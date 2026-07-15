Φυσικό αέριο: Πάνω από τα 53 ευρώ/MWh και νέες πιέσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος

Η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας εισέρχεται στο πιο απαιτητικό κομμάτι του καλοκαιριού με το φυσικό αέριο να κινείται εκ νέου σε επίπεδα άνω των 53 ευρώ/MWh, εντείνοντας τις ανησυχίες για νέες αυξήσεις στο κόστος του ηλεκτρισμού τους επόμενους μήνες.

Ο συνδυασμός της αυξημένης ζήτησης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της προσπάθειας της Ευρώπης να γεμίσει τις αποθήκες φυσικού αερίου ενόψει του χειμώνα δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευμετάβλητο περιβάλλον στις ενεργειακές αγορές.

Η τιμή του φυσικού αερίου στο ολλανδικό hub TTF για τα συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου έκλεισε χθες στα 53,5 ευρώ/MWh, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δείχνουν ότι η αποκλιμάκωση των τιμών δεν αναμένεται πριν από τον Μάιο του 2027. Για λόγους σύγκρισης, πριν από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, το φυσικό αέριο διαπραγματευόταν κοντά στα 31 ευρώ/MWh. Στις 19 Μαρτίου είχε φτάσει τα 60 ευρώ/MWh, ενώ η χαμηλότερη τιμή της πρόσφατης περιόδου καταγράφηκε στις 26 Ιουνίου στα 40,8 ευρώ/MWh. Από εκείνο το σημείο και μετά, η πορεία του TTF είναι σταθερά ανοδική.

Οι παράγοντες που τροφοδοτούν την άνοδο είναι δύο. Από τη μία πλευρά, η γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή επαναφέρει τον φόβο διαταραχών στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Από την άλλη, η Ευρώπη βρίσκεται σε πλήρη διαδικασία αποθεματοποίησης φυσικού αερίου ενόψει του νέου έτους αερίου που ξεκινά τον Οκτώβριο, γεγονός που διατηρεί τη ζήτηση σε υψηλά επίπεδα.

Το ακριβότερο φυσικό αέριο αποτυπώνεται ήδη στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Παρά την αυξανόμενη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό μείγμα, οι μονάδες φυσικού αερίου εξακολουθούν να καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την οριακή τιμή του συστήματος, κυρίως κατά τις ώρες που η παραγωγή από φωτοβολταϊκά υποχωρεί. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές ηλεκτρισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη κινούνται ανοδικά.

Οι καιρικές συνθήκες λειτουργούν ως επιπλέον παράγοντας πίεσης. Το κύμα ζέστης που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης έχει αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιματισμό, ενισχύοντας τη λειτουργία των μονάδων φυσικού αερίου, ιδιαίτερα τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Η εικόνα αποτυπώνεται και στις σημερινές τιμές της Αγοράς Επόμενης Ημέρας. Στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 136,39 ευρώ/MWh, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση 15,19%. Παρά την άνοδο, η ελληνική αγορά συγκαταλέγεται στις φθηνότερες της Ευρώπης. Ειδικότερα, στη Βουλγαρία η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 141,65 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 150,05 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 151,07 ευρώ/MWh, στην Αυστρία στα 146,83 ευρώ/MWh, στη Γερμανία στα 136,42 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 137,52 ευρώ/MWh, στην Ισπανία και την Πορτογαλία στα 138,11 ευρώ/MWh, ενώ στην Ιταλία έφτασε τα 165,9 ευρώ/MWh.

Οι εξελίξεις αυτές αρχίζουν να επηρεάζουν και τις εκτιμήσεις για τα τιμολόγια λιανικής του Αυγούστου. Στις πρώτες 15 ημέρες του Ιουλίου, η μέση τιμή της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 111,67 ευρώ/MWh, έναντι 92,93 ευρώ/MWh τον Ιούνιο, προϊδεάζοντας για υψηλότερο κόστος προμήθειας για τους παρόχους.

Στο ενεργειακό μείγμα της χώρας για σήμερα, οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται στο 11,69%. Οι ΑΠΕ διατηρούν την πρώτη θέση με συμμετοχή 45,83%, ωστόσο το φυσικό αέριο αυξάνει τη συμβολή του στην ηλεκτροπαραγωγή στο 36,39%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή επίδρασή του στη διαμόρφωση των τιμών. Ο λιγνίτης συμμετέχει με 4,71%, ενώ τα μεγάλα υδροηλεκτρικά καλύπτουν το 7,07% του μείγματος παραγωγής.