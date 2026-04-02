ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή

Η ΔΕΗ φέρνει για πρώτη φορά τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος στους οικιακούς πελάτες, με το ΔΕΗ myHome Dynamic, το νέο προϊόν ρεύματος δυναμικής τιμολόγησης, σχεδιασμένο για νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Μετά το ΔΕΗ myBusiness Dynamic για επιχειρήσεις, η ΔΕΗ επεκτείνει τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης και στους οικιακούς πελάτες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Το ΔΕΗ myHome Dynamic είναι ιδανικό για τους οικιακούς πελάτες που ήδη καταναλώνουν σημαντική ενέργεια τις ώρες χαμηλού κόστους ενέργειας ή που μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα. Με την εκ των προτέρων ενημέρωση για τις συμφέρουσες ωριαίες τιμές της επόμενης ημέρας και με ξεκάθαρη χρέωση που συνδέεται άμεσα με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς, το ΔΕΗ myHome Dynamic δίνει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού και ελαχιστοποίησης του ενεργειακού τους κόστους.

Οι καταναλωτές, προσαρμόζοντας τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών τους, μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες χαμηλότερης τιμής, επιτυγχάνοντας πιο οικονομική και αποδοτική χρήση ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του λογαριασμού τους και του ενεργειακού τους αποτυπώματος.

Η αξιοποίηση του έξυπνου μετρητή επιτρέπει την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και ενισχύει τον έλεγχο της ενεργειακής συμπεριφοράς του νοικοκυριού, μέσω του myΔΕΗ.

Για την ενεργοποίηση του ΔΕΗ myHome Dynamic στην παροχή του σπιτιού τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, να καλέσουν δωρεάν στο 800-900-1000 ή να ενημερωθούν στο dei.gr.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να αναπτύσσει σύγχρονα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες της, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των νοικοκυριών για αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους τους.