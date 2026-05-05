Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ

Τρίτη, 05/05/2026 - 14:34
  • 24/7 τεχνική υποστήριξη με πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς για έκτακτες βλάβες
  • Κάλυψη έως 400€ ανά επίσκεψη τεχνικού και έως τέσσερις επισκέψεις ετησίως
  • Δώρο η ασφάλιση αστικής ευθύνης για το κατάλυμα από τη ΔΕΗ

Άμεση τεχνική υποστήριξη για έκτακτες βλάβες σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία έως 55 kVA προσφέρει η ΔΕΗ με τη νέα υπηρεσία, FixItBnB, με 24/7 πρόσβαση σε εξειδικευμένους τεχνικούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων να αισθάνονται ασφαλείς, έχοντας άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, τεχνικό λέβητα φυσικού αερίου ή κλειδαρά, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

Μέσα από νέες υπηρεσίες και εξατομικευμένα προϊόντα τεχνολογίας και ενέργειας, και συνεχίζοντας να βελτιώνει συστηματικά την εμπειρία πελάτη σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης, η ΔΕΗ επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ενός σύγχρονου Powertech Ομίλου που αξιοποιεί τεχνολογία, δεδομένα και τεχνογνωσία για να προσφέρει πιο προηγμένες, πιο ανθρώπινες και πιο χρηστικές λύσεις στους πελάτες της.

Διαχείριση βλαβών με άμεση ανταπόκριση

Σε περίπτωση βλάβης, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας οδηγεί σε άμεση κινητοποίηση τεχνικού, με κάλυψη κόστους έως 400 ευρώ ανά επίσκεψη και έως τέσσερις επισκέψεις ετησίως. Η υποστήριξη παρέχεται σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η υπηρεσία καλύπτει τέσσερις βασικές ειδικότητες – ηλεκτρολόγο, υδραυλικό, κλειδαρά και τεχνικό καυστήρα φυσικού αερίου – που συγκεντρώνουν τις συχνότερες ανάγκες ενός καταλύματος βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σταθερό κόστος και επιπλέον κάλυψη

Το FixItBnB έχει διάρκεια ενός έτους και διατίθεται με χρέωση 7,4 ευρώ τον μήνα, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με οικιακά ή επαγγελματικά προϊόντα ρεύματος ΔΕΗ. Στο πακέτο περιλαμβάνεται δώρο η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης μέσω της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία είναι υποχρεωτική για τη λειτουργία καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ενισχύοντας το επίπεδο προστασίας για ιδιοκτήτες και διαχειριστές καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχείων έως 55 kVA. Σε περίπτωση επείγουσας τεχνικής ανάγκης λειτουργεί 24ωρη τηλεφωνική γραμμή (210-3497020), μέσω της οποίας καταγράφεται το περιστατικό και δρομολογείται η άμεση αποστολή τεχνικού. Παράλληλα, για αναγγελία συμβάντος αστικής ευθύνης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Η ΔΕΗ επεκτείνει διαρκώς το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των υπηρεσιών της, επενδύοντας σε σύγχρονες λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και των πελατών της. Μέσα από υπηρεσίες όπως το FixItBnB, η ΔΕΗ προσφέρει πρακτική υποστήριξη στους ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, διευκολύνοντας τη διαχείριση και ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας στην καθημερινή λειτουργία τους.

