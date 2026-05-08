Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
Γιάννης Τριήρης
Παρασκευή, 08/05/2026 - 08:04
Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να επιβεβαιώνει κάτι που πλέον δύσκολα αμφισβητείται, πως δεν λειτουργεί ως γεωπολιτικός παίκτης, αλλά ως παρατηρητής των εξελίξεων.

Την ώρα που ο πλανήτης συγκλονίζεται από τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και το Ιράν, η Γηραιά Ήπειρος εμφανίζεται τραγικά ανίκανη να συντονιστεί, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στον Ντόναλντ Τραμπ να αλωνίζει, να απαξιώνει τους θεσμούς της και να την αντιμετωπίζει ως έναν ενοχλητικό εμπορικό αντίπαλο.

Η επιστροφή του Τραμπ στο προσκήνιο δεν έφερε την ειρήνη στην Ουκρανία, όπως ο ίδιος διατυμπάνιζε, αλλά αντίθετα κατέδειξε την ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις διαθέσεις της Ουάσινγκτον, την ίδια στιγμή που οι τυχοδιωκτικοί χειρισμοί του στο μέτωπο του Ιράν, σε πλήρη ταύτιση με το Ισραήλ, ανοίγουν έναν νέο κύκλο αίματος και αβεβαιότητας που η Ευρώπη απλώς παρακολουθεί και μάλιστα με σκυμμένο το κεφάλι.

Το κόστος αυτής της ευρωπαϊκής ανικανότητας για συντονισμό δεν είναι πλέον μόνο διπλωματικό, αλλά βαθύτατα οικονομικό και κοινωνικό. Οι δύο πολεμικές εστίες έχουν προκαλέσει έναν πρωτοφανή κλυδωνισμό στην παγκόσμια οικονομία, με τον ενεργειακό τομέα να βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή και τις τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου να στραγγαλίζουν τους προϋπολογισμούς των ευρωπαϊκών νοικοκυριών.

Η κρίση στις μεταφορές και η αποδιοργάνωση των εφοδιαστικών αλυσίδων έχουν οδηγήσει σε ένα κύμα ακρίβειας που μοιάζει ανεξέλεγκτο, υπενθυμίζοντας πως η γεωπολιτική αδράνεια πληρώνεται ακριβά στις αγορές.

Σε αυτό το τοπίο της αβεβαιότητας, η Ευρώπη εμφανίζεται διχασμένη, με την απογοήτευση από τους χειρισμούς του Τραμπ να ωθεί τις Βρυξέλλες σε μια όψιμη και ίσως απελπισμένη προσπάθεια αυτονομίας.

Η χθεσινή αποκάλυψη πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονται πλέον για απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αποτελεί μεν ηχηρή ομολογία, από πλευράς Ευρωπαίων, της αποτυχίας της αμερικανικής διαμεσολάβησης, αλλά για να έχει ουσία θα πρέπει να υλοποιηθεί.

Η δυσκολία βρίσκεται στο γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να προδικάσει ότι η προσπάθεια του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα να συντονίσει τους 27 εθνικούς ηγέτες ώστε να προσδιορίσουν μια αποτελεσματική στρατηγική διαλόγου με τη Ρωσία θα στεφθεί από επιτυχία.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, αποτελεί μια κίνηση επιβίωσης, μια προσπάθεια να πάρει η Ευρώπη την τύχη της στα χέρια της προτού ο Τραμπ την απαξιώσει πλήρως. Άλλωστε , αυτή η στροφή γίνεται υπό το βάρος μιας εξευτελιστικής ρητορικής από την πλευρά των ΗΠΑ, που αντιμετωπίζουν την ΕΕ περισσότερο ως εμπορικό αντίπαλο παρά ως στρατηγικό εταίρο.

Το χάσμα αυτό έγινε ολοφάνερο στη χθεσινή επικοινωνία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ενώ η πρόεδρος της Κομισιόν επιχείρησε να βρει κοινό έδαφος στο φλέγον ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ο Τραμπ επέλεξε να χρησιμοποιήσει το Truth Social για να εκτοξεύσει απειλές και αιχμές.

Με την κυνική του ανάρτηση, όχι μόνο υπενθύμισε τη σκληρή στάση κατά της Τεχεράνης, αλλά επέστρεψε στις εμμονές του για τις εμπορικές συμφωνίες, κατηγορώντας την ΕΕ για αθέτηση δεσμεύσεων και θέτοντας ένα ταπεινωτικό τελεσίγραφο μέχρι 4η Ιουλίου, ημέρα εορτασμού των 250 χρόνων των ΗΠΑ. Η προειδοποίηση για αύξηση των δασμών σε περίπτωση που οι ευρωπαϊκοί δασμοί δεν μηδενιστούν, δείχνει πως για τον Λευκό Οίκο η Ευρώπη είναι ένας στόχος προς εκβιασμό.

Σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό, η Ευρώπη οφείλει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να δέχεται τα τελεσίγραφα του Τραμπ ως δεδομένα ή αν θα τολμήσει επιτέλους να χαράξει μια δική της, αυτόνομη στρατηγική.

Η επιλογή του Αντόνιο Κόστα να ανοίξει κανάλι επικοινωνίας με τη Μόσχα είναι ίσως το πρώτο δείγμα συνειδητοποίησης ότι η αμερικανική προστασία έχει μετατραπεί σε βρόχο.

Αν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν καταφέρει να υπερβεί τις εσωτερικές του αντιφάσεις και να απαντήσει με μια φωνή στις απειλές για δασμούς και στην ενεργειακή ασφυξία, κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν ιστορικό αναχρονισμό.

Η ώρα της γεωπολιτικής ενηλικίωσης της Ευρώπης δεν είναι πια μια επιλογή, αλλά μια επιτακτική ανάγκη επιβίωσης απέναντι σε έναν κόσμο που δεν τη σέβεται πια, επειδή η ίδια έπαψε να σέβεται τον εαυτό της.

