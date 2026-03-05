ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας

Σαρωτικοί έλεγχοι για αισχροκέρδεια

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την κρίση στη Μέση Ανατολή «με σοβαρότητα και χωρίς ιδεοληψίες», επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε κινητοποίηση σε όλα τα επίπεδα, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο ERT News και την εκπομπή Newsroom, με τον Γ. Σιαδήμα.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι συνεδρίασε άμεσα το ΚΥΣΕΑ, ενώ ο πρωθυπουργός είχε αλλεπάλληλες επαφές με ηγέτες της περιοχής. Το Υπουργείο Εξωτερικών, παράλληλα με τη διαχείριση των διπλωματικών εξελίξεων, ασχολείται εντατικά με τον επαναπατρισμό Ελλήνων που έχουν εγκλωβιστεί στις χώρες του Κόλπου.

Όπως υπογράμμισε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, επικεντρώθηκε στη θωράκιση της Κύπρου, αποστέλλοντας φρεγάτες και πολεμικά αεροσκάφη. Τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Οικονομικών εξετάζουν τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου. «Πάνω από όλα βάζουμε το συμφέρον της Ελλάδας», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η χώρα είναι σήμερα «πολύ πιο ενισχυμένη σε συμμαχίες και σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων» σε σχέση με το 2019.

Στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα «δεν είναι αναμεμειγμένη στον πόλεμο», αλλά στηρίζει τις συμμαχίες της και βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο. Όπως είπε, οι στόχοι των επιθέσεων φαίνεται να ήταν οι βρετανικές βάσεις, που βρίσκονται σε κυπριακό έδαφος, γεγονός που απαιτούσε άμεση κινητοποίηση.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του γγ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα περί drones που κατευθύνονταν προς την Κρήτη, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε τη διάψευση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, ο οποίος τόνισε ότι «δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία».

Κάλεσε να μην καλλιεργείται κλίμα πανικού: «Κάνουμε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία και σοβαρότητα».

Επαναπατρισμός Ελλήνων

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, έχουν ήδη ξεκινήσει επιστροφές Ελλήνων από το Ισραήλ μέσω Αιγύπτου και άλλων χωρών, όπως το Ομάν. Οι προσπάθειες του ΥΠΕΞ συνεχίζονται σε συνεργασία με τις πρεσβείες, ενώ ο πρωθυπουργός πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους Έλληνες πρέσβεις για τον καλύτερο συντονισμό.

«Εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατότητα ώστε οι Έλληνες να επιστρέψουν με ασφάλεια», τόνισε.

Οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης

Ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι το βασικό ζητούμενο είναι η διάρκεια του πολέμου. Υπενθύμισε ότι η ένταση του Ιουνίου 2025 στην ίδια περιοχή διήρκεσε 12 ημέρες και τελικά δεν είχε σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, αλλά αυτή τη φορά «κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει» για την εξέλιξη.

Διευκρίνισε πως μόνο το 25% του παγκόσμιου πετρελαίου περνά από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ το 75% δεν επηρεάζεται από την περιοχή.

Στο φυσικό αέριο, οι τιμές απέχουν πολύ από τα επίπεδα της κρίσης του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόσφατα ανέβηκαν από 39 στα 43 ευρώ.

Στο πετρέλαιο υπάρχει αύξηση στο ντίζελ, αλλά στην Ελλάδα «το μεγαλύτερο μέρος της τιμής στην αντλία αφορά φόρους», άρα η επίπτωση αναμένεται μικρότερη.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας ή ομαλής τροφοδοσίας της αγοράς.

Επίσης είπε ότι το οικονομικό επιτελείο κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού έχει εκπονήσει σενάρια για την αντιμετώπιση πιθανών αναταράξεων, ακόμη και το ενδεχόμενο το πετρέλαιο να φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Όπως σημείωσε η επίδραση στον προϋπολογισμό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη διάρκεια και την ένταση της κρίσης, στοιχεία που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια.

