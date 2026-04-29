ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕΦ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
28/04/2026 - 08:12

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
Γιάννης Τριήρης
Τετάρτη, 29/04/2026 - 08:07

Ενώ στους διαδρόμους της εξουσίας η κυβερνητική παράταξη αναλώνεται σε έναν ιδιότυπο «γαλάζιο εμφύλιο», με βουλευτές να εξεγείρονται εναντίον του «επιτελικού κράτους» επειδή αισθάνονται παραγκωνισμένοι από το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού, η πραγματική Ελλάδα δίνει μια μάχη πολύ πιο σκληρή, αυτή της επιβίωσης.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη μπορεί να βαφτίζει την κρίση «εισαγόμενη», όμως η ωμή αλήθεια κρύβεται στους αριθμούς που το ίδιο το κράτος εκδίδει, αλλά επιμελώς υποβαθμίζει. Ο πληθωρισμός δεν είναι ένας ουδέτερος στατιστικός δείκτης, είναι ένας μηχανισμός βίαιης αναδιανομής πλούτου από τους πολλούς προς τους λίγους.

Γιατί ο πληθωρισμός δεν «τρέχει» με την ίδια ταχύτητα για όλους. Τα υψηλά εισοδήματα σε καμία περίπτωση δεν πλήττονται το ίδιο με τα χαμηλά, γιατί εκτός των άλλων οι μεγάλες αυξήσεις σημειώνονται κυρίως σε τρόφιμα, ενέργεια και στέγαση, που είναι ανελαστικές δαπάνες και πρέπει οπωσδήποτε να πληρωθούν. Πρόκειται για μια κατάφωρη κοινωνική αδικία, όπου οι ασθενέστεροι, που δαπανούν το σύνολο του προϋπολογισμού τους σε ενοίκιο, φαγητό και ρεύμα υφίστανται διπλάσια πίεση από τους προνομιούχους.

Μάλιστα, η πρόσφατη εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης (23 Απριλίου) για την αναπροσαρμογή των δημόσιων συμβάσεων αποκαλύπτει το μέγεθος του εμπαιγμού. Ενώ ο Πρωθυπουργός μοιράζει ψίχουλα υπό μορφή «μέτρων στήριξης», οι επίσημοι πίνακες δείχνουν πως στα είδη διατροφής υπάρχει σωρευτική άνοδο 39%, στη στέγαση 31,2%, και στα ενοίκια πάνω από 29% την τελευταία πενταετία.

Το πετρέλαιο θέρμανσης «ζεματάει» με αύξηση 57,5%, ενώ το ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει απλησίαστο με αύξηση 43,5%.

Και δεν είναι μόνο το φαγητό, το ενοίκιο και το ρεύμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτρέψει τη διάβρωση κάθε τομέα της καθημερινότητας. Η υγεία ακρίβυνε κατά 20% στις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες. Η εκπαίδευση σημειώνει άνοδο 12,5%.

Ακόμα και η στοιχειώδης ψυχαγωγία (εστίαση) έχει γίνει πολυτέλεια με αυξήσεις άνω του 30%.

Όσο το Μαξίμου οχυρώνεται πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και εσωκομματικές ισορροπίες, η απόσταση μεταξύ των «αρίστων» και της κοινωνικής βάσης μεγαλώνει επικίνδυνα.

Η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι ανίκανη, είναι συνειδητά προσανατολισμένη στην προστασία των ισχυρών, αφήνοντας τα νοικοκυριά να βουλιάζουν σε μια πληθωριστική δίνη που καταπίνει το παρών και μέλλον τους.

Η οργή των βουλευτών της ΝΔ για τον «παραγκωνισμό» τους είναι το λιγότερο. Η πραγματική καταδίκη έρχεται από τους χιλιάδες πολίτες που βλέπουν τον μισθό τους να τελειώνει στα μέσα του μήνα, την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για δείκτες που ευημερούν πάνω στα ερείπια της αγοραστικής δύναμης του λαού.

Και στο πρόβλημα αυτό θα πρέπει να εστιάσουν πρωτίστως και οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αν θέλουν να «υπηρετήσουν» τους ψηφοφόρους τους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

