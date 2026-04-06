ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς το ενεργειακό μέλλον με την έναρξη των δύο πρώτων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 15:09
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς ΔΥΠΑ: Αίτημα επιμήκυνσης χρόνου απασχόλησης για τους απολυθέντες από την εταιρεία «ΛΑΡΚΟ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/04/2026 - 14:49
Enerwave και AB Βασιλόπουλος: Στρατηγική Συνεργασία με Αποκλειστικά Προνόμια για τους Καταναλωτές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 13:43
Έγκριση του λογισμικού IsZEB Certify – ΠΕΑ από το ΥΠΕΝ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
06/04/2026 - 12:56
Στέφανος Γκίκας για "GReco Islands": Xρυσή ευκαιρία για τα νησιά μας, να προχωρήσουν σε κρίσιμα έργα ύδρευσης, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 12:16
Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 12:01
Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - "Πατέντα" οι ρευματοκλοπές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/04/2026 - 10:44
Greenpeace: Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν και πώς οι πόλεμοι καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώπων και το περιβάλλον
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/04/2026 - 10:03
Τεχεράνη: Διακοπή της παροχής αερίου σε μέρος της πρωτεύουσας έπειτα από βομβαρδισμό εναντίον πανεπιστημίου
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 09:00
ΟΠΕΚ: Αύξηση την παραγωγής και ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μ. Ανατολής
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/04/2026 - 08:33
Τι φέρνει το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Εμφανίζουν τις απάτες ως ρουσφέτια και νομίζουν ότι αθωώνονται
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/04/2026 - 08:03
Πρεμιέρα για το Fuel Pass- Βήμα βήμα η διαδικασία για τις αιτήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 08:02
Παραγωγοί φωτοβολταϊκών κατά ΔΑΠΕΕΠ: Παράνομα τα πρόστιμα για τα συστήματα τηλεμέτρησης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/04/2026 - 08:00
Γιατί κάνει θόρυβο το κλιματιστικό: Έτσι θα λύσετε το πρόβλημα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Fuel Pass 2026: Πώς θα εκδώσετε την ψηφιακή κάρτα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/04/2026 - 06:52
Ενεργειακή κρίση: Γιατί δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα το αμερικανικό πετρέλαιο
ΚΟΣΜΟΣ
06/04/2026 - 06:52
Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Μια κίνηση 10'' μπορεί να σας εξοικονομήσει πάνω από 100 ευρώ στον λογαριασμό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/04/2026 - 08:37
Ανοίγουν οι αιτήσεις για τον διαγωνισμό «Πράσινο Μπαλκόνι» του Δήμου Θεσσαλονίκης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 15:48
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του καταλόγου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αναφορικά με τα μοναδιαία κόστη σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/04/2026 - 15:21
Επιστολή ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ για τα πρόστιμα μη συμμόρφωσης που εκδόθηκαν πρόσφατα από τον ΔΑΠΕΕΠ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 14:52
Συμφωνία ΕΥΑΘ ΑΕ και ΕΟΑΛ για ψηφιακή αναβάθμιση στη διαχείριση νερού και λυμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 14:19
Πέτη Πέρκα: Στη σκιά του Πάσχα η διαβούλευση για νομοσχέδιο-σκούπα του ΥΠΕΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/04/2026 - 13:47
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης ΡΑΑΕΥ για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/04/2026 - 13:09
Δήμος Κοζάνης: Ολοκλήρωση 1ης Φάσης Σχεδίου RAW4RES
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 12:29
Κερδίστε έως 6% €πιστροφή με καύσιμα κίνησης ελίν στις πασχαλινές σας διαδρομές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 11:56
Στ. Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη κέρδισε τη μάχη για τη ΔΕΘ – 120 στρέμματα ανοιχτού, προσβάσιμου Μητροπολιτικού Πάρκου
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03/04/2026 - 10:33
ΡΑΑΕΥ: Συμπληρωματική ανακοίνωση κύκλου τροποποιήσεων ΑΠΕ – Φεβρουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
03/04/2026 - 09:49
Με τον Διευθυντή ΛΚΔΜ Α. Νίκου συναντήθηκε το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/04/2026 - 09:28

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Στ. Παπασταύρου: Επάρκεια ενέργειας για την ώρα - &quot;Πατέντα&quot; οι ρευματοκλοπές
Newsroom
Δευτέρα, 06/04/2026 - 10:44

Αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια, για την ώρα και για τους επόμενους μήνες είμαστε ικανοποιημένοι. Βέβαια, πρέπει κανείς να δει την ένταση και την έκταση της κρίσης. Κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει πώς θα εξελιχθεί.

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου απαντώντας σήμερα στο πλαίσιο του Power & Gas Forum σε ερώτηση σχετικά με την ενεργειακή επάρκεια στη χώρα λόγω της κρίσης στον Κόλπο, όπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι όλοι αντιλαμβάνονται σε ποιο επίπεδο θα βρίσκονταν οι τιμές αν ήμασταν στην κατάσταση του 2006 με 60 % μερίδιο του λιγνίτη. Πρόσθεσε ότι στις αρχές Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ και ότι η σταδιακή ανάπτυξη της αποθήκευσης (στόχος τα 700 μεγαβάτ ως το τέλος του χρόνου και 2,5 γιγαβάτ ως το τέλος του 2027) θα βοηθήσει στην ευστάθεια του συστήματος και τη μείωση των περικοπών "πράσινης" παραγωγής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Παπασταύρου στις ρευματοκλοπές οι οποίες, όπως είπε, κοστίζουν 450 εκατ. ευρώ το χρόνο στους έντιμους καταναλωτές. «Οι ρευματοκλοπές απογειώθηκαν το 2022 με την κρίση και είναι εύλογο να υποθέσει κανείς ότι μια παρατεταμένη κρίση τώρα θα οδηγήσει σε νέα αύξηση. Πρόκειται για βαθιά κοινωνική αδικία. Έχει δημιουργηθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ μια ειδική διεύθυνση για την αντιμετώπιση του προβλήματος με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης για την καλύτερη στόχευση των ελέγχων καθώς υπάρχουν ορισμένες δραστηριότητες όπου το φαινόμενο έχει μεγαλύτερο βάθος. Παράλληλα, προχωρά η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, σήμερα είναι 1,5 εκατ., στόχος στο τέλος του χρόνου να είναι 2,2 εκατ. και στο τέλος του 2027 3,5 εκατ. Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι από τους ελέγχους προέκυψε ότι υπάρχουν μέχρι και οργανωμένες ομάδες που προσφέρουν την υπηρεσία της ρευματοκλοπής διαθέτοντας σχετικές "πατέντες" στους ενδιαφερόμενους», ανέφερε.

Τέλος, επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων με την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο το Φεβρουάριο του 2027 ενώ επανέλαβε ότι στόχος της ΕΕ είναι να εφαρμόσει την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου κλείνοντας και την "κερκόπορτα" μέσω του Turk Stream. Κάτι που όπως είπε προϋποθέτει την ενίσχυση των υποδομών στον κάθετο διάδρομο και πλήρωση των αποθηκών φυσικού αερίου της Ουκρανίας που θα χρησιμοποιούνται ως εφεδρείες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

