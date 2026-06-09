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Η ZeniΘ ανέδειξε τη δύναμη της ανθρώπινης ενέργειας στο φετινό BeWell Festival
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/06/2026 - 15:45
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:35
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ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/06/2026 - 15:28
2 χρόνια δουλειάς Γ. Μανιάτη στην Ευρωβουλή: Φέρνουμε αποτελέσματα και παρουσιάζουμε έργο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/06/2026 - 15:18
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09/06/2026 - 14:51
Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
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09/06/2026 - 14:28
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09/06/2026 - 13:56
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09/06/2026 - 13:42
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09/06/2026 - 12:46
ΠΣΑΦ: Δυναμική διαμαρτυρία στο Υπουργείο Ενέργειας
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09/06/2026 - 11:34
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 10:47
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
09/06/2026 - 09:53
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09/06/2026 - 09:27
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Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τα Τιμολόγια του έτους 2027

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τα Τιμολόγια του έτους 2027
Newsroom
Τρίτη, 09/06/2026 - 08:52
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Σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460

Η ΡΑΑΕΥ, σε συνέχεια της από 14 Μαΐου 2026 πρόσκλησης για συμμετοχή στη Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460, δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη Διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής, με εξαίρεση όσων αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους, επικαλούμενοι και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Η ΡΑΑΕΥ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 27.05.2026
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-417044
    Αποστολέας: ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.
  2. Ημερομηνία αποστολής: 28.05.2026
    Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-417029
    Αποστολέας: ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
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