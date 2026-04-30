Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΤΕΕ: Πραγματικότητα η Διακήρυξη για τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά
H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR
ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 30/04/2026 - 06:32

Αν κάποιος που δεν ζει στην Ελλάδα, διάβαζε την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο, θα μπορούσε εύκολα να πιστέψει ότι η χώρα μας αποτελεί παράδεισο.

Πως είναι μια χώρα-πρότυπο, όπου τα πλεονάσματα ρέουν άφθονα, το χρέος εξαφανίζεται με ταχύτητα φωτός και η κυβέρνηση, ως άλλος ελεήμων πατέρας, μοιράζει «κοινωνικά μερίσματα» σε μια ευγνωμονούσα κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε να βλέπει τα πάντα όλα ρόδινα, επιμένοντας σε μια ρητορική επιτυχίας που ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αυταπάτης.

Όμως, την ίδια ώρα που ο πρωθυπουργός έστηνε το δικό του success story, η πραγματικότητα της κοινωνίας εισέβαλε για άλλη μια φορά με πάταγο μέσω της δημοσκόπησης της Metron Analysis, που είδε χθες το φως της δημοσιότητας. Και η αλήθεια των αριθμών είναι αμείλικτη. Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη υπάρχει μόνο στα Powerpoint του Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό ξαναπανηγύρισε για τα 500 εκατομμύρια ευρώ που κατευθύνθηκαν σε ενισχύσεις, κάνοντας λόγο για «δίκαιη κατανομή» και «συνετή πολιτική». Ξέχασε, βέβαια, να αναφέρει ότι αυτά τα χρήματα είναι «ψίχουλα» μπροστά στην αφαίμαξη που έχουν υποστεί τα νοικοκυριά από την αισχροκέρδεια.

Ενώ εκείνος μιλούσε για την «ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους των τελευταίων 40 ετών», οι πολίτες στη δημοσκόπηση απαντούσαν με μια κραυγή αγωνίας, με το 46% να θεωρεί ως μεγαλύτερο πρόβλημα την ακρίβεια, το 36% την οικονομία και το 66% να δηλώνει απερίφραστα ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση.

Ο κ. Μητσοτάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για «μίζερη ρητορική» και «συνθήματα του υποκόσμου». Φαίνεται πως για τον πρωθυπουργό, «υπόκοσμος» είναι το 71% των πολιτών που αξιολογούν αρνητικά την κυβέρνησή του και το 69% που αποδοκιμάζει τον ίδιο προσωπικά.

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει έναν πρωτοφανή δημοσκοπικό κατήφορο, κατρακυλώντας στο 21,5% στην πρόθεση ψήφου (απώλεια 2,5 μονάδων σε χρόνο μηδέν).

Όταν επτά στους δέκα πολίτες σου γυρίζουν την πλάτη, το να μιλάς για «διαγενεακά συμβόλαια» και «Ελλάδα του 2026» δεν είναι απλώς αλαζονεία, είναι πλήρης αποκοπή από την κοινωνική βάση.

Το πιο ηχηρό χαστούκι, όμως, ήρθε από το αίτημα για πολιτική αλλαγή. Το 53% πλέον ζητά κυβερνήσεις συνεργασίας, απορρίπτοντας το αφήγημα της «σταθερής μονοκρατορίας» που ευαγγελίζεται το Μαξίμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να συνεχίσει να αυτοθαυμάζεται για τους ρυθμούς ανάπτυξης. Όσο όμως η ανάπτυξη αυτή αφορά τους λίγους και η ακρίβεια τους πολλούς, όσο οι θεσμοί καταρρακώνονται και η διαφθορά γίνεται κανονικότητα, οι δημοσκοπήσεις θα συνεχίσουν να τον διαψεύδουν οδυνηρά.

ΥΓ. Η «ξαστεριά» που φοβάται, φαίνεται πως πλησιάζει πιο γρήγορα από όσο αντέχει το επιτελικό του κράτος.

