Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις

Νέο επενδυτικό πεδίο ανοίγει για τη βιομηχανία μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Το πλαίσιο στοχεύει στη στήριξη στρατηγικών επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα σε καθαρές τεχνολογίες. Εγκρίθηκε βάσει του ευρωπαϊκού μηχανισμού CISAF. Δίνει πλέον τη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδύσεων σε κρίσιμους κλάδους της πράσινης βιομηχανίας. Από τις μπαταρίες και τα φωτοβολταϊκά έως το υδρογόνο και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα.

Με βάση το νέο καθεστώς, επιλέξιμες είναι επενδύσεις που αφορούν την παραγωγή εξαρτημάτων ή τελικών προϊόντων καθαρής τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων:

μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα,

ηλιακά πάνελ,

ανεμογεννήτριες,

αντλίες θερμότητας,

συστήματα παραγωγής πράσινου υδρογόνου,

τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, το καθεστώς καλύπτει επενδύσεις που σχετίζονται με την παραγωγή ή την ανάκτηση κρίσιμων πρώτων υλών μέσω διαδικασιών κυκλικής οικονομίας, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη μείωση της εξάρτησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εισαγωγές.

Η ενίσχυση θα έχει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων, με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης επενδύσεων που προσθέτουν νέα παραγωγική ικανότητα στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών. Το καθεστώς θα αφορά επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, ενώ οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγηθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το νέο πλαίσιο δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στήριξης επενδύσεων σε κρίσιμες πρώτες ύλες και μεταλλευτικές δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με την πράσινη μετάβαση και την παραγωγή τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται η ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής βάσης και η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την καθαρή βιομηχανία και στοχεύει στη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιομηχανική πολιτική, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φώς μετά από πολύμηνη συντονισμένη προσπάθεια των συναρμόδιων υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γ.Γ Ιδιωτικών Επενδύσεωνκαι της Γ.Γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

Ως σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα χαρακτήρισε την απόφαση της ΕΕ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε σχετική δήλωσή του ανέφερε: «Διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο πλαίσιο που επιτρέπει στην Ελλάδα να παρέχει οικονομική ενίσχυση σε βιομηχανίες για να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις που συμβάλλουν ενεργά στην «πράσινη» μετάβαση, ενισχύουν την παραγωγική βάση της χώρας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Η στήριξη της βιομηχανίας και η επιτάχυνση της μετάβασης προς μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, αλλά αναπόσπαστα στοιχεία της εθνικής στρατηγικής για μια πιο ισχυρή, πιο ανταγωνιστική και πιο παραγωγική Ελλάδα».

Στην ίδια κατεύθυνση και ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η έγκριση κρατικών ενισχύσεων ύψους 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για τη σύνδεση της ενεργειακής μετάβασης με τη βιομηχανική πολιτική της χώρας. Πρόσθεσε δε ότι «η βιώσιμη μετάβαση δεν αφορά μόνο στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης σε επίπεδο τεχνολογιών που την υποστηρίζουν - από τις μπαταρίες και τις αντλίες θερμότητας έως το υδρογόνο και τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Με το νέο πλαίσιο, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, μειώνεται η εξάρτηση από εισαγόμενες κρίσιμες πρώτες ύλες, δημιουργούνται νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας και σταθερές προϋποθέσεις για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Βιομηχανική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος προχωρούν μαζί, με σχέδιο και αποτελεσματικότητα.»