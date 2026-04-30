ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κανονισμού 2015/1222

Επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με την τροποποίηση της μεθοδολογίας

Με την υπ’ αριθ. E-60/2024 Απόφαση της Αρχής (Β΄ 2810) εγκρίθηκε η πρώτη τροποποίηση της μεθοδολογίας για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή (Redispatching and Countertrading – RDCT) η οποία προτάθηκε από κοινού από τους ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE CCR) κατά το άρθρο 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης.

Σήμερα η Αρχή θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση πρόταση για την τροποποίηση της ως άνω μεθοδολογίας όπως υποβλήθηκε στις 12.03.2026 από κοινού από τους ΔΣΜ της SEE CCR σε όλες τις Ρυθμιστικές Αρχές της ενδιαφερόμενης περιφέρειας (SEE NRAs) προς έγκριση (αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-412850/12.03.2026).

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις περιορίζονται στην αλλαγή του χρονισμού υλοποίησης στο άρθρο 37 της μεθοδολογίας (παρ. 2 και 4) και συνδέονται με τις αντίστοιχες αλλαγές στην μεθοδολογία για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας (ROSC) η οποία υποβλήθηκε με το ίδιο έγγραφο από τους αρμόδιους ΔΣΜ και έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Αρχή.

Επισυνάπτεται το σχέδιο της τροποποιημένης μεθοδολογίας:

Second amendment of the Methodology for coordinated redispatching and countertrading for the SEE CCR

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΑΕΥ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/199, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η Αρχή θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.