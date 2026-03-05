Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε

Πολλοί ιδιοκτήτες καλούν τεχνικό στο σπίτι μόνο όταν κάτι χαλάσει. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση συχνά οδηγεί σε μεγαλύτερα προβλήματα και υψηλότερα κόστη επισκευής.

Με λίγη προληπτική φροντίδα και σωστό προγραμματισμό, μπορούν να αποφευχθούν βλάβες σε βασικά συστήματα του σπιτιού, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

Δύο ειδικοί στη συντήρηση κατοικιών επισημαίνουν τέσσερις βασικές εργασίες που συχνά παραλείπονται, αλλά μπορούν να προστατεύσουν τόσο το σπίτι όσο και τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Συντήρηση συστήματος θέρμανσης και κλιματισμού (HVAC)

Τα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού λειτουργούν σχεδόν όλο τον χρόνο για να διατηρούν τη θερμοκρασία του σπιτιού σε άνετα επίπεδα. Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη των ιδιοκτητών είναι ότι ξεχνούν να αλλάζουν τα φίλτρα αέρα.

Όταν τα φίλτρα φράζουν, περιορίζεται η ροή αέρα και το σύστημα αναγκάζεται να λειτουργεί πιο έντονα για να επιτύχει την επιθυμητή θερμοκρασία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση, πάγωμα των πηνίων, φθορά του συμπιεστή ή ακόμη και πλήρη βλάβη του συστήματος.

Οι ειδικοί προτείνουν επαγγελματικό έλεγχο του συστήματος δύο φορές τον χρόνο - μία πριν από το καλοκαίρι και μία πριν από τον χειμώνα. Οι ετήσιες επιθεωρήσεις μπορούν να εντοπίσουν έγκαιρα προβλήματα όπως διαρροές ψυκτικού υγρού, φθαρμένα εξαρτήματα ή χαλαρές ηλεκτρικές συνδέσεις.

Επιπλέον, ασυνήθιστοι θόρυβοι, όπως χτυπήματα ή μεταλλικοί ήχοι, δεν πρέπει να αγνοούνται. Μια μικρή επισκευή που θα μπορούσε να κοστίσει λίγες δεκάδες ευρώ μπορεί να εξελιχθεί σε μια πολύ ακριβότερη βλάβη αν καθυστερήσει.

Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας

Οι συσκευές ασφαλείας ενός σπιτιού - όπως οι ανιχνευτές καπνού, οι ανιχνευτές μονοξειδίου του άνθρακα και οι πρίζες προστασίας GFCI - έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν αθόρυβα στο παρασκήνιο. Αυτό συχνά οδηγεί στο να... ξεχνιούνται μέχρι να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.

Οι ειδικοί συνιστούν να ελέγχονται οι ανιχνευτές καπνού και μονοξειδίου του άνθρακα τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, πατώντας το κουμπί δοκιμής για λίγα δευτερόλεπτα. Αν η συσκευή λειτουργεί σωστά, θα ακουστεί ένας δυνατός ήχος.

Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται περίπου μία φορά τον χρόνο, ενώ ολόκληρη η συσκευή θα πρέπει να αλλάζεται μετά από πέντε έως δέκα χρόνια χρήσης.

Συντήρηση θερμοσίφωνα

Ο θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που συχνά παραμελείται, μέχρι να εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα. Με την πάροδο του χρόνου, στο εσωτερικό της δεξαμενής συσσωρεύονται άλατα και ιζήματα που μειώνουν την απόδοση της συσκευής και αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να γίνεται ετήσιος καθαρισμός και αποστράγγιση της δεξαμενής ώστε να απομακρύνονται τα κατάλοιπα. Αν η συσκευή είναι παλαιότερη ή δεν έχει συντηρηθεί για μεγάλο διάστημα, είναι προτιμότερο η διαδικασία να γίνει από επαγγελματία τεχνικό.

Επιπλέον, είναι σημαντικός ο έλεγχος της ράβδου ανόδου της δεξαμενής. Η ράβδος αυτή προστατεύει το εσωτερικό του δοχείου από τη διάβρωση. Αν φθαρεί, υπάρχει κίνδυνος να αρχίσει να σκουριάζει η ίδια η δεξαμενή. Η αντικατάστασή της κάθε τρία έως πέντε χρόνια μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του θερμοσίφωνα.

Τακτικός έλεγχος ηλεκτρικού πίνακα

Η ηλεκτρική εγκατάσταση ενός σπιτιού είναι κάτι που οι περισσότεροι θεωρούν δεδομένο μέχρι να παρουσιαστεί κάποια βλάβη. Ωστόσο, ο ηλεκτρικός πίνακας, η καλωδίωση και η γείωση χρειάζονται επίσης περιοδικό έλεγχο.

Μια επαγγελματική επιθεώρηση μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα πιθανά προβλήματα και να διασφαλίσει ότι το ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους αυξημένης χρήσης ηλεκτρικών συσκευών, όπως τον χειμώνα με τη θέρμανση ή το καλοκαίρι με τον κλιματισμό.

Η τακτική συντήρηση των βασικών συστημάτων ενός σπιτιού μπορεί να αποτρέψει απρόβλεπτες βλάβες και υψηλά κόστη επισκευής. Με έναν απλό προγραμματισμό μέσα στη χρονιά, οι ιδιοκτήτες μπορούν να διατηρήσουν το σπίτι τους ασφαλές, λειτουργικό και ενεργειακά αποδοτικό.

Πηγή: marthastewart.com