ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ

Σύμφωνα με το Άρθρο 111 του ν. 5106/2024, η προθεσμία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμόρφωσης από κατόχους σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ προς τον ΔΕΔΔΗΕ είχε αρχικώς ορισθεί σε έξι (6) μήνες από τη γνωστοποίηση στους παραγωγούς των σχετικών απαιτήσεων εγκατάστασης συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης. Η προθεσμία αυτή παρατάθηκε σε οκτώ (8) μήνες με το Άρθρο 86 του ν. 5151/2024. Δεδομένου ότι η γνωστοποίηση εκ μέρους του Διαχειριστή ΔΕΔΔΗΕ για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ έλαβε χώρα στις 13/06/2024, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμόρφωσης ήταν η 13/02/2025.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 9Α του ν. 4951/2022, ο ΔΑΠΕΕΠ εξέδωσε τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (13/02/2025) έως και την ημερομηνία της δήλωσης του Κατόχου του σταθμού ή έως την 31/12/2025 (σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση).

Για τυχόν ενστάσεις παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στον ΔΕΔΔΗΕ στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.