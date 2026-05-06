Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23

Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
Τετάρτη, 06/05/2026 - 09:06

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPRI) για μία θητεία τεσσάρων ετών εξελέγη ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, Γεώργιος Στάσσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αμερικανικού Ινστιτούτου είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που βοηθά στην υποστήριξη της αποστολής -κοινωφελούς χαρακτήρα- του EPRI για την προώθηση ασφαλούς, αξιόπιστης, οικονομικά προσιτής και περιβαλλοντικά υπεύθυνης ηλεκτρικής ενέργειας για την κοινωνία μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας, της ηγετικής σκέψης και της καινοτομίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου, «το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ηγετικά στελέχη που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες διαμορφώνουν τη μελλοντική πορεία των ενεργειακών συστημάτων, την τεχνολογική πρόοδο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του κλάδου. Με την καθοδήγηση μιας ολοκληρωμένης συμβουλευτικής δομής σε διάφορους τομείς, το χαρτοφυλάκιο ερευνητικών προγραμμάτων του EPRI ορίζεται και καθοδηγείται από συμβούλους από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο, την κυβέρνηση, περιβαλλοντικές ομάδες και άλλους δημόσιους φορείς».

Η εκλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, Γεώργιου Στάσση, ως μέλος στο ΔΣ της EPRI καταδεικνύει τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά και το σημαντικό ρόλο που παίζει η χώρα μας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
Το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPRI) ιδρύθηκε το 1972, λίγα χρόνια μετά το black out του 1965 που άφησε 30 εκατομμύρια πολίτες στη Βόρεια Αμερική και τον Ανατολικό Καναδά χωρίς ρεύμα.

Ο τότε Πρύτανης της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του UCLA, Chauncay Starr, ηγήθηκε της σχετικής πρωτοβουλίας, που εγκρίθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο, για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργανισμού έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την υποστήριξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα, η EPRI είναι ο κορυφαίος ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης ενέργειας στον κόσμο, με γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ειδικοί της EPRI συνεργάζονται με περισσότερες από 450 εταιρείες σε 45 χώρες, προωθώντας την καινοτομία για να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους καθαρή, ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια σε όλο τον κόσμο.

