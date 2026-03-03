ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτός είναι ο κύκλος ζωής των οικιακών συσκευών: Ποια χαλάει πιο γρήγορα

Αυτός είναι ο κύκλος ζωής των οικιακών συσκευών: Ποια χαλάει πιο γρήγορα
Vidak on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 03/03/2026 - 06:52

Η σωστή συντήρηση δεν εγγυάται μόνο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αλλά μειώνει και το συνολικό κόστος χρήσης και αντικατάστασης των συσκευών.

Οι οικιακές συσκευές εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σπιτιού - μέχρι τη στιγμή που θα... παρουσιάσουν βλάβη.

Συχνά θεωρούμε δεδομένη τη λειτουργία τους, παραμελώντας τη συντήρηση και αγνοώντας πόσα χρόνια έχουν περάσει από την αγορά τους. Αυτό μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής τους και να οδηγήσει σε πρόωρη αντικατάσταση, ίσως σε περίοδο που δεν είναι οικονομικά κατάλληλη.

Τα τελευταία 20–25 χρόνια, η διάρκεια ζωής πολλών συσκευών έχει μειωθεί. Ο βασικός λόγος είναι η αυξημένη πολυπλοκότητα των σύγχρονων, ηλεκτρονικά ελεγχόμενων μοντέλων. Κάπως έτσι, η επισκευή μιας παλαιότερης συσκευής μπορεί να αποδειχθεί πιο συμφέρουσα από την αντικατάστασή της, καθώς είναι κατασκευασμένη με πιο ανθεκτικά υλικά σε σχέση με ορισμένα από τα νεότερα μοντέλα.

Η εντατικότερη χρήση των συσκευών έχει επίσης συμβάλει στη φθορά.

Ακολουθεί μια συνοπτική εικόνα της μέσης διάρκειας ζωής βασικών οικιακών συσκευών από το familyhandyman.com.

lifespan.JPG

Ψυγείο

Μέση διάρκεια ζωής: περίπου 7 χρόνια.

Για μεγαλύτερη αντοχή: Ρυθμίστε τον καταψύκτη στους -18°C και το ψυγείο στους 2–3°C. Οι ρυθμίσεις αυτές διασφαλίζουν σωστή συντήρηση τροφίμων χωρίς υπερφόρτωση του συμπιεστή.

Πλυντήριο πιάτων

Μέση διάρκεια ζωής: περίπου 7 χρόνια.

Για μεγαλύτερη αντοχή: Η υπερβολική χρήση απορρυπαντικού είναι βασική αιτία βλαβών. Μικρή ποσότητα επαρκεί για αποτελεσματικό καθαρισμό. Η υπερδοσολογία μπορεί να φθείρει λάστιχα, στεγανοποιήσεις και μηχανισμούς.

Κουζίνα και εστίες

Μέση διάρκεια ζωής: 10 χρόνια ή και περισσότερο.

Συχνά φθείρεται πρώτα η μονάδα ελέγχου ή το εξωτερικό περίβλημα.

Για μεγαλύτερη αντοχή: Αποφύγετε τη συχνή χρήση του προγράμματος αυτοκαθαρισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καθώς επιβαρύνει τα εσωτερικά εξαρτήματα.

Φούρνος μικροκυμάτων

Μέση διάρκεια ζωής: περίπου 6 χρόνια.

Για μεγαλύτερη αντοχή: Χρησιμοποιείτε τον για γρήγορη θέρμανση και όχι για βαριές μαγειρικές εργασίες που καταπονούν τον μηχανισμό.

Πλυντήριο ρούχων

Μέση διάρκεια ζωής: 5–7 χρόνια.

Για μεγαλύτερη αντοχή: Η υπερβολική χρήση απορρυπαντικού προκαλεί συσσώρευση υπολειμμάτων, δυσάρεστες οσμές και φθορά σε στεγανοποιήσεις και ρουλεμάν.

Στεγνωτήριο ρούχων

Μέση διάρκεια ζωής: 7–12 χρόνια.

Για μεγαλύτερη αντοχή: Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση και τον αεραγωγό αρκετές φορές τον χρόνο. Η συσσώρευση υπολειμμάτων μειώνει την απόδοση και αυξάνει τη φθορά.

Θερμοσίφωνας

Μέση διάρκεια ζωής: περίπου 15 χρόνια.

Για μεγαλύτερη αντοχή: Απομακρύνετε τα ιζήματα αδειάζοντας μικρή ποσότητα νερού μία ή δύο φορές τον χρόνο. Επιπλέον, η ράβδος μαγνησίου (ανόδιο) - που προστατεύει από τη διάβρωση - πρέπει να αντικαθίσταται περιοδικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 06:52

