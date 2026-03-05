Καύσιμα: Έλεγχοι στην αγορά, αυξήσεις στην αντλία και μήνυμα Μητσοτάκη κατά της κερδοσκοπίας

Σε κλοιό ελέγχου βρίσκεται η αγορά καυσίμων, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Ήδη καταγράφονται οι πρώτες αυξητικές πιέσεις στις τιμές, λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Τα συνεργεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή πραγματοποιούν εντατικούς ελέγχους στα πρατήρια, ενώ η κυβέρνηση στέλνει μήνυμα μηδενικής ανοχής σε υπερβολικές ανατιμήσεις αλλά και στήριξης εφόσον απαιτηθεί.

«Τυχόν αυξήσεις στα καύσιμα, θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Όμως, άλλο οι λελογισμένες αυξήσεις από την αύξηση των τιμών της πρώτης ύλης και άλλο η αχαλίνωτη κερδοσκοπία. Γι’ αυτό και, αν απαιτηθεί, θα ληφθούν ειδικά μέτρα για τον έλεγχο ενδεχόμενων υπερβολικών ανατιμήσεων» ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Παράλληλα όπως είπε τα αρμόδια υπουργεία είναι έτοιμα, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμόσουν τις κινήσεις τους και ήδη εξετάζονται προληπτικά μέτρα ώστε να απορροφηθούν κατά το δυνατόν οι όποιες αρνητικές συνέπειες από την κρίση στην οικονομία.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα στοιχεία από την αγορά δείχνουν ότι οι αυξήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές των καυσίμων. Αν και μέχρι στιγμής οι μεταβολές παραμένουν περιορισμένες, οι παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι οι πιέσεις θα ενταθούν τις επόμενες ημέρες εφόσον συνεχιστεί η άνοδος των διεθνών τιμών πετρελαίου. Με βάση τα τελευταία στοιχεία που αναρτώνται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης η μέση πανελλήνια τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στ1,765 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ κίνησης στο 1,588 ευρώ ανά λίτρο και το ντίζελ θέρμανσης στο 1,208 ευρώ ανά λίτρο.

Οι τιμές στις 27 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν το ξέσπασμα της κρίσης ήταν στα 1,751 ευρώ ανά λίτρο η αμόλυβδη, 1,565 ευρώ ανά λίτρο το ντίζελ κίνησης και 1,179 ευρώ το θέρμανσης. Οι υψηλότερες τιμές της αμόλυβδης καταγράφονται στις Κυκλάδες (1,992 ευρώ ανά λίτρο), στη Χίο (1,8 ευρώ ανά λίτρο), στη Φωκίδα (1,817 ευρώ ανά λίτρο), στην Κεφαλονιά (1,828 ευρώ ανά λίτρο), στην Ευρυτανία (1,859 ευρώ ανά λίτρο) και στα Δωδεκάνησα όπου καταγράφεται η ακριβότερη τιμή με την αμόλυβδη να φτάνει στο 1,904 ευρώ ανά λίτρο. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε σε δηλώσεις του στην ertnews o πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Θέμης Κιουρτζής, οι πρόσφατες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές είναι ήδη σημαντικές και ενδέχεται να αποτυπωθούν σύντομα και στις τιμές της αντλίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αυξήσεις που καταγράφονται στα διυλιστήρια είναι της τάξης των 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, δηλαδή περίπου 6 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και περίπου 3 λεπτά για την αμόλυβδη βενζίνη. Ενώ και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας και πρόεδρος της ΕΛΙΝ, Γιάννης Αληγιζάκης παραδέχτηκε ότι ο καταναλωτής θα επηρεασθεί από την αύξηση των τιμών των καυσίμων. Όχι, όμως, στον βαθμό που επηρεάσθηκε στην αρχή του πολέμου στην Ουκρανία.

Όπως ανέφερε σε άρθρο του αυξήσεις την πρώτη εβδομάδα υπάρχουν. Μικρότερες στις βενζίνες, μεγαλύτερες στο Diesel. Η εκτίμηση είναι ότι την πρώτη εβδομάδα, η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί κατά 4% περίπου, και τα πετρέλαια κατά 14%. Σε κάθε περίπτωση όμως, υποστήριξε, οι τιμές αυτές απέχουν πολύ από τις τιμές που είχαν διαμορφωθεί τον Φεβρουάριο του 2022, στην έναρξη του πολέμου Ρωσίας Ουκρανίας.

Πάντως η αγορά ζητά δραστικά μέτρα για να μη μεγιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου επαναφέρει το ζήτημα μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα. Όπως είπε πρόκειται για φόρο πάνω στον φόρο με δεδομένο ότι υπάρχει και ο ΦΠΑ.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υποστήριξε ότι τα επιδόματα τύπου fuel pass δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά το πρόβλημα της ακρίβειας, καθώς - όπως ανέφερε - δεν συγκρατούν τον πληθωρισμό, ούτε ενισχύουν πραγματικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. «Η λογική "ανεβαίνει ο πληθωρισμός, δίνουμε ένα επίδομα" δεν λύνει το πρόβλημα, όταν οι πολίτες βλέπουν καθημερινά τις τιμές να αυξάνονται» σημείωσε.