Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ μηχανισμού παροχής αδράνειας και ισχύος βραχυκύκλωσης

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (SOGL), κάθε Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) φέρει την ευθύνη για τη διαχείριση της επιχειρησιακής ασφάλειας και οφείλει να εφαρμόζει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου τάσης και της διαχείρισης της άεργου ισχύος. Η εν λόγω ρύθμιση εναρμονίζεται με τις προβλέψεις του άρθρου 17 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ 185 Α’) αναφορικά με την προμήθεια επικουρικών υπηρεσιών μη σχετικών με τη συχνότητα μέσω διαφανών, αμερόληπτων και βασιζόμενων στην αγορά διαδικασιών.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η ΡΑΑΕΥ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως αυτή πρόσφατα αναθεωρήθηκε με την υπ΄αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-417211/02.06.2026 επιστολή του Διαχειριστή, αναφορικά με τις γενικές αρχές σχεδιασμού του μηχανισμού παροχής υπηρεσιών αδράνειας και ισχύος (ρεύματος) βραχυκύκλωσης, ως επικουρικών υπηρεσιών μη σχετικών με τη συχνότητα. Στην εν λόγω εισήγηση συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά (i) η βασική αρχιτεκτονική της Μεταβατικής αρχικής Φάσης του Μηχανισμού (Φάση Α’), η οποία βασίζεται σε ανοιχτή διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από επιλέξιμους παρόχους, καθώς και οι βασικές κατευθύνσεις της μόνιμης εφαρμογής του Μηχανισμού (Φάση Β’) με τον προτεινόμενο τρόπο χρηματοδότησής του, και (ii) ειδικές προσαρμογές με σκοπό την ακριβέστερη αποτύπωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των διαθέσιμων τεχνολογιών και τη διασφάλιση της αναλογικότητας της αποζημίωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους επί της εισήγησης του ΑΔΜΗΕ στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως επί των συνημμένων κειμένων.

Η ΡAΑΕY θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεων του.

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026

Συνημμένα κείμενα: