

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