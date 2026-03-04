ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
Newsroom
Τετάρτη, 04/03/2026 - 15:19

Το έργο υποστηρίζεται από πληροφορίες με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη μέσω του IBM Maximo Health & Predict, με στόχο τη βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου, τη μείωση των διακοπών ρεύματος και τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων εθνικών υποδομών που εξυπηρετούν εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και επιχειρήσεις

Η Ελλάδα κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό και την προστασία των υποδομών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) θέτει σε εφαρμογή ένα προηγμένο, με τεχνητή νοημοσύνη, Σύστημα Διαχείρισης Απόδοσης Παγίων (APMS), το οποίο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την IBM και τη NOVA ICT. Το έργο ενισχύει την ανθεκτικότητα του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας σε μια περίοδο αυξανόμενης ενεργειακής ζήτησης και μεγαλύτερης εξάρτησης από διαφοροποιημένες πηγές ενέργειας.

Το νέο σύστημα βασίζεται στο IBM Maximo Health & Predict, μέρος της σειράς λύσεων IBM Maximo Application Suite και ενσωματώνει δεδομένα IoT σε πραγματικό χρόνο, ιστορικό συντήρησης και περιβαλλοντικές παραμέτρους, με στόχο την παροχή προγνωστικών πληροφοριών που επιτρέπουν στον ΑΔΜΗΕ να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους για τα πάγια πριν αυτοί εκδηλωθούν. Μεταβαίνοντας από μια αντιδραστική προσέγγιση συντήρησης σε μια αυτοματοποιημένη, data-driven διαδικασία λήψης αποφάσεων, ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την επιχειρησιακή αξιοπιστία, μειώνει τις απρόβλεπτες διακοπές και παρατείνει τον κύκλο ζωής κρίσιμων παγίων του εθνικού δικτύου.

Με την ενσωμάτωση δεδομένων από αισθητήρες IoT σε πραγματικό χρόνο, ιστορικών αρχείων συντήρησης και περιβαλλοντικών παραμέτρων, το σύστημα επιτρέπει στον ΑΔΜΗΕ να:

  • Προβλέπει την κατάσταση των παγίων και τους σχετικούς κινδύνους, αξιοποιώντας μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης για scoring και ανίχνευση ανωμαλιών.
  • Προτείνει την ιεράρχηση των εργασιών συντήρησης γύρω από τα κρίσιμα πάγια, μειώνοντας την πιθανότητα δαπανηρών αστοχιών.
  • Βελτιστοποιεί τις στρατηγικές αντικατάστασης, συνδυάζοντας τεχνικές γνώσεις με οικονομικές παραμέτρους.

Αξιοποιώντας έτοιμα πρότυπα AI καθώς και προσαρμοσμένους αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης, ο διαχειριστής μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα τα πρώτα σημάδια φθοράς των παγίων και να αντιμετωπίζει προληπτικά πιθανούς κινδύνους. Αυτό οδηγεί σε μείωση των απρογραμμάτιστων διακοπών, περιορισμό του λειτουργικού κόστους και παράταση του κύκλου ζωής των παγίων.

Η επιχειρησιακή αξία είναι ξεκάθαρη: ο ΑΔΜΗΕ αποκτά ένα πλαίσιο λήψης αποφάσεων βασισμένο σε δεδομένα, που ενισχύει τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα των παγίων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις σε συντήρηση και αντικατάσταση αποδίδουν το μέγιστο. Με τη συστηματική αναγνώριση παγίων υψηλού κινδύνου και την ευθυγράμμιση των παρεμβάσεων με τις επιχειρησιακές προτεραιότητες του οργανισμού, το Maximo APMS δίνει τη δυνατότητα στον Διαχειριστή να επιτύχει επιχειρησιακή αριστεία και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.

Ο Κωνσταντίνος Αγαθάκης, Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Ψηφιακού Μετασχηματισμού στον ΑΔΜΗΕ, δήλωσε: «Με σύμμαχο την τεχνολογία ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει συστηματικά την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών. Αξιοποιώντας προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση, ο Διαχειριστής μεταβαίνει από τις παραδοσιακές διαδικασίες συντήρησης βάσει χρόνου, σε στρατηγικές προληπτικής συντήρησης και συνεχούς παρακολούθησης νευραλγικού εξοπλισμού σε όλη τη χώρα. Αυτό σημαίνει ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση σε τεχνικές βλάβες ή περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν το ηλεκτρικό σύστημα. Με δεδομένες τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, η συντήρηση εξελίσσεται σε κομβικό πυλώνα των επιχειρησιακών μας λειτουργιών. Η υψηλή τεχνογνωσία του ΑΔΜΗΕ, σε συνδυασμό με τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις των συνεργατών μας, αποτελούν εγγύηση για την περαιτέρω αναβάθμιση της ενεργειακής ασφάλειας όλων των καταναλωτών».

Ο Άγγελος Βλαχόπουλος, Διευθυντής IBM Technology, τόνισε: «Η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας αποτελούν τον ορισμό του “mission-critical” και η αποτυχία απλώς δεν αποτελεί επιλογή. Γι’ αυτό και οι οργανισμοί σε ιδιαίτερα ρυθμιζόμενους κλάδους, με σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες, εμπιστεύονται διαρκώς την IBM», δήλωσε ο Εκπρόσωπος της IBM. «Στην IBM, είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε τον ΑΔΜΗΕ στο έργο του να διασφαλίσει τη σταθερότητα, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Σε συνεργασία με τη NOVA ICT, αξιοποιώντας την τεχνολογία IBM Maximo Health & Predict και τις υπηρεσίες IBM Consulting, προσαρμόσαμε αυτή την AI-driven λύση ώστε να ενσωματώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα IoT. Με αυτόν τον τρόπο, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να προβλέπει κινδύνους για την υγεία των παγίων, να δίνει προτεραιότητα στη συντήρηση κρίσιμων υποδομών και να βελτιστοποιεί τις στρατηγικές αντικατάστασης, συμβάλλοντας στη μείωση των απρογραμμάτιστων διακοπών, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην επέκταση του κύκλου ζωής των παγίων, σε μια περίοδο όπου η ενέργεια γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη, με πολλαπλές πηγές παραγωγής. Στην IBM παραμένουμε δεσμευμένοι στην προώθηση της καινοτομίας που ενισχύει κρίσιμες υποδομές και προσφέρει μετρήσιμη επιχειρησιακή αξία».

Ο Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, Διευθύνων Σύμβουλος στη NOVA ICT, ανέφερε: «Στη NOVA ICT, είμαστε υπερήφανοι που αναλάβαμε και ολοκληρώσαμε, ως ανάδοχος, ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Σε στενή συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ και την IBM, υλοποιήσαμε μια πρωτοποριακή, για τα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δεδομένα, data-driven λύση, που εισάγει νέα δεδομένα στη διαχείριση κρίσιμων υποδομών. Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και προγνωστικών αναλύσεων, ο οργανισμός αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα. Η συμβολή μας στην ενίσχυση της λειτουργικής ανθεκτικότητας της χώρας αποτελεί για εμάς δέσμευση και τιμή. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε καινοτόμες λύσεις που δημιουργούν πραγματική επιχειρησιακή αξία και κοινωνικό όφελος».

