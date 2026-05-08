Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ

Άννα Διανά
Παρασκευή, 08/05/2026 - 08:02
Σε επίπεδα άνω των 100 ευρώ/MWh κινείται η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Για σήμερα Παρασκευή η μέση τιμή στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 122,10 ευρώ ανά MWh, αυξημένη κατά 1,42%.

Με τη μέγιστη τιμή στα 180,08 ευρώ/ MWh kαι τη χαμηλότερη στα 54,19 ευρώ/MWh. Τις τελευταίες ημέρες ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία ενώ μέσα σε έξι συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η τιμή σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας από τα 61,4 ευρώ στις 2 Μαΐου, στα 122 ευρώ ανά MWh σήμερα. Στη χθεσινή συνεδρίαση η συμμετοχή των ΑΠΕ ήταν στο 44,95% δίνοντας στην αγορά 69.063 MWh και οι μονάδες φυσικού αερίου με ποσοστό 30,18% ή 46.369 MWh. Η σχετικά μικρή συμμετοχή των ΑΠΕ και στην αυξημένη παρουσία του φυσικού αερίου στην παραγωγή ρεύματος ανέβασε την τιμή του ρεύματος στα 122,10 ευρώ ανά MWh.

Η άνοδος της χονδρικής τιμής του ρεύματος δεν ανακόπηκε από τις ΑΠΕ αλλά ακολούθησαν τις ανοδικές προσφορές που ήρθαν από τις μονάδες φυσικού αερίου αφού οι ποσότητες ενέργειας που χρειάζονταν το δίκτυο δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τις «πράσινες» μονάδες. Οι λιγνίτες κάλυψαν κοντά στο 10% της ζήτησης ή 14.397 Mwh φτάνοντας στο μέγιστο την παραγωγική τους δυναμικότητα ρεύματος. Ενώ και οι υδροηλεκτρικές μονάδες συμμετείχαν στην παραγωγή με ποσοστό 8,75% ή 13.444 MWh.

Πάντως η μέση χονδρεμπορική τιμή του Μαΐου μέχρι σήμερα κινείται σε επίπεδα κάτω των 100 ευρώ και συγκεκριμένα στα 95,51 ευρώ/MWh ενώ είναι πολύ νωρίς για να υπολογίσει κανείς ποια θα είναι η τάση για τους λογαριασμούς του Ιουνίου.

Πάντως τον Απρίλιο, με βάση τον δείκτη HEPI που μετρά το κόστος οικιακού ρεύματος σε 33 ευρωπαϊκές πόλεις η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, στο 7%. Ενώ και στο φυσικό αέριο η Αθήνα κατέγραψε αύξηση 28%, από τις υψηλότερες αυξήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων.

Αιτία για την αύξηση ήταν η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου που αποτυπώθηκε στα τιμολόγια λιανικής ενώ δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που επηρεάστηκε, καθώς σύμφωνα με την έκθεση, αγορές όπως η ελληνική, η ιταλική και η ιρλανδική, όπου το φυσικό αέριο παραμένει ο βασικός καθοριστικός παράγοντας της τιμής, εμφάνισαν αυξήσεις, σε αντίθεση με τις αγορές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβίας που στηρίζονται περισσότερο στις ΑΠΕ και κατάφεραν να αποσυνδεθούν από την άνοδο των ορυκτών καυσίμων.

Έτσι, από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάστηκαν, μόλις 8 κατέγραψαν αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες παρέμειναν σταθερές.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που καταγράφηκαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον περασμένο μήνα είναι οι εξής:

  • Αθήνα: αύξηση των τιμών κατά 7%, λόγω ανόδου στο ενεργειακό σκέλος, στους φόρους ενέργειας και στο κόστος διανομής.
  • Βρυξέλλες και Δουβλίνο: άνοδος των τιμών κατά 6%, εξαιτίας αυξήσεων στο ενεργειακό σκέλος.
  • Ρώμη: άνοδος των τιμών κατά 5%, λόγω αύξησης στο ενεργειακό σκέλος.
  • Ελσίνκι: άνοδος των τιμών κατά 3%, λόγω αύξησης στο ενεργειακό σκέλος.
  • Βουκουρέστι: άνοδος των τιμών κατά 2%, εξαιτίας αύξησης στο ενεργειακό σκέλος.

Στον αντίποδα μείωση τιμών καταγράφεται στις εξής πρωτεύουσες:

Μαδρίτη: μείωση των τιμών κατά 14%, χάρη σε μειώσεις στο ενεργειακό σκέλος, στους φόρους ενέργειας και στον ΦΠΑ, μετά από κυβερνητικά μέτρα στήριξης για μείωση του ΦΠΑ και ενός ενεργειακού φόρου.

  • Κοπεγχάγη: μείωση των τιμών κατά 12%, λόγω μειώσεων στο ενεργειακό και στο σκέλος διανομής.
  • Λονδίνο: μείωση των τιμών κατά 8%, χάρη σε μειώσεις στο ενεργειακό σκέλος και στους φόρους ενέργειας.
  • Άμστερνταμ: μείωση των τιμών κατά 3%, λόγω μείωσης στο ενεργειακό σκέλος.
  • Λιουμπλιάνα: μείωση των τιμών κατά 3%, χάρη σε μειώσεις στο ενεργειακό και στο σκέλος διανομής.
  • Λισαβόνα, Λευκωσία, Όσλο και Στοκχόλμη: μείωση των τιμών κατά 2%, λόγω μειώσεων στο ενεργειακό σκέλος
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή-Αίτημα προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του "Εξοικονομώ" από τους παρόχους ενέργειας
Η ΔΕΠΑ Εμπορίας κέρδισε τον διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG
