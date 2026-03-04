Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία

«Μέσα στην άνοιξη θα κλείσει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό και θα αποτελεί πλέον επίσημο κείμενο, κάτι που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις επενδύσεις που θα γίνουν στον τομέα. Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν προχωρήσει επίσης οι διαδικασίες και θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση ενδεχομένως και εντός του Μαρτίου. Νομίζω ότι θα παρουσιαστεί ένα πολύ ενδιαφέρον χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Και το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία θα αναρτηθεί επίσης μέσα στην άνοιξη για διαβούλευση».

Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την απονομή των Growth Awards 2026 της Eurobank και της Grant Thornton.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη ότι είναι θέμα ημερών οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα είναι μακρές, καθώς η Επιτροπή έχει τους δικούς της ρυθμούς.

Αναφερόμενος στην απορρόφηση των Κοινοτικών κονδυλίων, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε αισιόδοξος ότι θα πάμε καλά. «Κάνουμε προσπάθεια να μη χάσουμε λεφτά ούτε από τα δάνεια ούτε από τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Είμαστε ψηλά και στους δύο τομείς, τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλά και δε νομίζω ότι μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι λέω πολλά λόγια. Η προσπάθεια είναι συντονισμένη, κάνουμε συνεχείς επαφές με τα αρμόδια υπουργεία, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί», ανέφερε.

Σε σχέση δε με τις θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα μας θα χάσει ευρωπαϊκή στήριξη κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατανομή για την Ελλάδα είναι 49 δισ., ποσό στο οποίο προστίθενται τα δάνεια και αρκετά ακόμη δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, που είναι συνολικά 400 δισ. «Το πακέτο που έχουμε τώρα (γεωργία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης) είναι 77,5 δισ. ευρώ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το ποσό που θα έχει η χώρα την επόμενη περίοδο 2028 – 2034, θα είναι συγκρίσιμο. Άρα οι θεωρίες αυτές δεν ευσταθούν», τόνισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, που περιλαμβάνουν την δημοσιονομική σταθεροποίηση, τη μείωση του χρέους, τα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Σημείωσε ακόμη:

Την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. « Όχι μόνο σταθεροποίηση, αλλά έχουμε πια ένα δυναμικό τραπεζικό σύστημα ».

Την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί στην ενέργεια, όχι μόνο με τη διάσωση της ΔΕΗ, αλλά και με το γεγονός ότι είμαστε πλέον καθαρός εξαγωγέας μετά από πάρα πολλά χρόνια. « Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί αν ήμασταν ακριβή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαγωγές ».

Εξάλλου, ο προγραμματισμός για την περίοδο μέχρι τις εκλογές περιλαμβάνει, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης: