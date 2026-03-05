Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων

Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
Newsroom
Πέμπτη, 05/03/2026 - 08:45

Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους έως και 246 δισ. ευρώ έως το 2030 θα μπορούσε να αποφέρει ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων σύμφωνα με μελέτη από την Eurelectric και την EY.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) έχουν 20-50% χαμηλότερο λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε εταιρικά επιβατικά, βαν και φορτηγά. Δεδομένου ότι τα λειτουργικά έξοδα αντιστοιχούν περίπου στο 60-75% του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας για τα φορτηγά, στο 25-40% για τα επιβατικά και στο 45-65% για τα βαν, η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει σαφές οικονομικό πλεονέκτημα σε όλο τον κύκλο ζωής ενός οχήματος.

«Στην ΕΕ, 6 στα 10 νέα οχήματα πωλούνται σε κατόχους εταιρικών στόλων, επομένως η δυνατότητα εξοικονόμησης κόστους και μείωσης εκπομπών είναι τεράστια. Μια σωστά σχεδιασμένη πρωτοβουλία για τους εταιρικούς στόλους μπορεί να ενισχύσει τη ζήτηση για BEV προς όφελος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και της ενεργειακής ανεξαρτησίας» δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τα οφέλη εκτείνονται πέρα από τους ιδιοκτήτες εταιρικών στόλων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ διαθέτουν ήδη ισχυρότερη θέση στην αγορά εταιρικών οχημάτων μηδενικών εκπομπών σε σχέση με τους μη ευρωπαίους ανταγωνιστές τους, ενώ σαφείς στόχοι αγορών BEV θα μπορούσαν να τονώσουν τη ζήτηση για τουλάχιστον 2 εκατ. επιπλέον BEV έως το 2030. Οι μακροπρόθεσμες εταιρικές συμβάσεις φόρτισης θα προσφέρουν επίσης ασφαλείς και προβλέψιμες ροές εσόδων για τους παρόχους υποδομών φόρτισης (CPOs). Παράλληλα, οι μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να ενισχύσουν την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος μέσω έξυπνης φόρτισης ή/και υπηρεσιών vehicle-to-grid (V2G).

«Ο εξηλεκτρισμός των εταιρικών στόλων προσφέρει ήδη σαφή πλεονεκτήματα λειτουργικού κόστους, όμως διαρθρωτικά εμπόδια εξακολουθούν να επιβραδύνουν την υιοθέτηση. Η αντιμετώπιση του αρχικού κόστους, του κινδύνου υπολειμματικής αξίας, των κατακερματισμένων πολιτικών και των περιορισμών δικτύου μέσω προβλέψιμων κανόνων θα καθορίσει τον ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη» δήλωσε ο Constantin Gall, Global Aerospace, Defense & Mobility Leader της EY.

Το 2025 οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 30% και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις πωλήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων στην ΕΕ. Η Eurelectric ζητά φιλόδοξους δεσμευτικούς εθνικούς στόχους αγορών για οχήματα μηδενικών εκπομπών, στοχευμένα εθνικά φορολογικά κίνητρα και ιδιαίτερη έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) με δυνατότητες αμφίδρομης φόρτισης (bidirectional charging).

