Ενεργειακό κόστος: Προ των πυλών οι ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας- Στα σκαριά και πρόσθετες παρεμβάσεις

Εν αναμονή των κυβερνητικών μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους βρίσκεται η βιομηχανία, καθώς το τελευταίο διάστημα εντείνεται η συζήτηση για νέες παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στην παραγωγή

Την εικόνα αυτή ενίσχυσε χθες ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, ο οποίος μιλώντας στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου επεσήμανε ότι επίκειται η ανακοίνωση πρόσθετων μέτρων στήριξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα διαμορφώνονται χαμηλότερα ή κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους, οι οικιακές τιμές ήταν 21% χαμηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (και στο επίπεδο του μέσου όρου σε όρους αγοραστικής δύναμης), ενώ για τη βιομηχανία οι τιμές βρίσκονταν στον μέσο όρο και για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες μόλις 1% υψηλότερα.

Η συζήτηση για το ενεργειακό κόστος δεν περιορίζεται στη βιομηχανία. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και το αίτημα για ενέργεια στα 7 λεπτά/kWh δημιουργούν πρόσθετη πολιτική πίεση, καθιστώντας τις κυβερνητικές αποφάσεις για τη βιομηχανία ακόμη πιο κρίσιμες.

Ό,τι οι σχετικές ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν επιβεβαίωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στην τελετή απονομής των βραβείων «Ελληνική Αξία» του ΣΒΕ στη Θεσσαλονίκη. «Έχουμε ετοιμάσει πλαίσιο μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας. Γίνονται συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το λεγόμενο “ιταλικό μοντέλο”, σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, και πιστεύω ότι δεν θα αργήσουν οι σχετικές ανακοινώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο αυτό εκτιμάται ότι θα υιοθετηθεί τελικώς η πρόταση του ΣΕΒ για το περίφημο ιταλικό μοντέλο, το οποίο όμως στην κυβερνητική εκδοχή θα είναι πολύ μικρότερο από το αιτούμενο. Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση του ΣΕΒ προέβλεπε την ενίσχυση 400 επιχειρήσεων με 285 εκατ. ευρώ ανά έτος για μια τριετία. Πρέπει να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση ενός τέτοιου σχήματος ενίσχυσης που προβλέπει την υποχρέωση από τις επιχειρήσεις να επιστρέψουν τη φθηνή ενέργεια σε βάθος 20ετίας, στηρίζοντας νέες ΑΠΕ, απαιτεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που σημαίνει ότι ενδεχομένως να καθυστερήσει ενώ όπως αναφέρουν πηγές της βιομηχανίας θα πρέπει να γίνουν γνωστοί οι όροι ώστε να εκτιμηθεί το όφελος.

Η βιομηχανία συνεχίζει να δηλώνει με κάθε τρόπο ότι το αυξημένο ενεργειακό κόστος επιβαρύνει την ανταγωνιστικότητα της υπενθυμίζοντας ότι τόσο η Γερμανία, όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες λαμβάνουν μέτρα στην κατεύθυνση της μείωσης του. Και με δεδομένο ότι το σχέδιο που προωθείται έναι ένα σχέδιο που θα αποδώσει σε βάθος χρόνου ενώ το πρόβλημα για τη βιομηχανία είναι άμεσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι η κυβέρνηση εξετάζει την προοπτική να συνοδεύσει το σχήμα αυτό με παρεμβάσεις σε υφιστάμενα μέτρα στήριξης της βιομηχανίας όπως η αντιστάθμιση.

Συγκεκριμένα εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του ποσοστού των χρημάτων που διατίθενται από τα έσοδα των ρύπων για την αντιστάθμιση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας, από το 17% που είναι σήμερα στο 25%. Πρόκειται για το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο με βάση του κοινοτικούς κανονισμούς. Αυτό θα σημάνει τη διάθεση 150 εκατ. ευρώ στη βαριά βιομηχανία, ενώ το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει να διατεθούν επιπλέον 50 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό.