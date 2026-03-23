Γιάννης Τριήρης: Επισιτισμός της … πείνας - Οι αριθμοί που δεν λένε την αλήθεια
23/03/2026 - 08:15
«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης
23/03/2026 - 08:11
Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
23/03/2026 - 08:08
Προβλήματα με τη σύνδεση στο internet: 5 λύσεις για το router
23/03/2026 - 06:52
Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
23/03/2026 - 06:52
Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ
23/03/2026 - 06:52
4+1 λόγοι που το ψυγείο δεν δουλεύει σωστά
22/03/2026 - 08:00
Αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ανακυκλώνετε τις μπαταρίες
22/03/2026 - 08:01
Αυτό είναι το καύσιμο που θα αντικαταστήσει το παραδοσιακό ντίζελ
22/03/2026 - 08:01
Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
22/03/2026 - 08:01
Η απλή κίνηση που μπορεί να «σώσει» το κινητό σας
22/03/2026 - 08:01
Τάκης Θεοδωρικάκος: Ετοιμότητα για νέα μέτρα στήριξης των πολιτών
20/03/2026 - 15:43
Νετανιάχου: Το Ιράν δεν έχει πλέον δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου ή κατασκευής βαλλιστικών πυραύλων
20/03/2026 - 15:21
Κ. Πιερρακάκης: Θα αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες πολιτών και επιχειρήσεων για το ενεργειακό κόστος
20/03/2026 - 14:48
ΣΥΦΩΕΛ: Μαζική συμμετοχή στην αγωγή κατά του Δημοσίου για τις απώλειες στα Φωτοβολταϊκά
20/03/2026 - 14:25
Vodafone: 100% των αποβλήτων των καταστημάτων της προς ανακύκλωση
20/03/2026 - 13:45
Η Principia στις FT1000: Europe’s Fastest-Growing Companies 2026
20/03/2026 - 13:15
ΕΛΕΤΑΕΝ: Διενεργήθηκε ο διαγωνισμός της ΡΑΕΕΥ για νέα αιολικά πάρκα
20/03/2026 - 12:39
Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
20/03/2026 - 12:07
Σταύρος Παπασταύρου: Ελλάδα και Σερβία επιλέγουν περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια και ισχυρότερη διασυνδεσιμότητα
20/03/2026 - 11:22
Χρίστος Δήμας: Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών δικτύων μεταφορών και συνδεσιμότητας
20/03/2026 - 10:44
Προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Άμφισσας
20/03/2026 - 10:15
Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
20/03/2026 - 09:42
Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
20/03/2026 - 09:16
ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ.
20/03/2026 - 08:49
4ο Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη: Πώς θα γίνει ανταγωνιστικός ο Κάθετος Άξονας – Δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη;
20/03/2026 - 08:32
Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου - Προβλέψεις για 180 δολάρια το βαρέλι εάν η κρίση συνεχιστεί
20/03/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
20/03/2026 - 08:15
ΔΕΗ: Θωρακισμένη απέναντι στη νέα κρίση- Τα «όπλα» Στάσση στο αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον
20/03/2026 - 08:13
Ν. Καραμούζης: Δύσκολα διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις αν δεν μαζευτεί σύντομα η κρίση στη Μ. Ανατολή
20/03/2026 - 08:04

Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές
Άννα Διανά
Δευτέρα, 23/03/2026 - 08:08

Εκτοξεύτηκε στα 147,74 ευρώ ανά μεγαβατώρα η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος στην εγχώρια αγορά. Η αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μείγμα είχε ως αποτελέσμα η χονδρική τιμή για σήμερα Δευτέρα να εκτιναχθεί κατά 74,26% σε σχέση με την τιμή της Κυριακής που παραδοσιακά οι τιμές είναι χαμηλότερες λόγω περιορισμένης κατανάλωσης.

Σε μια περίοδο όπου η τιμή του φυσικού αερίου TTF που είναι και η βάση υπολογισμού της τιμής για την ελληνική ηλεκτροπαραγωγή, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τις 27 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος (σ.σ. έκλεισε στα 59,3 ευρώ/MWh την περασμένη Παρασκευή στο ολλανδικό hub TTF), η εγχώρια αγορά αποτυπώνει τις πιέσεις, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ενδεχόμενο νέας ανόδου του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το φυσικό αέριο στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής συμμετέχει με ποσοστό 45,58% και ακολουθούν οι ΑΠΕ με ποσοστό 37,39%. Η συμμετοχή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ έχει πέσει σε μάλλον φυσιολογικά επίπεδα, δηλαδή στο 6,62% ενώ ο λιγνίτης συμμετέχει στην ηλεκτροπαραγωγή μόνο κατά 4,13%. Η υψηλότερη τιμή του 24ωρου ανήλθε σε 281,69 ευρώ/MWh ξεπερνώντας κατά πολύ τα ανώτατα επίπεδα των πρόσφατων συνεδριάσεων, ενώ η κατώτατη τιμή διαμορφώθηκε στα 63,72 ευρώ/MWh.

Πάντως οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν δείχνουν να κινούνται με την απαιτούμενη ταχύτητα απέναντι στις νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας, καθώς ολοκληρώνοντας τη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης εβδομάδας περιορίστηκαν σε γενικές κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει μια «εργαλειοθήκη» προσωρινών μέτρων, μεταθέτοντας ουσιαστικά τις αποφάσεις για αργότερα, ενώ συμφώνησαν να επανεξετάσουν την κατάσταση στην επόμενη Σύνοδο του Ιουνίου.

Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το βασικό σήμα ανησυχίας ήταν η επιστολή του Επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν προς τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών, με την οποία καλεί σε έγκαιρη και πιο σταδιακή αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, προκειμένου να περιοριστούν οι πιέσεις στις τιμές και να αποφευχθεί μια νέα έξαρση προς το τέλος του καλοκαιριού. Σήμερα, πάντως, τα επίπεδα αποθήκευσης παραμένουν χαμηλά, καθώς στις 20 Μαρτίου τα υπόγεια αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη κάλυπταν μόλις το 28,5% της χωρητικότητας, ενώ η πληρότητα των τερματικών LNG διαμορφωνόταν στο 49,6%. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η οποία δεν διαθέτει υπόγειες αποθήκες, η πληρότητα στη Ρεβυθούσα και στο FSRU της Αλεξανδρούπολης κινείται στο 70,3%. Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εμφανίζεται, σε αυτή τη φάση, διατεθειμένη να ανοίξει τον δρόμο για παρεμβάσεις χωρίς δημοσιονομικό κόστος για τα κράτη-μέλη. Είναι ενδεικτικό ότι η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής ολοκληρώθηκε χωρίς συγκεκριμένες και άμεσες αποφάσεις για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Αντί δεσμευτικών μέτρων, οι «27» επέλεξαν να μεταθέσουν την ευθύνη στην Κομισιόν, ζητώντας την κατάθεση προτάσεων και πιθανών παρεμβάσεων το επόμενο διάστημα, με το θέμα να παραμένει ανοιχτό έως τη νέα αξιολόγηση τον Ιούνιο.

ΔΕΗ: Επίτευξη στόχων για το 2025 με προσαρμοσμένο EBITDA στα €2 δισ. και καθαρά κέρδη στα €0,45 δισ. 20 Μαρτίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Μείωση 10% στον ΦΠΑ των καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων

Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φον ντερ Λάιεν: Ανάγκη για δράση με «άμεσα μέτρα ανακούφισης» για τις τιμές στην ενέργεια

Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Χορτάσαμε από διαπιστώσεις - Από τον ρωσική ομηρία στον αμερικανικό εκβιασμό

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΑΔΜΗΕ: Ανάχωμα στις αυξήσεις των τιμών ρεύματος οι ΑΠΕ που συνδέονται στο ηλεκτρικό σύστημα