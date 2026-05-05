Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Μήπως το «Άλλο Κόμμα» έχει ονοματεπώνυμο;
05/05/2026 - 08:12
Περικοπές ΑΠΕ: Διπλασιάστηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2026
05/05/2026 - 08:10
«Εξοικονομώ» μέσω παρόχων ρεύματος: Εντείνονται οι αντιδράσεις από την αγορά
05/05/2026 - 08:07
Το λάθος στην φόρτιση που «γερνά» την μπαταρία των smartphones
05/05/2026 - 06:39
Ζευγάρι αποκαλύπτει πως «ξένοιασε» από τους λογαριασμούς ρεύματος
05/05/2026 - 06:39
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: «Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος»
04/05/2026 - 15:44
ΧΗΤΟΣ: Επένδυση 7 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της μονάδας ΖΗΡΕΙΑ και νέες “πράσινες” συσκευασίες
04/05/2026 - 15:40
R ENERGY: Επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία, δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
04/05/2026 - 15:25
ΓΣΕΒΕΕ: Όχι στην αξιοποίηση των κονδυλίων του “Εξοικονομώ” από τους παρόχους ενέργειας
04/05/2026 - 15:15
Ευρεία εκλογή του Προέδρου της ΡΑΑΕΥ, Κωνσταντίνου Τσιμάρα στο Δ.Σ. της ERRA
04/05/2026 - 14:38
Π. Κουκουλόπουλος: Οι πρωτομαγιάτικες χειμερινές θερμοκρασίες επαναφέρουν την αναγκαιότητα προσαρμογής του επιδόματος θέρμανσης στην πραγματικότητα
04/05/2026 - 14:04
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση για τις δημοπρασίες στα Σημεία Διασύνδεσης και Εισόδου του ΕΣΜΦΑ για το Έτος Αερίου 2026-2027
04/05/2026 - 13:58
Νίκος Χαρδαλιάς: Αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική
04/05/2026 - 13:47
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή μετάβαση χρειάζεται σχέδιο και ισορροπία – Η Εύβοια δεν αντέχει άλλο βάρος
04/05/2026 - 12:26
Η Volton στο πλευρό του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) για τα 30 χρόνια προσφοράς του
04/05/2026 - 12:11
Blue Heritage Bootcamp | Western Macedonia: Από την ιδέα στην επιτάχυνση - ένας κύκλος καινοτομίας για τις κοινότητές μας
04/05/2026 - 11:44
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Η μάχη κατά του μεθανίου, πιθανή λύση στην ενεργειακή κρίση
04/05/2026 - 11:16
Eldorado Gold: Σταθερά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο του 2026
04/05/2026 - 10:45

Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας

Τρίτη, 05/05/2026 - 13:43

Η Εταιρεία Συνεχίζει τις Επιτυχίες με Ολοκληρωμένες Αντλίες Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στις Κάτω Χώρες, Επιταχύνοντας την Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Αγοράς Οικιακών Αντλιών Θερμότητας

Η LG Electronics (LG) ενίσχυσε την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας με συνεχείς επιτυχίες σε έργα στην Ολλανδία. Η εταιρεία θα προμηθεύσει ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού για μεγάλης κλίμακας οικιστικές αναπτύξεις στο Αϊντχόφεν και στο Ρίντερκερκ, υποστηρίζοντας τη συνεχή της επέκταση στην ευρωπαϊκή αγορά θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού (HVAC).

Έργο Generaal Dibbetslaan Αϊντχόφεν: Ολοκληρωμένη Λύση Αντλίας Θερμότητας

Η LG εξασφάλισε σύμβαση για οικιστικό έργο 157 κατοικιών στο Αϊντχόφεν, βασισμένη στην αξία της ολοκληρωμένης λύσης αντλίας θερμότητας και στις εξειδικευμένες μηχανολογικές της δυνατότητες. Συνεργαζόμενη στενά με τους βασικούς εταίρους του έργου — μεταξύ των οποίων ο σύμβουλος Kruijzen Innovatie en Techniek Tilburg, η κατασκευαστική εταιρεία Stam + De Koning Bouw και ο εγκαταστάτης Van Hoften Eindhoven — από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού, η εταιρεία αξιοποίησε προσομοιώσεις Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD) για την ανάλυση της ροής θερμότητας και τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης του συστήματος.

Η LG ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις του έργου με τον στρατηγικό συνδυασμό της εξωτερικής μονάδας Therma V™ R32 5 kW Split και της εσωτερικής Combi Unit. Ενσωματώνοντας τη δεξαμενή ζεστού νερού και τα βασικά υδραυλικά εξαρτήματα σε μία ενιαία συμπαγή εσωτερική μονάδα, το ολοκληρωμένο σύστημα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου εγκατάστασης, μεγιστοποιώντας παράλληλα τον χρησιμοποιήσιμο χώρο διαβίωσης.

Η ενεργειακή απόδοση του συστήματος υποστηρίζεται από τις βασικές τεχνολογίες της LG, συμπεριλαμβανομένου του ιδιόκτητου συμπιεστή R1. Ο συμπιεστής χρησιμοποιεί δομή διαμπερούς άξονα, σχεδιασμένη να ενισχύει την ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα σταθερή θερμαντική απόδοση με μειωμένες δονήσεις και τριβή. Πληρώντας τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα της Ευρώπης, το σύστημα χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R32, το οποίο διαθέτει Δυναμικό Υπερθέρμανσης του Πλανήτη (GWP) 675. Η συνδεσιμότητα LG ThinQ™ επιτρέπει επίσης τηλεχειρισμό και έξυπνη διαχείριση ενέργειας, προσφέροντας μεγαλύτερη ευκολία χρήσης και έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας.

Έργο Ρίντερκερκ: Ενίσχυση της Αξιοπιστίας του Συστήματος με Δεξαμενή Ανάσχεσης Εξοικονόμησης Χώρου

Πέραν του έργου στο Αϊντχόφεν, η LG εξασφάλισε σύμβαση για οικιστική ανάπτυξη 102 κατοικιών στο Ρίντερκερκ, με τις παραδόσεις να είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Για το συγκεκριμένο έργο, η LG προμηθεύει το Therma V R32 Split, το Combi Unit και ένα δοχείο αδράνειας από ανοξείδωτο χάλυβα χωρητικότητας 60 λίτρων. Το δοχείο αδράνειας είναι σχεδιασμένονα ενισχύει την απόδοση και την αξιοπιστία του συστήματος, παρέχοντας θερμική αποθήκευση και υδραυλική σταθεροποίηση τόσο για τη θέρμανση χώρων όσο και για το ζεστό νερό. Ο σχεδιασμός πολλαπλών θυρών υποστηρίζει τόσο παράλληλες όσο και σειριακές διαμορφώσεις, ενώ η λεπτή κυλινδρική του μορφή καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο για βελτιωμένη ευελιξία εγκατάστασης.

Ενισχυμένη Παρουσία: Επέκταση Χαρτοφυλακίου σε Παγκόσμιες Εκθέσεις

Η LG παρουσίασε επίσης τη νέα εσωτερική σειρά της για συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού, που αποτελείται από τις μονάδες Control, Hydro και Combi. Η σειρά αναγνωρίστηκε με το βραβείο iF Design Award 2026 και προσφέρει μοντέρνα, ενιαία αισθητική, λειτουργική αξιοπιστία και ευελιξία εγκατάστασης.

Επιτάχυνση Ανάπτυξης: Αξιοποίηση της Διευρυνόμενης Ευρωπαϊκής Αγοράς Αντλιών Θερμότητας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της MMR Statistics, η ευρωπαϊκή αγορά αντλιών θερμότητας αναμένεται να φτάσει τα περίπου 46,0 δισεκατομμύρια USD έως το 2032, με κινητήρια δύναμη τη συνεχιζόμενη ηλεκτροποίηση στη θέρμανση και την ψύξη. Καθώς η ζήτηση για υψηλής απόδοσης λύσεις θέρμανσης αυξάνεται σε όλη την Ευρώπη, η LG σχεδιάζει να επεκτείνει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά με ολοκληρωμένες λύσεις HVAC.

«Οι πρόσφατες επιτυχίες μας στην Ολλανδία είναι το άμεσο αποτέλεσμα της ικανότητάς μας να παρέχουμε ολοκληρωμένα συστήματα HVAC, προσαρμοσμένα με ακρίβεια στα αυστηρά πρότυπα της Ευρώπης και στα περιβάλλοντα νέων κατασκευών», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Συνδυάζοντας τεχνολογίες υψηλής απόδοσης με προηγμένη μηχανολογία και ολοκληρωμένες λύσεις, ενισχύουμε περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά μας στην ευρωπαϊκή αγορά HVAC».

