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Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη δυνατότητα αναβίωσης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών
Newsroom
Δευτέρα, 08/06/2026 - 15:50
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Κατά το άρθρο 31Α παρ. 8 του ν. 4951/2022, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 του ν. 5299/2026 ορίζονται τα ακόλουθα:

«8. Σταθμοί που εμπίπτουν στην περ. δ) της παρ. 1 και για τους οποίους η Άδεια Παραγωγής ή η Βεβαίωση Παραγωγού που έχουν παύσει ή ανακληθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, λόγω παρέλευσης των προθεσμιών του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 και έχει εξαντληθεί η δυνατότητα παράτασης αυτών, μετά την καταβολή του Τέλους Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης, δύνανται, κατόπιν αιτήματος των ιδίων κατόχων των σταθμών στον Φορέα Αδειοδότησης έως την 30ή Ιουνίου 2026, να αναβιώσουν και να παραταθεί η διάρκεια ισχύος τους για τρεις (3) επιπλέον μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής απόφασης του Φορέα Αδειοδότησης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί άλλη βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4685/2020 ή βεβαίωση καταχώρησης πολυγώνου εξαιρούμενου σταθμού για τον χώρο που έχει δηλωθεί ως θέση εγκατάστασης του σταθμού. […]».

Οι σταθμοί της περ. δ) της παρ. 1 του ίδιου άρθρου αναφέρονται ως εξής: «1. Σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) οι οποίοι:

α) εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) ή

β) επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ή

γ) έχουν λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και εμπίπτουν στις προθεσμίες του άρθρου 31 του παρόντος, ή δ) αφορούν στην τεχνολογία των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και δεν εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις,[…]».

Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει ότι η δυνατότητα αναβίωσης της παρ. 8 του άρθρου 31Α του ν. 4951/2022 δεν αφορά όλους του μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, αλλά μόνο μια συγκεκριμένη υποκατηγορία αυτών. Ειδικότερα, η δυνατότητα αναβίωσης αφορά αποκλειστικά σταθμούς που εμπίπτουν στην περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου αυτού. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται μόνο μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις α, β και γ της ίδιας παραγράφου 1. Συνεπώς, από τη δυνατότητα αναβίωσης εξαιρούνται Μ.Υ.Η.Ε.:

α) που υπάγονται στην παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4685/2020, ήτοι σταθμοί που κατείχαν Άδεια Παραγωγής, η οποία υφίστατο κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4685/2020 και για τους οποίους οι προθεσμίες του άρθρου 12 του ν. 4685/2020 εκκινούσαν από την 01η.09.2020. Με άλλα λόγια, η δυνατότητα αναβίωσης αφορά μόνο Μ.Υ.Η.Ε. με Βεβαιώσεις Παραγωγού που εκδόθηκαν το πρώτον μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4685/2020.

β) που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και

γ) που έχουν λάβει ΟΠΣ και εμπίπτουν στις προθεσμίες του άρθρου 31 του ν.4951/2022

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