ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026

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Η Holcim, Μητρική του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ολοκληρώνει την εξαγορά της Xella
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
19/06/2026 - 18:36
Σ. Αρναούτογλου: Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:37
Κουκουλόπουλος: Γιατί περιφρονείτε έτσι τον κόσμο της Δυτ. Μακεδονίας; Σεβαστείτε τουλάχιστον τους ανθρώπους και την ιστορία του τόπου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 15:04
Ετήσια αύξηση 23,0% τον Απρίλιο στον Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 14:45
Φάνης Σπανός: Ενεργειακή Δημοκρατία και προστασία της Στερεάς Ελλάδας- Αρνητική γνωμοδότηση επί του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19/06/2026 - 14:11
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ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 13:26
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 12:57
Η ElvalHalcor και η Cenergy Holdings στηρίζουν το πρόγραμμα «Ζήσε την Επιστήμη» του Ιδρύματος Μποδοσάκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19/06/2026 - 12:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Στις 9 Ιουλίου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 11:59
Απειλητικό e-mail για βόμβα στον ΔΕΔΔΗΕ - Δικογραφία σε βάρος 42χρονου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
19/06/2026 - 11:30
Η BayWa r.e. Solar Trade Ελλάδας συμμετέχει στην Intersolar Europe 2026
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19/06/2026 - 11:15
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την τροποποίηση του προσωρινού κατώτατου ορίου υποβολής προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
19/06/2026 - 10:19
Τέλος εποχής στα ορυχεία λιγνίτη της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή Κοζάνης
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19/06/2026 - 09:51
Αναβάθμιση αξιόχρεου ΔΕΗ από την S&P
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19/06/2026 - 09:16
Κουκουλόπουλος: Ο “τζάμπας” δεν υπάρχει για κανέναν, ούτε και για τον Πρωθυπουργό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
19/06/2026 - 08:46
Ευ. Τουρνάς προς τους Δήμους της Αττικής: Από τις 23 Ιουνίου ξεκινούν οι έλεγχοι για ακαθάριστα οικόπεδα
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19/06/2026 - 08:23
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Ενεργοποιήθηκε το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας
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ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026

ΡΑΑΕΥ: Καθορισμός χρέωσης του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026
Newsroom
Παρασκευή, 19/06/2026 - 13:26
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Η ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής αναφορικά με τις μοναδιαίες χρεώσεις του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης

Προς άμεση ενημέρωση των συμμετεχόντων στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016, ανακοινώνεται ότι η ΡΑΑΕΥ (Κλάδος Ενέργειας), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (Α’ 185) και κατά τα άρθρα 6.1 και 6.2 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, με την υπό στοιχεία Ε-167/12.06.2026απόφασή της, ενέκρινε τη Μοναδιαία Χρέωση της Συνιστώσας Αποκλίσεων (UNBMFIMB) και τη Μοναδιαία Χρέωση της Συνιστώσας Ενέργειας (UNBMFEN) του Τέλους Αγοράς Εξισορρόπησης για το έτος 2026.

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