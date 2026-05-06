Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του αμερικανικού Ινστιτούτου είναι ένα ανεξάρτητο όργανο που βοηθά στην υποστήριξη της αποστολής -κοινωφελούς χαρακτήρα- του EPRI για την προώθηση ασφαλούς, αξιόπιστης, οικονομικά προσιτής και περιβαλλοντικά υπεύθυνης ηλεκτρικής ενέργειας για την κοινωνία μέσω της παγκόσμιας συνεργασίας, της ηγετικής σκέψης και της καινοτομίας στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Ινστιτούτου, «το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από ηγετικά στελέχη που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων, οι οποίες διαμορφώνουν τη μελλοντική πορεία των ενεργειακών συστημάτων, την τεχνολογική πρόοδο και τη μακροπρόθεσμη στρατηγική του κλάδου. Με την καθοδήγηση μιας ολοκληρωμένης συμβουλευτικής δομής σε διάφορους τομείς, το χαρτοφυλάκιο ερευνητικών προγραμμάτων του EPRI ορίζεται και καθοδηγείται από συμβούλους από τη βιομηχανία, τον ακαδημαϊκό χώρο, την κυβέρνηση, περιβαλλοντικές ομάδες και άλλους δημόσιους φορείς».

Η εκλογή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, Γεώργιου Στάσση, ως μέλος στο ΔΣ της EPRI καταδεικνύει τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας, αλλά και το σημαντικό ρόλο που παίζει η χώρα μας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Το Ινστιτούτο Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας (EPRI) ιδρύθηκε το 1972, λίγα χρόνια μετά το black out του 1965 που άφησε 30 εκατομμύρια πολίτες στη Βόρεια Αμερική και τον Ανατολικό Καναδά χωρίς ρεύμα.

Ο τότε Πρύτανης της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του UCLA, Chauncay Starr, ηγήθηκε της σχετικής πρωτοβουλίας, που εγκρίθηκε από το αμερικανικό Κογκρέσο, για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργανισμού έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την υποστήριξη του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Σήμερα, η EPRI είναι ο κορυφαίος ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης ενέργειας στον κόσμο, με γραφεία σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι ειδικοί της EPRI συνεργάζονται με περισσότερες από 450 εταιρείες σε 45 χώρες, προωθώντας την καινοτομία για να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές έχουν στη διάθεσή τους καθαρή, ασφαλή, αξιόπιστη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια σε όλο τον κόσμο.