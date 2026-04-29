ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο

Τετάρτη, 29/04/2026 - 13:07

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης σταθερότητας και ως αξιόπιστου εταίρου στην περιοχή και επανέλαβε την ανάγκη να βρεθεί διπλωματική λύση, η οποία θα διασφαλίζει βιώσιμη ειρήνη. Τόνισε ακόμα την ανάγκη να διασφαλιστεί απολύτως η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, κατεξοχήν στα Στενά του Ορμούζ.

Συζητήθηκε ακόμη η κατάσταση στον Λίβανο, η ανάγκη να στηριχθεί η κυβέρνηση του Λιβάνου, να διατηρηθεί η εκεχειρία και να υπάρξει μία συμφωνία ειρήνευσης που θα είναι προς όφελος της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός και ο Εμίρης του Κατάρ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε αναβαθμισμένη και διευρυμένη μορφή συνεργασίας, που θα περιλαμβάνει τομείς όπως το εμπόριο, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα, την άμυνα, τα αγροδιατροφικά προϊόντα, τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, υπογράφηκε Μνημόνιο Κατανόησης στον Τομέα της Γεωργίας μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου Κοινοτήτων του Κατάρ.

Συζητήθηκαν ακόμη οι επενδυτικές προοπτικές που ανοίγονται στην Ελλάδα, με έμφαση στους τομείς των υποδομών και των data centers, της ενέργειας και της φιλοξενίας.

Κατά την έναρξη της συνάντησής τους, ο Πρωθυπουργός και ο Εμίρης του Κατάρ είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εξοχότατε, σας ευχαριστώ θερμά, καταρχάς, που κάνατε το ταξίδι αυτό, καθώς γνωρίζω ότι η περιοχή σας βιώνει μία δύσκολη περίοδο. Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι βρίσκεστε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τόσο τις περιφερειακές εξελίξεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, όσο και, ασφαλώς, τη διμερή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας, η οποία φαίνεται να ενισχύεται συνεχώς.

Επιτρέψτε μου, καταρχάς, να πω ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό όλων των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), και ειδικότερα του Κατάρ, στηρίζοντας τη χώρα σας απέναντι στις απρόκλητες επιθέσεις του Ιράν. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τον ρόλο και τη συμβολή σας στην επίτευξη εκεχειρίας και, ελπίζουμε, μόνιμης ειρήνης, που θα διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε αυτή τη σοβαρή παγκόσμια οικονομική κρίση, που έχει πλήξει τις οικονομίες όλων μας. Γνωρίζω ότι είστε κάποιος που κατανοεί σε βάθος την περιοχή και προσβλέπω ιδιαίτερα στη συζήτησή μας.

Θα ήθελα επίσης να κάνω αναφορά στις διμερείς σχέσεις μας, ιδιαίτερα τις οικονομικές σχέσεις. Εκτιμώ πάρα πολύ τη δέσμευση του Κατάρ να επενδύει στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε, η οικονομία μας έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στην ιστορία. Η οικονομία μας αναπτύσσεται με πολύ υψηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Είμαστε χώρα φιλική στις ξένες επενδύσεις, γεγονός που γνωρίζω ότι σας ενδιαφέρει πολύ.

Είμαι σίγουρος ότι η συνάντηση αυτή θα μας δώσει την ευκαιρία να προσδώσουμε νέα ώθηση στις διμερείς οικονομικές σχέσεις μας, πέρα από τη συμφωνία που θα υπογράψουμε.

Σας ευχαριστώ και πάλι θερμά που αφιερώσατε χρόνο για να μας επισκεφθείτε σε αυτούς τους ταραγμένους καιρούς και προσβλέπω ιδιαίτερα στη συζήτηση που θα έχουμε.

Tamim bin Hamad Al Thani: Κύριε Πρωθυπουργέ, καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω. Η τελευταία επίσκεψή μου ήταν πριν από δύο χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχουμε, ασφαλώς, συναντηθεί και έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές.

Θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω εσάς, κ. Πρωθυπουργέ, και τη χώρα σας για τη στήριξη που προσφέρετε στους φίλους σας σε αυτή τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην περιοχή μας, καθώς και προς το Κατάρ. Το εκτιμούμε πραγματικά αυτό, κ. Πρωθυπουργέ. Ασφαλώς, όλοι ελπίζουμε ότι αυτή η σύγκρουση θα λήξει πολύ σύντομα μέσω διαπραγματεύσεων και, φυσικά, παρακολουθούμε κάθε εξέλιξη. Οπότε, σας ευχαριστώ πολύ, κ. Πρωθυπουργέ.

Και βέβαια, οι εξαιρετικές διμερείς σχέσεις μας, έχουμε μια σπουδαία ιστορική σχέση και είμαι πολύ περήφανος που μπορώ να πω ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτή τη σχέση. Και, φυσικά, οι επενδύσεις μας στην Ελλάδα βαίνουν εξαιρετικά.

Όπως αναφέρατε, η οικονομία σας σημειώνει πολύ καλές επιδόσεις υπό την ηγεσία σας. Αναζητούμε, επίσης, και άλλες ευκαιρίες για να πραγματοποιήσουμε περισσότερες επενδύσεις στη χώρα σας.

Υπάρχουν επίσης και άλλες μορφές συνεργασίας που συζητάμε τον τελευταίο καιρό, όπως η στρατιωτική συνεργασία, η οποία είναι πολύ σημαντική. Λαμβάνοντας υπόψη τα γεγονότα που διαδραματίζονται ανά τον κόσμο, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε και αυτούς τους δεσμούς.

Σας ευχαριστώ, λοιπόν, θερμά που με δεχθήκατε, κ. Πρωθυπουργέ. Πάντα με χαροποιεί να βρίσκομαι εδώ στην Αθήνα.

