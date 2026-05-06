2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
06/05/2026 - 11:39
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40

Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
Τετάρτη, 06/05/2026 - 09:36

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην ΕΕ παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό σταθερές, με ελαφρά αύξηση στα 28,96 ευρώ από 28,79 ευρώ ανά 100 kWh το πρώτο εξάμηνο του έτους. Αυτά τα επίπεδα τιμών παραμένουν πολύ υψηλότερα από τα επίπεδα πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η μικρή αύξηση το 2025 οφειλόταν σε υψηλότερους φόρους και εισφορές, οι οποίοι αυξήθηκαν τόσο σε απόλυτες τιμές (σε 0,0837 ευρώ ανά kWh σε σύγκριση με 0,0804 ευρώ ανά kWh το πρώτο εξάμηνο του 2025) όσο και ως ποσοστό του τελικού λογαριασμού (28,9 % το δεύτερο εξάμηνο του 2025, από 27,9 % το πρώτο εξάμηνο). Ως εκ τούτου, η ελαφρά μείωση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας προ φόρων υπεραντισταθμίστηκε από την υψηλότερη φορολογία, με αποτέλεσμα τη μέτρια αύξηση των τελικών τιμών που καταβάλλουν οι καταναλωτές.

Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από στοιχεία σχετικά με τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας που δημοσίευσε η Eurostat. Το άρθρο παρουσιάζει μια χούφτα ευρήματα από το πιο λεπτομερές άρθρο Statistics Explained σχετικά με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιχμηρές διακυμάνσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών ανά την ΕΕ

Παρατηρήθηκαν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Η Ιρλανδία ανέφερε τις υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στα 40,42 ευρώ ανά 100 kWh, ακολουθούμενη από τη Γερμανία (38,69 ευρώ) και το Βέλγιο (34,99 ευρώ). Αντίθετα, οι χαμηλότερες τιμές παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία (10,82 ευρώ), τη Μάλτα (12,82 ευρώ) και τη Βουλγαρία (13,55 ευρώ).

Παρά τους σταθερούς μέσους όρους της ΕΕ, οι συγκρίσεις των εθνικών νομισμάτων δείχνουν σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών σε ορισμένες χώρες. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 στη Ρουμανία (+ 58,6 % σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024), στην Αυστρία (+ 34,3 %) και στην Ιρλανδία (+ 32,7 %). Εν τω μεταξύ, χώρες όπως η Κύπρος (-14,7%), η Γαλλία (-12,5%) και η Δανία (-11,9%) σημείωσαν σημαντικές μειώσεις τιμών.

Εκφραζόμενες σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ), οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οι υψηλότερες για τα νοικοκυριά στη Ρουμανία (49,52 ανά 100 kWh), την Τσεχία (38,65) και την Πολωνία (37,15). Οι χαμηλότερες τιμές με βάση την ΜΑΔ παρατηρήθηκαν στη Μάλτα (14,09), την Ουγγαρία (15,10) και τη Φινλανδία (18,77).

Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
