Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
Άννα Διανά
Τετάρτη, 25/02/2026 - 08:04

Νέο επενδυτικό πεδίο ανοίγει για τη βιομηχανία μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Το πλαίσιο στοχεύει στη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα σε καθαρές τεχνολογίες. Εγκρίθηκε βάσει του ευρωπαϊκού μηχανισμού CISAF. Δίνει πλέον τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων σε κρίσιμους κλάδους της πράσινης βιομηχανίας. Από τις μπαταρίες και τα φωτοβολταϊκά έως το υδρογόνο και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα.

Με βάση το νέο καθεστώς, επιλέξιμες είναι επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή εξαρτημάτων ή τελικών προϊόντων καθαρής τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων:

  • μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα,
  • ηλιακά πάνελ,
  • ανεμογεννήτριες,
  • αντλίες θερμότητας,
  • συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου,
  • τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ή την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών μέσω διαδικασιών κυκλικής οικονομίας, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη μείωση της εξάρτησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές.

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης επενδύσεων που προσθέτουν νέα παραγωγική ικανότητα στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών. Το καθεστώς θα αφορά επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το νέο πλαίσιο δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στήριξης επενδύσεων σε κρίσιμες πρώτες ύλες και μεταλλευτικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με την πράσινη μετάβαση και την παραγωγή τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την καθαρή βιομηχανία και στοχεύει στη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιομηχανική πολιτική, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φώς μετά από πολύμηνη συντονισμένη προσπάθεια των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γ.Γ Ιδιωτικών Επενδύσεωνκαι της Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Ως σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα χαρακτήρισε την απόφαση της ΕΕ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε σχετική δήλωσή του ανέφερε: «Διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο που επιτρέπει στην Ελλάδα να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε βιομηχανίες για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις που συμβάλλουν ενεργά στην «πράσινη» μετάβαση, ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η στήριξη της βιομηχανίας και η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά αναπόσπαστα στοιχεία της εθνικής στρατηγικής για μια πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική Ελλάδα».

Στην ίδια κατεύθυνση και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η έγκριση κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιομηχανική πολιτική της χώρας. Πρόσθεσε δε ότι «η βιώσιμη μετάβαση δεν αφορά μόνο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε επίπεδο τεχνολογιών που την υποστηρίζουν - από τις μπαταρίες και τις αντλίες θερμότητας έως το υδρογόνο και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Με το νέο πλαίσιο, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες, δημιουργούνται νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταθερές προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βιομηχανική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν μαζί, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα.»

Τελευταία τροποποίηση στις 25/02/2026 - 08:55

