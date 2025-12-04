Ενεργειακό κόστος: Προ των πυλών οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας- Στα σκαριά και πρόσθετες παρεμβάσεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 11:49
Σταύρος Παπασταύρου: Τα 10+1 οφέλη της χώρας μας από τις συμβάσεις με την Κοινοπραξία Chevron και HELLENiQ Energy
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 11:26
ΕΣΠΕΝ: Αναγκαία η αναμόρφωση του πλαισίου για τις απώλειες δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 11:01
Η Schneider Electric παρουσιάζει το EcoStruxure™ Building Activate απλοποιώντας την αυτοματοποιημένη διαχείριση για μικρά και μεσαία κτίρια
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/03/2026 - 10:33
WSJ: Ο ΔΟΕ εισηγείται άνευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 10:11
Deloitte ScaleUp Event 2026: Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 09:50
Η Hellenic Cables υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία-πλαίσιο με την Alliander για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/03/2026 - 09:17
ΡΑΑΕΥ: Με Ημερίδα για την Ισότητα τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:54
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Μέτρα αύξησης της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της οικονομικής προσιτότητας της ενέργειας στην ΕΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:33
Πέτη Πέρκα: Πυρηνική ενέργεια, όχι ευχαριστώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 08:19
Πότε έρχονται μέτρα - Πάει πίσω το Fuel Pass 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Δημοσκοπήσεις – Όταν η «φωτογραφία της στιγμής» επαναλαμβάνεται συνεχώς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/03/2026 - 08:09
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:07
Βενέτης: Καμπανάκι Μονεμβασιώτη για τα αρτοποιεία- Πίεση από ενέργεια, πρώτες ύλες και έλλειψη προσωπικού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/03/2026 - 08:00
Επίδομα θέρμανσης: Πότε πληρώνεται η δεύτερη δόση, η διορία για τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 07:03
Οι ειδικοί προειδοποιούν για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις των επιθέσεων σε ιρανικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 07:03
Γ. Μανιάτης: Νέα παρεμπόδιση της Τουρκίας στην πόντιση καλωδίου για τη διασύνδεση οπτικών ινών μεταξύ Αστυπάλαιας και Αμοργού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:43
Η METLEN φέρνει τη νέα γενιά μηχανικών στην καρδιά της σύγχρονης μεταλλουργίας – «Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων» για 2η χρονιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 15:07
Κυριάκος Μητσοτάκης από τη 2η Σύνοδο για την Πυρηνική Ενέργεια: Είναι σαφές ότι η πυρηνική ενέργεια επιστρέφει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 15:00
ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 5,3% για τον Ιανουάριο του 2026 παρουσίασε ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 14:31
Ενέργεια: Χώρες, κυρίως στην Ασία, λαμβάνουν έκτακτα μέτρα με στόχο να περιορίσουν τις επιπτώσεις από την αύξηση των τιμών
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 13:48
Φον ντερ Λάιεν: Στρατηγικό σφάλμα η απόφαση για την μείωση του μεριδίου της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή παραγωγή στην ΕΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 13:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Χάος στην τηλεμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ – Εξωφρενικοί λογαριασμοί πνίγουν οικονομικά τους αγρότες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:53
Πρόεδρος ΕΤΕπ για την ενεργειακή κρίση: Είμαστε σε καλύτερη θέση από το 2022
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 12:21
Πτώση 15% στην Τιμή του Ευρωπαϊκού Φυσικού Αερίου μετά τις Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για το Τέλος του Πολέμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
10/03/2026 - 11:46
Α. Σπυρόπουλος: Η κυβέρνηση οφείλει να παρέμβει άμεσα για τα φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 11:19
Σήμερα στο Παρίσι η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια με τη συμμετοχή και του Κυριάκου Μητσοτάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 10:10
Η Ουγγαρία απαγόρευσε τις εξαγωγές αργού πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
10/03/2026 - 09:50
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/03/2026 - 09:09
ΡΑΑΕΥ: Στη Θεσσαλονίκη η απονομή βραβείων του Διαγωνισμού Ζωγραφικής για παιδιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/03/2026 - 08:52

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ενεργειακό κόστος: Προ των πυλών οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας- Στα σκαριά και πρόσθετες παρεμβάσεις

Ενεργειακό κόστος: Προ των πυλών οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας- Στα σκαριά και πρόσθετες παρεμβάσεις
Άννα Διανά
Πέμπτη, 04/12/2025 - 07:59

Εν αναμονή των κυβερνητικών μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους βρίσκεται η βιομηχανία, καθώς το τελευταίο διάστημα εντείνεται η συζήτηση για νέες παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στην παραγωγή

Την εικόνα αυτή ενίσχυσε χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου επεσήμανε ότι επίκειται η ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων στήριξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώνονται χαμηλότερα ή κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι οικιακές τιμές ήταν 21% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (και στο επίπεδο του μέσου όρου σε όρους αγοραστικής δύναμης), ενώ για τη βιομηχανία οι τιμές βρίσκονταν στον μέσο όρο και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μόλις 1% υψηλότερα.

Η συζήτηση για το ενεργειακό κόστος δεν περιορίζεται στη βιομηχανία. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και το αίτημα για ενέργεια στα 7 λεπτά/kWh δημιουργούν πρόσθετη πολιτική πίεση, καθιστώντας τις κυβερνητικές αποφάσεις για τη βιομηχανία ακόμη πιο κρίσιμες.

Ό,τι οι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στην τελετή απονομής των βραβείων «Ελληνική Αξία» του ΣΒΕ στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε ετοιμάσει πλαίσιο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Γίνονται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το λεγόμενο “ιταλικό μοντέλο”, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι θα υιοθετηθεί τελικώς η πρόταση του ΣΕΒ για το περίφημο ιταλικό μοντέλο, το οποίο όμως στην κυβερνητική εκδοχή θα είναι πολύ μικρότερο από το αιτούμενο. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του ΣΕΒ προέβλεπε την ενίσχυση 400 επιχειρήσεων με 285 εκατ. ευρώ ανά έτος για μια τριετία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου σχήματος ενίσχυσης που προβλέπει την υποχρέωση από τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν τη φθηνή ενέργεια σε βάθος 20ετίας, στηρίζοντας νέες ΑΠΕ, απαιτεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως να καθυστερήσει ενώ όπως αναφέρουν πηγές της βιομηχανίας θα πρέπει να γίνουν γνωστοί οι όροι ώστε να εκτιμηθεί το όφελος.

Η βιομηχανία συνεχίζει να δηλώνει με κάθε τρόπο ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της υπενθυμίζοντας ότι τόσο η Γερμανία, όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα στην κατεύθυνση της μείωσης του. Και με δεδομένο ότι το σχέδιο που προωθείται έναι ένα σχέδιο που θα αποδώσει σε βάθος χρόνου ενώ το πρόβλημα για τη βιομηχανία είναι άμεσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει την προοπτική να συνοδεύσει το σχήμα αυτό με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας όπως η αντιστάθμιση.

Συγκεκριμένα εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού των χρημάτων που διατίθενται από τα έσοδα των ρύπων για την αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, από το 17% που είναι σήμερα στο 25%. Πρόκειται για το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο με βάση του κοινοτικούς κανονισμούς. Αυτό θα σημάνει τη διάθεση 150 εκατ. ευρώ στη βαριά βιομηχανία, ενώ το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει να διατεθούν επιπλέον 50 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/12/2025 - 08:06

