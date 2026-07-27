Ακριβότερους λογαριασμούς ρεύματος τον Αύγουστο προμηνύει η χονδρική τιμή

Απομένουν λίγες ακόμη συνεδριάσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για να κλείσει ο Ιούλιος, η μέση τιμή του οποίου αποτελεί βασική παράμετρο διαμόρφωσης των χρεώσεων στα πράσινα τιμολόγια που θα ανακοινώσουν την 1η Αυγούστου και αν δεν υπάρξουν δραματικές ανατροπές η εικόνα που έχει διαμορφωθεί είναι ενδεικτική.

Από την 1η έως τις 27 Ιουλίου η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 111,97 ευρώ/MWh, έναντι 92,93 ευρώ/MWh τον Ιούνιο, καταγράφοντας αύξηση 20,48%. Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στην έντονη ανατίμηση του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και στη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του παρατεταμένου κύματος ζέστης, της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών και της αυξημένης ζήτησης που δημιουργεί η κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Στη σημερινή συνεδρίαση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας η μέση τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται στα 101,76 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 24,55% σε σχέση με την Κυριακή. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλύπτουν το 48,96% του ενεργειακού μείγματος, ενώ το φυσικό αέριο συμμετέχει με ποσοστό 30,29%. Οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχούν στο 12,76% του μείγματος, γεγονός που αντανακλά τις χαμηλότερες τιμές που επικρατούν στις περισσότερες γειτονικές αγορές.

Παρά τις αυξήσεις των τελευταίων ημερών, οι περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές εξακολουθούν να κινούνται κάτω από τα επίπεδα της Ελλάδας. Με τις περισσότερες αγορές να κινούνται κάτω του ορίου των 100 ευρώ/ΜWh. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Βουλγαρίας με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 93,03 ευρώ/MWh. Λίγο υψηλότερα κινείται στη Ρουμανία που φτάνει στα 95,48 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 95,58 ευρώ/MWh και στη Βόρεια Μακεδονία στα 97,69 ευρώ/MWh. Στην κεντρική Ευρώπη οι τιμές διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα. Στο Βέλγιο η τιμή βρίσκεται στα 76,26 ευρώ/MWh, στη Γαλλία στα 64 ευρώ/MWh και στη Γερμανία στα 77,09 ευρώ/MWh. Οι χώρες της Ιβηρικής είναι πιο ψηλά με την τιμή της μεγαβατώρας να φτάνει στην Ισπανια στα 98,02 ευρώ/MWh και στην Πορτογαλία στα 107,93 ευρώ/MWh. Η Ιταλία εξακολουθεί να αποτελεί την ακριβότερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση τιμή να φθάνει σήμερα τα 185,06 ευρώ/MWh.

Το συμβόλαιο TTF στο ολλανδικό χρηματιστήριο έκλεισε την Παρασκευή στα 63,575 ευρώ/MWh, αυξημένο κατά 2,71%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις αρχές Ιουλίου η τιμή κυμαινόταν μεταξύ 40 και 45 ευρώ/MWh, ενώ στα τέλη Φεβρουαρίου, λίγο πριν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, βρισκόταν στα επίπεδα των 30-32 ευρώ/MWh. Αν και οι αυξήσεις στη χονδρική δεν μεταφέρονται αυτόματα στο σύνολό τους στα τιμολόγια λιανικής, καθώς κάθε προμηθευτής εφαρμόζει διαφορετική εμπορική πολιτική και μπορεί να απορροφήσει μέρος του αυξημένου κόστους, στελέχη της αγοράς θεωρούν ότι είναι πολύ πιθανό ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης να περάσει στα πράσινα τιμολόγια των νοικοκυριών. Η κυβέρνηση παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις στις διεθνείς ενεργειακές αγορές, ωστόσο οι άμεσες παρεμβάσεις αφορούν προς το παρόν τα υγρά καύσιμα, όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με το κυριακάτικο μήνυμά του ανακοίνωσε πρόσθετη κρατική επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο ντίζελ με την κρατική ενίσχυση να προστίθεται στην επιδότηση των 5 λεπτών που χρηματοδοτούν τα ελληνικά διυλιστήρια φτάνοντας τη συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά ανά λίτρο.