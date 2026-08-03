ΗΡΩΝ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια ρεύματος και τον Αύγουστο

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΗΡΩΝ διατηρεί σταθερή τη χρέωση προμήθειας στο οικιακό πρόγραμμα και τον Αύγουστο (για 5ο συνεχόμενο μήνα), απορροφώντας τη μηνιαία αύξηση 18% στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Εκτιμάται, μάλιστα, ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοίνωσης των τιμών από τους προμηθευτές έως τα μεσάνυχτα, τα «πράσινα» προγράμματα του ΗΡΩΝΑ θα συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ανταγωνιστικών της αγοράς.

«Πράσινα» προγράμματα ΗΡΩΝ

Πρόγραμμα Πάγιο (€) Τιμή Προμήθειας

(€/kWh) Έκπτωση Συνέπειας Πληροφορίες ΗΡΩΝ BASIC HOME 5,00 0,14760 55,99% Σύνδεσμος ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS S 5,00 0,17780 34,83% Σύνδεσμος ΗΡΩΝ BASIC BUSINESS L 5,00 0,17941 34,58% Σύνδεσμος

Οι τιμές θα ανανεωθούν σύντομα και στο heron.gr.

Σταθερά προγράμματα

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα και τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή, ο ΗΡΩΝ διατηρεί αμετάβλητες τις ανταγωνιστικές τιμές των σταθερών οικιακών προγραμμάτων ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS.

Πρόγραμμα Πάγιο (€) Τιμή (€/kWh) Έκπτωση Διάρκεια Πληροφορίες ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS MAX HOME 11,90 0,1440 46,3% 18 μήνες Σύνδεσμος ΗΡΩΝ BLUE GENEROUS HOME 10,90 0,1530 42,9% 12 μήνες Σύνδεσμος

Δυναμικά προγράμματα

Τα οικιακά και επαγγελματικά δυναμικά προγράμματα ΗΡΩΝ Happy Hour συνεχίζουν να προσφέρουν 100% έκπτωση στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για 3 συνεχόμενες ώρες κάθε ημέρα, ανεξάρτητα από το ύψος της κατανάλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΗΡΩΝ Happy Hour Home και τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται και να αξιοποιούν το δωρεάν τρίωρο θα βρείτε εδώ.