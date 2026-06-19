ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026

Προς άμεση ενημέρωση των συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016, ανακοινώνεται ότι η ΡΑΑΕΥ (Κλάδος Ενέργειας), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και κατά τα άρθρα 6.1 και 6.2 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, με την υπό στοιχεία Ε-167/12.06.2026απόφασή της, ενέκρινε τη Μοναδιαία Χρέωση της Συνιστώσας Αποκλίσεων (UNBMFIMB) και τη Μοναδιαία Χρέωση της Συνιστώσας Ενέργειας (UNBMFEN) του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026.