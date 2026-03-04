ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

Newsroom
Τετάρτη, 04/03/2026 - 15:46

Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών, η οποία αποτελεί σήμερα την επιτομή της απάντησης στην κρίση, ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο 9ο συνέδριο Shipping Finance.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τρέχουσα κρίση υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφοροποίηση και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2019, έχει επικεντρωθεί σε αυτό», τόνισε. «Η Ελλάδα επένδυσε σημαντικά στον τομέα του φυσικού αερίου πριν από την Ουκρανική κρίση, με την Ρεβυθούσα, τον πλωτό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό, τον αγωγό ΤΑΡ, τους συμπιεστές στην Κομοτηνή και την Αμπελιά ώστε να γίνουμε κάτι πολύ περισσότερο από τελικός προορισμός του φυσικού αερίου. Μέχρι το 2019, εισάγαμε 6-7 δισ. κυβικά μέτρα, τα οποία καταναλώνονταν στη χώρα. Το 2024, εισάγαμε 17 δισ, εκ των οποίων τα 11 εξήχθησαν. Ταυτόχρονα, επενδύουμε σημαντικά στις διασυνοριακές ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και τώρα έχουμε ένα μείγμα που επιτρέπει τη διαφοροποίηση», πρόσθεσε.

Επανέλαβε δε ότι μέσα στην εβδομάδα ξεκινά η συζήτηση στη Βουλή για τις έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου με την Κοινοπραξία Chevron/Helleniq Energy, με στόχο η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου.

Αναφερόμενος εξάλλου στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου υπογράμμισε την στρατηγική του αξία για τη χώρα μας. «Πρώτον, ΗΠΑ και ΕΕ συμφωνούν απολύτως στην απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου. Φέτος, ακόμα το ρωσικό φυσικό αέριο εισέρχεται στην περιοχή η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αλλά για την Ελλάδα, υπάρχει μια ευρύτερη εικόνα. Ο διάδρομος δημιουργεί συνδεσιμότητα σε μια περιοχή με 100 εκατ. κατοίκους, Ο Νταγκ Μπέργαμ, υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, δήλωσε σε μια συζήτηση think-tank στην Ουάσινγκτον ότι ο κάθετος διάδρομος είναι η καλύτερη ασφάλεια για την περιοχή», τόνισε ο κ. Παπασταύρου. «Οι Έλληνες εφοπλιστές έχουν αποδείξει ότι είναι ανθεκτικοί και είναι παρόντες όταν υπάρχουν ευκαιρίες. Οι ίδιοι άλλωστε υποστηρίζουν τη μεταφορά του αμερικανικού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Ευρώπη και είμαι πεπεισμένος ότι θα μπορέσουν να φέρουν εις πέρας το έργο», κατέληξε.

