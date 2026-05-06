Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με ελαφρά αύξηση στα 28,96 ευρώ από 28,79 ευρώ ανά 100 kWh το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτά τα επίπεδα τιμών παραμένουν πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η μικρή αύξηση το 2025 οφειλόταν σε υψηλότερους φόρους και εισφορές, οι οποίοι αυξήθηκαν τόσο σε απόλυτες τιμές (σε 0,0837 ευρώ ανά kWh σε σύγκριση με 0,0804 ευρώ ανά kWh το πρώτο εξάμηνο του 2025) όσο και ως ποσοστό του τελικού λογαριασμού (28,9 % το δεύτερο εξάμηνο του 2025, από 27,9 % το πρώτο εξάμηνο). Ως εκ τούτου, η ελαφρά μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας προ φόρων υπεραντισταθμίστηκε από την υψηλότερη φορολογία, με αποτέλεσμα τη μέτρια αύξηση των τελικών τιμών που καταβάλλουν οι καταναλωτές.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από στοιχεία σχετικά με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που δημοσίευσε η Eurostat. Το άρθρο παρουσιάζει μια χούφτα ευρήματα από το πιο λεπτομερές άρθρο Statistics Explained σχετικά με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιχμηρές διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών ανά την ΕΕ

Παρατηρήθηκαν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Ιρλανδία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα 40,42 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (38,69 ευρώ) και το Βέλγιο (34,99 ευρώ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (10,82 ευρώ), τη Μάλτα (12,82 ευρώ) και τη Βουλγαρία (13,55 ευρώ).

Παρά τους σταθερούς μέσους όρους της ΕΕ, οι συγκρίσεις των εθνικών νομισμάτων δείχνουν σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών σε ορισμένες χώρες. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 στη Ρουμανία (+ 58,6 % σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024), στην Αυστρία (+ 34,3 %) και στην Ιρλανδία (+ 32,7 %). Εν τω μεταξύ, χώρες όπως η Κύπρος (-14,7%), η Γαλλία (-12,5%) και η Δανία (-11,9%) σημείωσαν σημαντικές μειώσεις τιμών.

Εκφραζόμενες σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οι υψηλότερες για τα νοικοκυριά στη Ρουμανία (49,52 ανά 100 kWh), την Τσεχία (38,65) και την Πολωνία (37,15). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση την ΜΑΔ παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (14,09), την Ουγγαρία (15,10) και τη Φινλανδία (18,77).