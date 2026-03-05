Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 15:54
HELLENiQ ENERGY: Σταθερά στο πλευρό της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και των αθλητών της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 15:48
Στ. Παπασταύρου για «Πρίνος CO2»: Σημαντική εξέλιξη που συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 15:15
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 15:08
Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 14:29
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec 2026: Πράσινες λύσεις, θεσμικός διάλογος και ουσιαστικές συνεργασίες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:48
Ισχυρό αποτύπωμα της ΕΥΔΑΜ στην Κοζάνη: Ευρεία αποδοχή της νέας δράσης για την ενδυνάμωση των τοπικών ΜμΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:23
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστή»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 13:05
Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:56
Ν. Παπαθανάσης: Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας μέσω ΕΣΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 12:12
Η Σωληνουργεία Κορίνθου εξαγοράζει μονάδα παραγωγής σωλήνων LSAW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 11:22
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ ολοκλήρωσε την εξαγορά της Traçim Cement στην ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/03/2026 - 10:55
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 10:23
Όμιλος ΔΕΗ και METLEN Energy & Metals συμπράττουν για την ανάπτυξη έργων αποθήκευσης έως 1.500MW σε τρεις χώρες
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
05/03/2026 - 10:17
ΕΕ: Νομοθετική πράξη για τον βιομηχανικό επιταχυντή με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 10:06
GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Ιανουάριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 09:25
Ηλεκτροκίνηση: Σημαντικά οικονομικά οφέλη για εταιρικούς στόλους οχημάτων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/03/2026 - 08:45
Η Πειραιώς ενισχύει τις επενδύσεις σε αγροφωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/03/2026 - 08:25
Η EE δρομολογεί στρατηγικές για τη ναυτιλιακή βιομηχανία και τους λιμένες προκειμένου να τονώσει την ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/03/2026 - 08:10
«Καταφύγιο» για τα νοικοκυριά τα μπλε τιμολόγια ρεύματος- Με χρεώσεις από 9 λεπτά ανά κιλοβατώρα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/03/2026 - 08:07
Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/03/2026 - 08:02
Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 4 εργασίες συντήρησης που δεν πρέπει να αμελείτε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Τα καλοριφέρ ζεσταίνουν πιο γρήγορα το σπίτι αν κάνετε 1 απλή κίνηση πριν τα ανοίξετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
«Είμαι ενθουσιασμένη με την αντλία θερμότητας - αλλά αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες για να την εγκαταστήσω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/03/2026 - 06:51
Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας

Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας
Άννα Διανά
Πέμπτη, 05/03/2026 - 08:02

Σε κλοιό ελέγχου βρίσκεται η αγορά καυσίμων, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες αυξητικές πιέσεις στις τιμές, λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συνεργεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους στα πρατήρια, ενώ η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής σε υπερβολικές ανατιμήσεις αλλά και στήριξης εφόσον απαιτηθεί.

«Τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα, θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Όμως, άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης και άλλο η αχαλίνωτη κερδοσκοπία. Γι’ αυτό και, αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων» ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Παράλληλα όπως είπε τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζονται προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα στοιχεία από την αγορά δείχνουν ότι οι αυξήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές των καυσίμων. Αν και μέχρι στιγμής οι μεταβολές παραμένουν περιορισμένες, οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πιέσεις θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες εφόσον συνεχιστεί η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που αναρτώνται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης η μέση πανελλήνια τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στ1,765 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ κίνησης στο 1,588 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ θέρμανσης στο 1,208 ευρώ ανά λίτρο.

Οι τιμές στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν το ξέσπασμα της κρίσης ήταν στα 1,751 ευρώ ανά λίτρο η αμόλυβδη, 1,565 ευρώ ανά λίτρο το ντίζελ κίνησης και 1,179 ευρώ το θέρμανσης. Οι υψηλότερες τιμές της αμόλυβδης καταγράφονται στις Κυκλάδες (1,992 ευρώ ανά λίτρο), στη Χίο (1,8 ευρώ ανά λίτρο), στη Φωκίδα (1,817 ευρώ ανά λίτρο), στην Κεφαλονιά (1,828 ευρώ ανά λίτρο), στην Ευρυτανία (1,859 ευρώ ανά λίτρο) και στα Δωδεκάνησα όπου καταγράφεται η ακριβότερη τιμή με την αμόλυβδη να φτάνει στο 1,904 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε δηλώσεις του στην ertnews o πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, οι πρόσφατες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές είναι ήδη σημαντικές και ενδέχεται να αποτυπωθούν σύντομα και στις τιμές της αντλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αυξήσεις που καταγράφονται στα διυλιστήρια είναι της τάξης των 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, δηλαδή περίπου 6 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και περίπου 3 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας και πρόεδρος της ΕΛΙΝ, Γιάννης Αληγιζάκης παραδέχτηκε ότι ο καταναλωτής θα επηρεασθεί από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Όχι, όμως, στον βαθμό που επηρεάσθηκε στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε σε άρθρο του αυξήσεις την πρώτη εβδομάδα υπάρχουν. Μικρότερες στις βενζίνες, μεγαλύτερες στο Diesel. Η εκτίμηση είναι ότι την πρώτη εβδομάδα, η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί κατά 4% περίπου, και τα πετρέλαια κατά 14%. Σε κάθε περίπτωση όμως, υποστήριξε, οι τιμές αυτές απέχουν πολύ από τις τιμές που είχαν διαμορφωθεί τον Φεβρουάριο του 2022, στην έναρξη του πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας.

Πάντως η αγορά ζητά δραστικά μέτρα για να μη μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επαναφέρει το ζήτημα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως είπε πρόκειται για φόρο πάνω στον φόρο με δεδομένο ότι υπάρχει και ο ΦΠΑ.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υποστήριξε ότι τα επιδόματα τύπου fuel pass δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας, καθώς - όπως ανέφερε - δεν συγκρατούν τον πληθωρισμό, ούτε ενισχύουν πραγματικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. «Η λογική "ανεβαίνει ο πληθωρισμός, δίνουμε ένα επίδομα" δεν λύνει το πρόβλημα, όταν οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τις τιμές να αυξάνονται» σημείωσε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα 04 Μαρτίου 2026
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές 05 Μαρτίου 2026
Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ν. Τσάφος: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των καυσίμων – Δεν υπάρχει κίνδυνος για επάρκεια των προϊόντων

Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Διεθνείς αγορές: Ανοδικά κινείται το πετρέλαιο, σε θετικό έδαφος οι ευρωπαϊκές μετοχές

Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τάκης Θεοδωρικάκος: Έχουμε προετοιμάσει σχέδιο έκτακτων μέτρων για την προστασία των καταναλωτών

Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Δεν υπάρχει θέμα ενεργειακής ασφάλειας στη χώρα μας

Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Μήπως, τελικά, έχουν δίκιο οι «ανησυχούντες»;

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα