Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ

Η παρούσα Δημόσια Διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή σχολίων έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 .

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. [αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-409492/21.01.2026

(ΔΝΣ/20105/20.01.2026) όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-413747/27.03.2026 (ΔΝΣ/20518/26.03.2026)] με τον τιμοκατάλογο μοναδιαίων τιμών κόστους κατασκευής έργων επέκτασης για τη σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με την παρ. 5 της υποενότητας 8.20 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (KΔΕΣΜΗΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4951/2022.

Ο εν λόγω κατάλογος του Διαχειριστή έχει διαμορφωθεί βάσει των κατευθύνσεων της Αρχής λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδιαία κόστη πρόσφατων αντίστοιχων έργων του ΑΔΜΗΕ ενώ παράλληλα, διενεργήθηκε διαβούλευση με σημαντικούς παράγοντες της αγοράς (προμηθευτές εξοπλισμού, ανάδοχους EPC, Παραγωγούς ΑΠΕ). Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη δημοσιευμένους οικονομικούς δείκτες, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο εκτίμησης προϋπολογιστικού κόστους για κάθε τύπο εξοπλισμού και κατασκευής που αφορά στα ανωτέρω έργα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων σχετικών μελετών για την εκτέλεσή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, στον υπό διαβούλευση Κατάλογο παρουσιάζονται σε αναλυτικούς πίνακες τα προτεινόμενα προϋπολογιστικά μοναδιαία κόστη για τους Υποσταθμούς (Υ/Σ), τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), τις Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς (ΓΜ), τις Καλωδιακές Γραμμές Μεταφοράς, και τις Υποβρύχιες Γραμμές Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι βάσει της υποενότητας 8.20, παράγραφος 5 του ΚΔΕΣΜΗΕ ο εν λόγω τιμοκατάλογος εγκρίνεται με Απόφαση της ΡΑΑΕΥ και αναθεωρείται τουλάχιστον ανά διετία κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή και ιδίως, όταν διαπιστωθεί μεγάλη απόκλιση των τιμών του από τις τιμές της αγοράς ή εφόσον συντρέχει κάποιο απρόβλεπτο συμβάν που φέρει επιπτώσεις μεγάλης διάρκειας στην οικονομία της χώρας.

Η παρούσα Δημόσια Διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή σχολίων έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, επί του συνημμένου τιμοκαταλόγου της εισήγησης.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένο κείμενο:

«Κατάλογος εύλογου κόστους έργων επέκτασης για τη σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ», ΑΔΜΗΕ (ΔΝΕΜ), Μάρτιος 2026, έκδοση 1.1