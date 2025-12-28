Γιάννης Τριήρης: Ξεμένει από ακροατήριο ο Κ. Μητσοτάκης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ξεμένει από ακροατήριο ο Κ. Μητσοτάκης

Γιάννης Τριήρης: Ξεμένει από ακροατήριο ο Κ. Μητσοτάκης
Γιάννης Τριήρης
Κυριακή, 28/12/2025 - 08:21

Είναι γνωστό ότι στις προηγούμενες εθνικές εκλογές σχεδόν ένας στους δύο αγρότες ψήφισε το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ήταν μια ακόμη κρίσιμη μάζα που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία το πολυδιαφημισμένο 41%.

Από τότε, τον Ιούνιο το 2023, έχουν περάσει δυόμιση χρόνια, με την κατάσταση να αλλάζει άρδην σε βάρος του κυβερνώντος κόμματος, απόρροια των πολιτικών του επιλογών που αποδοκιμάζουν σχεδόν στο σύνολο τους οι παραγωγικές τάξεις αλλά και η κοινωνία γενικότερα.

Η αρνητική πορεία του κυβερνώντος κόμματος βέβαια είχε ήδη διαφανεί, ένα μόλις χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές, που ήταν αρκετός για να καταφέρει –γιατί περί κατορθώματος πρόκειται- να χάσει ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους στις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024.

Και για την ιστορία να αναφέρουμε ότι στις εθνικές εκλογές του ’23 έλαβε περί τους 2.115.00 ψήφους, ενώ στις ευρωεκλογές του ’24 μόλις 1.125.000 ψήφους, πέφτοντας από το 41% στο «πενιχρό» 28%.

Και φτάσαμε στο σήμερα, όπου όλα δείχνουν πως η «αποψίλωση» του κυβερνώντος κόμματος από ψηφοφόρους συνεχίζεται και εντείνεται. Είναι πλέον σχεδόν βέβαιο ότι η Νέα Δημοκρατία θα απολέσει και άλλους ψηφοφόρους, από αυτούς που της έχουν απομείνει, αυτή τη φορά από τον αγροτικό κόσμο, που είναι στα «κάγκελα» από τις πολιτικές της επιλογές και πρακτικές.

Οι αγρότες ήδη γύρισαν την πλάτη στην κυβέρνηση, όχι μόνο για την άρνηση της να δώσει λύσεις στα βασικά τους προβλήματα και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα τους, αλλά και για τον πόλεμο λάσπης εναντίον τους.

Γιατί περί αυτού πρόκειται.

Για μια ψεύτικη πρόσκληση για διάλογο, αφού είναι προαποφασισμένη η μη ικανοποίηση βασικών αιτημάτων του αγροτικού κόσμου.

Για μια προσπάθεια κινητοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού, δείχνοντας τους αγρότες ως υπαίτιους της ταλαιπωρίας των πολιτών από τους κλειστούς δρόμους, τους οποίους η αστυνομία κλείνει και όχι οι αγρότες.

Για μια επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρων μα καταγγελίες και κατηγορίες εναντίον στελεχών του αγροτικού κινήματος την ώρα που επιχειρείται συγκάλυψη των πραγματικών ενόχων του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με τέτοιες πρακτικές είναι αδύνατον ο Κυριάκος Μητσοτάκης να καταφέρει να προσεγγίσει εκ νέου τους αγρότες που αποχώρησαν ήδη από το ακροατήριο του, όπως πράττουν σταδιακά κατά τη δεύτερη κυβερνητική του θητεία και πολλές άλλες κοινωνικές τάξεις με τις οποίες το κυβερνών κόμμα δεν μπορεί πλέον να συνομιλήσει, αφού έχει κάνει τις πολιτικές επιλογές του να βρίσκεται στο πλάι των οικονομικών ελίτ και όχι της κοινωνίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιάννης Τριήρης: Οι αντοχές της κοινωνίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα
Γιάννης Τριήρης: Οι αντοχές της κοινωνίας πρέπει να είναι η προτεραιότητα 24 Δεκεμβρίου 2025
Γιάννης Τριήρης: Τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη δίνουν το … στίγμα 29 Δεκεμβρίου 2025
Γιάννης Τριήρης: Τα πρωτοπαλίκαρα του Μητσοτάκη δίνουν το … στίγμα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Και αν βρεθούμε εμείς στη θέση της Βενεζουέλας;

Γιάννης Τριήρης: Το «αντάρτικο» του Σάντσεθ και το «παζάρι» για τους εξοπλισμούς
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το «αντάρτικο» του Σάντσεθ και το «παζάρι» για τους εξοπλισμούς

Γιάννης Τριήρης: Νέο «κέρδος» για τον Πούτιν οι γερμανικές έριδες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Νέο «κέρδος» για τον Πούτιν οι γερμανικές έριδες

Γιάννης Τριήρης: Το μη χείρον βέλτιστον
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το μη χείρον βέλτιστον

Γιάννης Τριήρης: Η «ποινικοποίηση» της προσδοκίας για μια καλύτερη ζωή
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η «ποινικοποίηση» της προσδοκίας για μια καλύτερη ζωή

Γιάννης Τριήρης: Κυβέρνηση του 20% και του ενός εκατομμυρίου ανέργων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Κυβέρνηση του 20% και του ενός εκατομμυρίου ανέργων