Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων

Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 246 δισ. ευρώ έως το 2030 θα μπορούσε να αποφέρει ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων σύμφωνα με μελέτη από την Eurelectric και την EY.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) έχουν 20-50% χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε εταιρικά επιβατικά, βαν και φορτηγά. Δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα αντιστοιχούν περίπου στο 60-75% του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας για τα φορτηγά, στο 25-40% για τα επιβατικά και στο 45-65% για τα βαν, η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει σαφές οικονομικό πλεονέκτημα σε όλο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος.

«Στην ΕΕ, 6 στα 10 νέα οχήματα πωλούνται σε κατόχους εταιρικών στόλων, επομένως η δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους και μείωσης εκπομπών είναι τεράστια. Μια σωστά σχεδιασμένη πρωτοβουλία για τους εταιρικούς στόλους μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για BEV προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας» δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα οφέλη εκτείνονται πέρα από τους ιδιοκτήτες εταιρικών στόλων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ διαθέτουν ήδη ισχυρότερη θέση στην αγορά εταιρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών σε σχέση με τους μη ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ενώ σαφείς στόχοι αγορών BEV θα μπορούσαν να τονώσουν τη ζήτηση για τουλάχιστον 2 εκατ. επιπλέον BEV έως το 2030. Οι μακροπρόθεσμες εταιρικές συμβάσεις φόρτισης θα προσφέρουν επίσης ασφαλείς και προβλέψιμες ροές εσόδων για τους παρόχους υποδομών φόρτισης (CPOs). Παράλληλα, οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος μέσω έξυπνης φόρτισης ή/και υπηρεσιών vehicle-to-grid (V2G).

«Ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων προσφέρει ήδη σαφή πλεονεκτήματα λειτουργικού κόστους, όμως διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση. Η αντιμετώπιση του αρχικού κόστους, του κινδύνου υπολειμματικής αξίας, των κατακερματισμένων πολιτικών και των περιορισμών δικτύου μέσω προβλέψιμων κανόνων θα καθορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη» δήλωσε ο Constantin Gall, Global Aerospace, Defense & Mobility Leader της EY.

Το 2025 οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 30% και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην ΕΕ. Η Eurelectric ζητά φιλόδοξους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους αγορών για οχήματα μηδενικών εκπομπών, στοχευμένα εθνικά φορολογικά κίνητρα και ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) με δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging).