Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ

Σε επίπεδα άνω των 100 ευρώ/MWh κινείται η χονδρεμπορική τιμή ρεύματος για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Για σήμερα Παρασκευή η μέση τιμή στην Αγορά της Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 122,10 ευρώ ανά MWh, αυξημένη κατά 1,42%.

Με τη μέγιστη τιμή στα 180,08 ευρώ/ MWh kαι τη χαμηλότερη στα 54,19 ευρώ/MWh. Τις τελευταίες ημέρες ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία ενώ μέσα σε έξι συνεδριάσεις του Χρηματιστηρίου Ενέργειας η τιμή σχεδόν διπλασιάστηκε φτάνοντας από τα 61,4 ευρώ στις 2 Μαΐου, στα 122 ευρώ ανά MWh σήμερα. Στη χθεσινή συνεδρίαση η συμμετοχή των ΑΠΕ ήταν στο 44,95% δίνοντας στην αγορά 69.063 MWh και οι μονάδες φυσικού αερίου με ποσοστό 30,18% ή 46.369 MWh. Η σχετικά μικρή συμμετοχή των ΑΠΕ και στην αυξημένη παρουσία του φυσικού αερίου στην παραγωγή ρεύματος ανέβασε την τιμή του ρεύματος στα 122,10 ευρώ ανά MWh.

Η άνοδος της χονδρικής τιμής του ρεύματος δεν ανακόπηκε από τις ΑΠΕ αλλά ακολούθησαν τις ανοδικές προσφορές που ήρθαν από τις μονάδες φυσικού αερίου αφού οι ποσότητες ενέργειας που χρειάζονταν το δίκτυο δεν μπορούσαν να καλυφθούν από τις «πράσινες» μονάδες. Οι λιγνίτες κάλυψαν κοντά στο 10% της ζήτησης ή 14.397 Mwh φτάνοντας στο μέγιστο την παραγωγική τους δυναμικότητα ρεύματος. Ενώ και οι υδροηλεκτρικές μονάδες συμμετείχαν στην παραγωγή με ποσοστό 8,75% ή 13.444 MWh.

Πάντως η μέση χονδρεμπορική τιμή του Μαΐου μέχρι σήμερα κινείται σε επίπεδα κάτω των 100 ευρώ και συγκεκριμένα στα 95,51 ευρώ/MWh ενώ είναι πολύ νωρίς για να υπολογίσει κανείς ποια θα είναι η τάση για τους λογαριασμούς του Ιουνίου.

Πάντως τον Απρίλιο, με βάση τον δείκτη HEPI που μετρά το κόστος οικιακού ρεύματος σε 33 ευρωπαϊκές πόλεις η Αθήνα κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, στο 7%. Ενώ και στο φυσικό αέριο η Αθήνα κατέγραψε αύξηση 28%, από τις υψηλότερες αυξήσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών πόλεων.

Αιτία για την αύξηση ήταν η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου που αποτυπώθηκε στα τιμολόγια λιανικής ενώ δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που επηρεάστηκε, καθώς σύμφωνα με την έκθεση, αγορές όπως η ελληνική, η ιταλική και η ιρλανδική, όπου το φυσικό αέριο παραμένει ο βασικός καθοριστικός παράγοντας της τιμής, εμφάνισαν αυξήσεις, σε αντίθεση με τις αγορές της Ιβηρικής και της Σκανδιναβίας που στηρίζονται περισσότερο στις ΑΠΕ και κατάφεραν να αποσυνδεθούν από την άνοδο των ορυκτών καυσίμων.

Έτσι, από τις 33 πρωτεύουσες που εξετάστηκαν, μόλις 8 κατέγραψαν αυξήσεις, 10 μειώσεις και οι υπόλοιπες παρέμειναν σταθερές.

Οι σημαντικότερες αλλαγές που καταγράφηκαν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον περασμένο μήνα είναι οι εξής:

Αθήνα: αύξηση των τιμών κατά 7%, λόγω ανόδου στο ενεργειακό σκέλος, στους φόρους ενέργειας και στο κόστος διανομής.

Βρυξέλλες και Δουβλίνο: άνοδος των τιμών κατά 6%, εξαιτίας αυξήσεων στο ενεργειακό σκέλος.

Ρώμη: άνοδος των τιμών κατά 5%, λόγω αύξησης στο ενεργειακό σκέλος.

Ελσίνκι: άνοδος των τιμών κατά 3%, λόγω αύξησης στο ενεργειακό σκέλος.

Βουκουρέστι: άνοδος των τιμών κατά 2%, εξαιτίας αύξησης στο ενεργειακό σκέλος.

Στον αντίποδα μείωση τιμών καταγράφεται στις εξής πρωτεύουσες:

Μαδρίτη: μείωση των τιμών κατά 14%, χάρη σε μειώσεις στο ενεργειακό σκέλος, στους φόρους ενέργειας και στον ΦΠΑ, μετά από κυβερνητικά μέτρα στήριξης για μείωση του ΦΠΑ και ενός ενεργειακού φόρου.