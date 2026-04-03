Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
02/04/2026 - 12:25

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ

Newsroom
Παρασκευή, 03/04/2026 - 15:21

Η παρούσα Δημόσια Διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή σχολίων έως και τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. [αρ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ Ι-409492/21.01.2026
(ΔΝΣ/20105/20.01.2026) όπως συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι-413747/27.03.2026 (ΔΝΣ/20518/26.03.2026)] με τον τιμοκατάλογο μοναδιαίων τιμών κόστους κατασκευής έργων επέκτασης για τη σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με την παρ. 5 της υποενότητας 8.20 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (KΔΕΣΜΗΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4951/2022.

Ο εν λόγω κατάλογος του Διαχειριστή έχει διαμορφωθεί βάσει των κατευθύνσεων της Αρχής λαμβάνοντας υπόψη τα μοναδιαία κόστη πρόσφατων αντίστοιχων έργων του ΑΔΜΗΕ ενώ παράλληλα, διενεργήθηκε διαβούλευση με σημαντικούς παράγοντες της αγοράς (προμηθευτές εξοπλισμού, ανάδοχους EPC, Παραγωγούς ΑΠΕ). Ως αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη δημοσιευμένους οικονομικούς δείκτες, αναπτύχθηκε ένα εργαλείο εκτίμησης προϋπολογιστικού κόστους για κάθε τύπο εξοπλισμού και κατασκευής που αφορά στα ανωτέρω έργα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων σχετικών μελετών για την εκτέλεσή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, στον υπό διαβούλευση Κατάλογο παρουσιάζονται σε αναλυτικούς πίνακες τα προτεινόμενα προϋπολογιστικά μοναδιαία κόστη για τους Υποσταθμούς (Υ/Σ), τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), τις Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς (ΓΜ), τις Καλωδιακές Γραμμές Μεταφοράς, και τις Υποβρύχιες Γραμμές Μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι βάσει της υποενότητας 8.20, παράγραφος 5 του ΚΔΕΣΜΗΕ ο εν λόγω τιμοκατάλογος εγκρίνεται με Απόφαση της ΡΑΑΕΥ και αναθεωρείται τουλάχιστον ανά διετία κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή και ιδίως, όταν διαπιστωθεί μεγάλη απόκλιση των τιμών του από τις τιμές της αγοράς ή εφόσον συντρέχει κάποιο απρόβλεπτο συμβάν που φέρει επιπτώσεις μεγάλης διάρκειας στην οικονομία της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις και παρατηρήσεις τους στη ΡΑΑΕΥ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, επί του συνημμένου τιμοκαταλόγου της εισήγησης.

Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Συνημμένο κείμενο:

«Κατάλογος εύλογου κόστους έργων επέκτασης για τη σύνδεση Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ», ΑΔΜΗΕ (ΔΝΕΜ), Μάρτιος 2026, έκδοση 1.1

