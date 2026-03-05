ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση για την αύξηση της ζήτησης για τεχνολογίες και προϊόντα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ευρωπαϊκής κατασκευής. Ο νόμος για τον βιομηχανικό επιταχυντή (Industrial Accelerator Act - IAA) θα τονώσει τη μεταποίηση, θα αυξήσει τις επιχειρήσεις και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην ΕΕ, ενώ παράλληλα θα στηρίξει την υιοθέτηση από τη βιομηχανία καθαρότερων τεχνολογιών έτοιμων για το μέλλον.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Draghi, ο IAA θεσπίζει στοχευμένες και αναλογικές απαιτήσεις «Made in EU» και/ή απαιτήσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για τις δημόσιες συμβάσεις και τα καθεστώτα δημόσιας στήριξης. Τα μέτρα αυτά θα εφαρμόζονται σε επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς, ιδίως στον τομέα του χάλυβα, του τσιμέντου, του αλουμινίου, των αυτοκινήτων και των τεχνολογιών μηδενικών καθαρών εκπομπών, με παράλληλη θέσπιση πλαισίου που μπορεί να επεκταθεί, κατά περίπτωση, σε άλλους ενεργοβόρους τομείς, όπως οι χημικές ουσίες. Αυτό θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές παραγωγικές ικανότητες και θα τονώσει τη ζήτηση για καθαρές τεχνολογίες και προϊόντα ευρωπαϊκής κατασκευής. Η πράξη περιλαμβάνει την υποχρέωση των κρατών μελών να θεσπίσουν ενιαία ψηφιακή διαδικασία αδειοδότησης για την επιτάχυνση και την απλούστευση των κατασκευαστικών έργων.

Ο IAA αποσκοπεί στην αύξηση της δημιουργίας αξίας στην ΕΕ, ενισχύοντας τη βιομηχανική μας βάση στο πλαίσιο του αυξανόμενου αθέμιτου παγκόσμιου ανταγωνισμού και των αυξανόμενων εξαρτήσεων από προμηθευτές εκτός ΕΕ σε στρατηγικούς τομείς. Ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει μια στρατηγική για τη στήριξη της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης, της ευημερίας και της ασφάλειας. Το 2024, η μεταποίηση αντιπροσώπευε το 14,3 % του ΑΕΠ της ΕΕ και, ως εκ τούτου, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην οικονομική ανθεκτικότητα, τον κύκλο ζωής της καινοτομίας και τον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Η πράξη θέτει ως στόχο την αύξηση του μεριδίου της μεταποίησης στο ΑΕΠ της ΕΕ στο 20 % έως το 2035.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ παραμένει μία από τις πιο ανοικτές αγορές στον κόσμο και δεσμεύεται να διατηρήσει αυτόν τον ανοικτό χαρακτήρα ως βασική πηγή οικονομικής ισχύος και ανθεκτικότητας. Η πρόταση ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη αμοιβαιότητα στις δημόσιες συμβάσεις, παρέχοντας ίση μεταχείριση στις χώρες που προσφέρουν στις εταιρείες της ΕΕ πρόσβαση στις αγορές τους, σύμφωνα με την έκθεση Draghi. Περιεχόμενο εταίρων με τους οποίους η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία για τη δημιουργία ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακής ένωσης ή οι οποίοι είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας για τις δημόσιες συμβάσεις, και εφόσον υπάρχουν σχετικές υποχρεώσεις της Ένωσης βάσει της εν λόγω συμφωνίας, θεωρείται ότι είναι ενωσιακής καταγωγής. Για άλλες δημόσιες παρεμβάσεις, ιδίως δημόσια συστήματα και δημοπρασίες, οι εταίροι μπορούν να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του ΙΑΑ εάν έχουν συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ή τελωνειακή ένωση με την ΕΕ.

Ενώ παραμένει ανοικτός σε άμεσες ξένες επενδύσεις, ο ΙΑΑ καθορίζει τους όρους για σημαντικές επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς που υπερβαίνουν τα 100 εκατ. ευρώ, όταν μία μόνο τρίτη χώρα ελέγχει πάνω από το 40 % της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας. Οι επενδύσεις αυτές πρέπει να δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας, να προωθούν την καινοτομία και την ανάπτυξη και να δημιουργούν πραγματική αξία στην ΕΕ μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και γνώσεων, καθώς και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις τοπικού περιεχομένου. Πρέπει επίσης να εγγυώνται ένα ελάχιστο επίπεδο απασχόλησης 50 % στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες επωφελούνται παράλληλα με τους επενδυτές από την πρόσβαση στην ενιαία αγορά. Με τον τρόπο αυτό, ο ΙΑΑ ενισχύει την οικονομική ασφάλεια της ΕΕ και ενισχύει την ανθεκτικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού.

Η πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς με τους εξής τρόπους:

Στήριξη πρωτοπόρων αγορών για προϊόντα «Made in EU» και προϊόντα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Ο ΙΑΑ εισάγει προτιμήσεις «Made in EU» και προτιμήσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στις δημόσιες συμβάσεις και στα καθεστώτα δημόσιας στήριξης για την τόνωση της ζήτησης για ευρωπαϊκά βιομηχανικά προϊόντα —τσιμέντο, αλουμίνιο σε τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών, όπως οι συσσωρευτές, η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, οι αντλίες θερμότητας και η πυρηνική ενέργεια. Όσον αφορά τον χάλυβα, ο νόμος προτείνει ειδικές προτιμήσεις χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών για τη δημιουργία ζήτησης στην αγορά. Το μέτρο αυτό θα δώσει στους επενδυτές εμπιστοσύνη και προβλεψιμότητα, ενισχύοντας την καινοτομία και καθιστώντας τον καθαρό χάλυβα βασικό μέρος του βιομηχανικού μέλλοντος της ΕΕ. Η στρατηγική χρήση των δημόσιων πόρων θα στηρίξει τις επενδύσεις στην ΕΕ, ενισχύοντας έτσι την πρόσβαση σε προϊόντα χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητα.

Διασφάλιση ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποφέρουν αξία στην ΕΕ

Η ΕΕ παραμένει κορυφαίος προορισμός για άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ), φιλοξενώντας σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου αποθέματος ΑΞΕ το 2024. Για να διασφαλιστεί ότι οι ΑΞΕ ενισχύουν τις αλυσίδες εφοδιασμού της ΕΕ, προωθούν τη μεταφορά τεχνολογίας και στηρίζουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ο ΙΑΑ θεσπίζει προϋποθέσεις για επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ σε αναδυόμενους τομείς, όπως οι συσσωρευτές, τα ηλεκτρικά οχήματα, τα φωτοβολταϊκά και οι κρίσιμες πρώτες ύλες.

Απλούστευση της αδειοδότησης

Στο πλαίσιο του θεματολογίου απλούστευσης της Επιτροπής, ο IAA εξορθολογίζει και ψηφιοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης για βιομηχανικά έργα. Αυτό περιλαμβάνει τη θέσπιση ενιαίας ψηφιακής «υπηρεσίας μίας στάσης» με σαφείς προθεσμίες, καθώς και την αρχή της σιωπηρής έγκρισης σε ενδιάμεσα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης για ενεργοβόρα έργα απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Ενίσχυση της βιώσιμης μεταποίησης

Η IAA εισάγει βιομηχανικές περιοχές επιτάχυνσης που έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν τη βιομηχανική συμβίωση και να ενθαρρύνουν τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών έργων καθαρής μεταποίησης. Η δημιουργία τέτοιων συνεργατικών σχηματισμών θα διευκολύνει τις βασικές επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές και θα προωθήσει τη χορήγηση αδειών σε ολόκληρη την περιοχή. Τα έργα σε αυτούς τους τομείς θα επωφεληθούν από την κατάρτιση προφίλ με επενδυτές και θα στηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Επόμενα βήματα

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν από την έκδοση και την έναρξη ισχύος του.