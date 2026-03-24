Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας

Απόφαση Κλάδου Ενέργειας ΡΑΑΕΥ υπ. αριθμ. Ε-40/2026 «Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών από τις 24.06.2026»

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά το άρθρο 58 του ν.4001/2011 απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας για περίοδο δύο ετών, από την 24 06.2026.

Σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, οι πάροχοι της Καθολικής Υπηρεσίας ορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 58 του Νόμου και κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΔΕ/57469/2612/2020 (ΦΕΚ Β 2400/17.6.2020) Απόφασης, ως ισχύει.

Η παρούσα Πρόσκληση έχει σταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δημοσιεύεται σε δύο 2 ημερήσιες εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και μία 1 οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων

Η προθεσμία κατάθεσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι τριάντα πέντε 35 ημέρες από την τελευταία χρονικά από τις ως άνω απαιτούμενες πράξεις δημοσίευσης.

Σχετικώς η ΡΑΑΕΥ με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της θα προσδιορίσει τη σχετική καταληκτική προθεσμία λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας