Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ

Με πόρους από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027» θα χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας Αττικής, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης ένταξης που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Συγκεκριμένα, το έργο, συνολικής δημόσιας δαπάνης 952.297 ευρώ, μεταξύ άλλων, προβλέπει βελτιώσεις στο κέλυφος του κτηρίου (αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση δώματος κ.λπ.), δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης Η/Μ εγκαταστάσεων (αντικατάσταση λέβητα κεντρικής θέρμανσης, αντικατάσταση αντλιών δικτύου ψύξης- θέρμανσης με νέες Inverter, εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού, ισχύος 110 kWc, υψηλής απόδοσης, εγκατάσταση συστήματος καταγραφής και επιτήρησης ενεργειακών καταναλώσεων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με ενεργειακό συμψηφισμό, ισχύος 12,60 kWp, κ.λπ.)

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας.