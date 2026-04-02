ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28
Κουβέιτ: Πυρκαγιές σε διυλιστήριο εξαιτίας επιδρομής drones
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 08:57
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Χρηματοδότηση 59 εκατ. ευρώ από την Παρευξείνια Τράπεζα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
03/04/2026 - 08:50
«Ενέργεια Χωρίς Απώλειες»: Ημερίδα ΙΕΝΕ – ΤΕΕ για τη Εξοικονόμηση και τη Βιωσιμότητα στα Κτίρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: Οι πηχυαίοι τίτλοι των φίλιων μέσων και η πραγματικότητα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
03/04/2026 - 08:18
Καύσιμα: Πρώτες «καμπάνες» για το πλαφόν - Στο ακριβό μπλοκ της ΕΕ οι τιμές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 08:09
«Ξεπαγώνουν» οι έρευνες για τα θαλάσσια αιολικά- Τι προβλέπει ρύθμιση του ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 08:04
Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 06:34
Ειδικός λύνει την νο.1 παρεξήγηση για τα φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 06:34
Πετρέλαιο: Το σενάριο των 200 δολαρίων το βαρέλι δεν είναι όσο «τρελό» ακούγεται
ΚΟΣΜΟΣ
03/04/2026 - 06:34
Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο της Fraport Greece στο «Μακεδονία» με 4.877 πάνελ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/04/2026 - 15:42
GREEN TANK: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Φεβρουάριος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 15:17
Schneider Electric: Το Resource Advisor+ αναδεικνύεται ως ηγετική λύση στη διαχείριση άνθρακα από τη Verdantix
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
02/04/2026 - 14:50
Όμιλος ΑΒΑΞ: Ιστορικά υψηλά το 2025 για τον κατασκευαστικό όμιλο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/04/2026 - 14:25
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα για υπέρβαση του πλαφόν στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/04/2026 - 13:59
Κέντρο Αειφορίας (CSE): Πως αποτιμάται η αξία των Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών δράσεων με το διεθνές πρότυπο SROI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/04/2026 - 13:19
Η ΕΕ ενισχύει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της αγοράς ανθρακούχων εκπομπών της
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/04/2026 - 12:51
ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/04/2026 - 12:25

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Φέρνει τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος και στα νοικοκυριά με έξυπνο μετρητή
Newsroom
Πέμπτη, 02/04/2026 - 12:25
  • Δυναμική τιμολόγηση σύμφωνα με τις ωριαίες διακυμάνσεις της αγοράς ενέργειας
  • Δυνατότητα ενημέρωσης ωριαίων τιμών επόμενης ημέρας για βέλτιστο προγραμματισμό κατανάλωσης και χαμηλότερο κόστος
  • Πλήρης έλεγχος κατανάλωσης μέσω έξυπνου μετρητή

Η ΔΕΗ φέρνει για πρώτη φορά τη δυναμική τιμολόγηση ρεύματος στους οικιακούς πελάτες, με το ΔΕΗ myHome Dynamic, το νέο προϊόν ρεύματος δυναμικής τιμολόγησης, σχεδιασμένο για νοικοκυριά που διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Μετά το ΔΕΗ myBusiness Dynamic για επιχειρήσεις, η ΔΕΗ επεκτείνει τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης και στους οικιακούς πελάτες δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

Το ΔΕΗ myHome Dynamic είναι ιδανικό για τους οικιακούς πελάτες που ήδη καταναλώνουν σημαντική ενέργεια τις ώρες χαμηλού κόστους ενέργειας ή που μπορούν να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα. Με την εκ των προτέρων ενημέρωση για τις συμφέρουσες ωριαίες τιμές της επόμενης ημέρας και με ξεκάθαρη χρέωση που συνδέεται άμεσα με την ωριαία τιμή της χονδρικής αγοράς, το ΔΕΗ myHome Dynamic δίνει τη δυνατότητα καλύτερου προγραμματισμού και ελαχιστοποίησης του ενεργειακού τους κόστους.

Οι καταναλωτές, προσαρμόζοντας τη χρήση ενεργοβόρων συσκευών τους, μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους σε ώρες χαμηλότερης τιμής, επιτυγχάνοντας πιο οικονομική και αποδοτική χρήση ενέργειας και συμβάλλοντας στη μείωση του λογαριασμού τους και του ενεργειακού τους αποτυπώματος.

Η αξιοποίηση του έξυπνου μετρητή επιτρέπει την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και ενισχύει τον έλεγχο της ενεργειακής συμπεριφοράς του νοικοκυριού, μέσω του myΔΕΗ.

Για την ενεργοποίηση του ΔΕΗ myHome Dynamic στην παροχή του σπιτιού τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το πλησιέστερο κατάστημα ΔΕΗ, να καλέσουν δωρεάν στο 800-900-1000 ή να ενημερωθούν στο dei.gr.

Η ΔΕΗ συνεχίζει να αναπτύσσει σύγχρονα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες για τους πελάτες της, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες ανάγκες των νοικοκυριών για αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πριν το Πάσχα οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ 03 Απριλίου 2026
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΕΗ: Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026. Συγκράτηση τιμών στα κυμαινόμενα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΔΕΗ: Οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Απρίλιο 2026. Συγκράτηση τιμών στα κυμαινόμενα τιμολόγια

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχές της Τεχεράνης μετά τις επιθέσεις σε υποδομές

Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία

Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα

ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής

Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά