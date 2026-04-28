myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:55
Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
27/04/2026 - 11:39

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
Γιάννης Τριήρης
Τρίτη, 28/04/2026 - 08:05

Στη χθεσινή του συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδόθηκε σε μια ακόμη άσκηση πολιτικής επικοινωνίας, εμφανίζοντας τη μείωση του δημόσιου χρέους ως το «ιερό δισκοπότηρο» της επιτυχίας του.

Με μια δόση ιστορικής αυθαιρεσίας, δανείστηκε τη φράση του Ανδρέα Παπανδρέου για το χρέος που «θα μας καταπιεί», προκειμένου να πείσει ότι η κυβέρνησή του είναι εκείνη που τελικά το δαμάζει, ισχυριζόμενος μάλιστα πως η χώρα πέτυχε την ταχύτερη μείωση χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στη σύγχρονη ιστορία.

Ωστόσο, πίσω από τα γραφήματα και τους δείκτες που με τόση θέρμη επικαλείται ο Πρωθυπουργός, κρύβεται μια πραγματικότητα που δεν αποτυπώνεται στους ισολογισμούς, αλλά στις άδειες τσέπες των Ελλήνων πολιτών.

Η αποδόμηση αυτού του αφηγήματος δεν είναι ζήτημα αντιπολιτευτικής εμμονής, αλλά ζήτημα επιβίωσης της κοινωνικής συνοχής, καθώς τα επίσημα στοιχεία της Eurostat και της ΕΛΣΤΑΤ δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει για μια «επιτυχία» που παραμένει αόρατη για την πλειοψηφία, ξεχνώντας να αναφέρει πως μετά από επτά χρόνια δική του διακυβέρνησης και χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια, η Ελλάδα εξακολουθεί να διατηρεί το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία, το δημόσιο χρέος της χώρας παραμένει σε δυσθεώρητα επίπεδα, αγγίζοντας τα 363 δισ. ευρώ (146,1% του ΑΕΠ το 2025 με πρόβλεψη για 142,7% το 2026).

Την ίδια στιγμή, σχεδόν τρεις στους δέκα Έλληνες βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, τοποθετώντας τη χώρα στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ. Ακόμη πιο αποκαλυπτικό είναι το στοιχείο για την υγεία, όπου πάνω από δυο στους δέκα δεν έλαβαν την ιατρική φροντίδα που χρειαζόταν, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι μόλις 3,6%. Πρόκειται για ένα κοινωνικό χάσμα που καθιστά την πρόσβαση στην υγεία ταξικό προνόμιο και μαρτυρά μια βαθιά κοινωνική αποσύνθεση που καμία στατιστική ωραιοποίηση δεν μπορεί να καλύψει.

Η ανάπτυξη, την οποία η κυβέρνηση παρουσιάζει ως θωράκιση, αποδεικνύεται ένας «πύργος στην άμμο». Οι προβλέψεις για το 2026 έχουν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω, στο 1,8% - 1,9%.

Με το Ταμείο Ανάκαμψης να ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2026, η χώρα οδεύει προς ένα επενδυτικό γκρεμό. Οι συνολικές επενδύσεις αναμένεται να υποχωρήσουν από τα 17,7 δισ. ευρώ το 2026 σε μόλις 9,9 δισ. το 2027. Αυτό το χρηματοδοτικό κενό απειλεί να βουλιάξει την ανάπτυξη σε επίπεδα κοντά στο 1%, αποκαλύπτοντας μια οικονομία εξάρτησης.

Η εικόνα της «ισχυρής οικονομίας» διαψεύδεται καθημερινά στην αγορά, με τη Eurostat να καταγράφει ετήσια κατάρρευση των επιχειρήσεων. Οι πτωχεύσεις στην Ελλάδα εκτινάχθηκαν κατά 83% το 2025, ενώ ειδικά το τελευταίο τρίμηνο του έτους η αύξηση άγγιξε το σοκαριστικό 103,8%.

Παράλληλα, το ιδιωτικό χρέος που προσεγγίζει πλέον τα 270 δισ. ευρώ αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, με τις οφειλές προς την εφορία να ξεπερνούν τα 107 δισ. ευρώ και εκείνες προς τα ασφαλιστικά ταμεία τα 48 δισ. ευρώ. Με 4 εκατομμύρια φορολογούμενους να έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και λιγότερο από το 25% να μπορεί να τηρήσει τις ρυθμίσεις, η εικόνα είναι εικόνα κοινωνικής εξάντλησης.

Η πολιτική επιλογή είναι σαφής. Προστασία των καρτέλ και φτωχοποίηση της εργασίας. Σήμερα, η ελληνική κοινωνία πληρώνει τρόφιμα σε τιμές Δυτικής Ευρώπης με μισθούς φτωχοποιημένης βαλκανικής χώρας.

Η επίκληση της «βελτίωσης των ανισοτήτων» από τον Πρωθυπουργό δεν είναι απλώς λάθος, είναι αμετροέπεια.

Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων 27 Απριλίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
Μητσοτάκης: Η πυρηνική ενέργεια είναι κρίσιμη για τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης
Καύσιμα: Έρχονται νέα μέτρα στήριξης μετά την εκτόξευση τιμών σε ΕΕ και Ελλάδα
Γιάννης Τριήρης: Εμείς δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σιωπούμε
