Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία

Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
Newsroom
Τετάρτη, 04/03/2026 - 14:14

Θέμα ημερών οι παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

«Μέσα στην άνοιξη θα κλείσει το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό και θα αποτελεί πλέον επίσημο κείμενο, κάτι που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις επενδύσεις που θα γίνουν στον τομέα. Για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας έχουν προχωρήσει επίσης οι διαδικασίες και θα αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση ενδεχομένως και εντός του Μαρτίου. Νομίζω ότι θα παρουσιαστεί ένα πολύ ενδιαφέρον χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Και το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία θα αναρτηθεί επίσης μέσα στην άνοιξη για διαβούλευση».

Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την απονομή των Growth Awards 2026 της Eurobank και της Grant Thornton.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ακόμη ότι είναι θέμα ημερών οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα είναι μακρές, καθώς η Επιτροπή έχει τους δικούς της ρυθμούς.

Αναφερόμενος στην απορρόφηση των Κοινοτικών κονδυλίων, ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε αισιόδοξος ότι θα πάμε καλά. «Κάνουμε προσπάθεια να μη χάσουμε λεφτά ούτε από τα δάνεια ούτε από τις επιδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης. Είμαστε ψηλά και στους δύο τομείς, τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλά και δε νομίζω ότι μπορεί να με κατηγορήσει κανείς ότι λέω πολλά λόγια. Η προσπάθεια είναι συντονισμένη, κάνουμε συνεχείς επαφές με τα αρμόδια υπουργεία, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί», ανέφερε.

Σε σχέση δε με τις θεωρίες, σύμφωνα με τις οποίες η χώρα μας θα χάσει ευρωπαϊκή στήριξη κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κατανομή για την Ελλάδα είναι 49 δισ., ποσό στο οποίο προστίθενται τα δάνεια και αρκετά ακόμη δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, που είναι συνολικά 400 δισ. «Το πακέτο που έχουμε τώρα (γεωργία, ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης, δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης) είναι 77,5 δισ. ευρώ. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι το ποσό που θα έχει η χώρα την επόμενη περίοδο 2028 – 2034, θα είναι συγκρίσιμο. Άρα οι θεωρίες αυτές δεν ευσταθούν», τόνισε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στάθηκε στα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια, που περιλαμβάνουν την δημοσιονομική σταθεροποίηση, τη μείωση του χρέους, τα πλεονάσματα στον προϋπολογισμό. Σημείωσε ακόμη:

  • Την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος. «Όχι μόνο σταθεροποίηση, αλλά έχουμε πια ένα δυναμικό τραπεζικό σύστημα».
  • Την πρόοδο, που έχει επιτευχθεί στην ενέργεια, όχι μόνο με τη διάσωση της ΔΕΗ, αλλά και με το γεγονός ότι είμαστε πλέον καθαρός εξαγωγέας μετά από πάρα πολλά χρόνια. «Και αυτό σημαίνει ότι είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί αν ήμασταν ακριβή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε εξαγωγές».

Εξάλλου, ο προγραμματισμός για την περίοδο μέχρι τις εκλογές περιλαμβάνει, όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης:

  • Νέες μειώσεις φόρων, που θα ανακοινωθούν από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
  • Μεγαλύτερη απλοποίηση των διαδικασιών, προσεκτικά, διότι πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη και τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.
  • Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου φέτος.
  • Επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης. «Έχουμε ήδη στο Πρωτοδικείο Αθηνών μείωση του χρόνου κατά 50%. Πάμε φέτος με τον ψηφιακό φάκελο δικογραφίας, και μέχρι του χρόνου θα έχουμε πιάσει το μέσο όρο της Ευρώπης».
  • Ολοκλήρωση μεγάλων οδικών, σιδηροδρομικών και ενεργειακών έργων.
  • Έμφαση στις εξαγωγές, όπου υπάρχει πρόοδος, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα. Και γι’ αυτό μας ενδιαφέρει να λειτουργεί πιο ευέλικτα το Enterprise Greece, σε συνδυασμό και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

