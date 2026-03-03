Φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση- Πόσο θωρακισμένη είναι η Ελλάδα ως προς την τροφοδοσία

Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει ξανά το θερμόμετρο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, επαναφέροντας στο τραπέζι τον κίνδυνο αναζωπύρωσης μιας νέας ενεργειακής κρίσης σαν αυτή που βίωσε η Ευρώπη μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η άνοδος στις τιμές πετρελαίου και LNG καταγράφεται ήδη στις διεθνείς αγορές, με το φυσικό αέριο να εξελίσσεται σε βασικό μέτωπο ανησυχίας για την Ευρώπη. Στην Ελλάδα, προς το παρόν, δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας τροφοδοσίας. Η συζήτηση μετατοπίζεται στο κόστος και στη χρονική διάρκεια των ανατιμήσεων, καθώς η εμπειρία έχει δείξει ότι οι διεθνείς διακυμάνσεις περνούν με καθυστέρηση αλλά σταθερά στην εγχώρια αγορά. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ότι θα τεθεί ζήτημα επάρκειας τροφοδοσίας τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά οι τιμές βασικών ενεργειακών προϊόντων εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 20%-30%.

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου είχε προεξοφληθεί από την πρώτη στιγμή. Το βαρέλι έφτασε στα 79 δολάρια τη Δευτέρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025, εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και ανησυχιών για πιθανές διαταραχές στο Στενό του Ορμούζ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αρχίσει να ανακατευθύνουν τα πλοία μακριά από τα Στενά του Ορμουζ απ’ όπου διακινείται το 25% του διεθνούς πετρελαϊκού έμπορου. Την ίδια ώρα η διακοπή της παραγωγής του Κατάρ φέρνει στο προσκήνιο και το φυσικό αέριο. Η ενεργειακή εταιρεία Qatar Energy ανέστειλε την παραγωγή LNG στα συγκροτήματα Ras Laffan και Mesaieed, εγκαταστάσεις που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς LNG, μετά από επίθεση drone. Σημειώνεται ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναστολή των εξαγωγών από το Κατάρ απειλεί περίπου το 15% των εισαγωγών LNG.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε άμεση αντίδραση στο Χρηματιστήριο του LNG της Ολλανδίας όπου η τιμή να εκτοξεύτηκε ενδοσυνεδριακά στα 48,850 ευρώ/MWh και έκλεισε 43,3 ευρώ/MWh με άνοδο 35,4%. Μάλιστα ξεπέρασε κατά πολύ την υψηλότερη τιμή που καταγράφηκε στη διάρκεια του 2025 και ήταν τα 38,4 ευρώ/MWh στις 19 Ιουνίου. Οι επιπτώσεις από την άνοδο της τιμής του LNG θα αρχίσουν να γίνονται εμφανείς από τον επόμενο μήνα τόσο στην αγορά φυσικού αερίου όσο και στον ηλεκτρισμό.

Σε ό,τι αφορά την επάρκεια στην εγχώρια αγορά δεν τίθεται προς ώρας θέμα τροφοδοσίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (28/2) η πληρότητα της Ρεβυθούσας ήταν 35,7% που αντιστοιχεί σε 127.320 κμ έναντι 43% ή 153.100 κμ ένα μήνα πριν και 44,3% ή 166.640 κμ ένα χρόνο πριν. Στην Ευρώπη η πληρότητα των υπόγειων αποθηκών στις 28/2 ήταν στο 30%, ενώ στα τερματικά εισαγωγής LNG ήταν στο 54,2%.

Ενώ πέραν των εισαγωγών ρώσικου αερίου από το Σιδηρόκαστρο οι οποίες πάντως είναι μειωμένες σε σχέση με το παρελθόν, στη διάρκεια του Μαρτίου προβλέπεται να δέσουν στη Ρεβυθούσα επτά καράβια μεταφοράς LNG κατά κύριο λόγω από τις ΗΠΑ τοι οποίο φέρνουν οι εταιρίες Enerwave, ΔΕΠΑ, Metlen και Motor Oil τα οποία συνολικά αντιστοιχούν σε περισσότερες από 600.000 κμ.

Πάντως η ΕΕ, που επιδιώκει την πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, μετά και τη διακοπή της παραγωγής του Κατάρ ανησυχεί και συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για αύριο. Συγκεκριμένα η ομάδα συντονισμού φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συνεδριάσει την Τετάρτη για να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της διευρυνόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην ομάδα συμμετέχουν εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών οι οποίοι μεταξύ άλλων παρακολουθούν τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου και την ασφάλεια εφοδιασμού στην ΕΕ.

Σε αυτό το περιβάλλον η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό τον υπουργό Σταύρο Παπασταύρου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και επικοινωνεί με όλες τις ενεργειακές εταιρείες της χώρας, χωρίς επί του παρόντος να έχει αποφασιστεί κάποια κίνηση.