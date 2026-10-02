ΑΠΕ: Πώς οι περικοπές επιβαρύνουν την ένταση άνθρακα- 1.905 GWh στο οκτάμηνο

Σημαντικά χαμηλότερη θα μπορούσε να είναι η ένταση άνθρακα της ηλεκτροπαραγωγής, εάν η ενέργεια από ΑΠΕ που περικόπηκε μέσα στο 2026 είχε αποθηκευτεί και αξιοποιηθεί για τον περιορισμό της παραγωγής από ορυκτά καύσιμα.

Οι περικοπές ΑΠΕ εκτιμώνται στις 1.905 GWh για το πρώτο οκτάμηνο του έτους, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 8,1% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ, σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ που επικαλείται το Green Tank.

Όπως επισημαίνεται στη μηνιαία ανάλυση του Green Tank για το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής με βάση τα τελευταία στοιχεια για τον Αύγουστο, αν η ενέργεια που απορρίφθηκε είχε αποθηκευτεί και στη συνέχεια διοχετευθεί για τον περιορισμό της ηλεκτροπαραγωγής από αέριο και λιγνίτη, η μέση ένταση άνθρακα θα είχε διαμορφωθεί στα 193,8 γρ. CO2/kWh, δηλαδή θα ήταν 9,6% χαμηλότερη από την πραγματική.

Στην πράξη, για τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, η μέση ένταση άνθρακα του τομέα ηλεκτροπαραγωγής διαμορφώθηκε στα 214,4 γρ. CO2/kWh, μειωμένη κατά 20,1% σε σύγκριση με τη μέση ένταση άνθρακα του 2025 και σε νέο ιστορικό χαμηλό για τον τομέα.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η παραγωγή από ΑΠΕ κινείται σε επίπεδα-ρεκόρ, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται κάθε μήνα από αντίστοιχη αποκλιμάκωση των εκπομπών. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο, παρά το ιστορικό υψηλό της μηνιαίας ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, οι εκπομπές CO2 των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα αυξήθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα. Οι εκπομπές έφτασαν τον Αύγουστο τους 1,38 εκατ. τόνους, αυξημένες κατά 7,8% σε σχέση με τον Ιούλιο. Η αύξηση προήλθε και από τα τρία ορυκτά καύσιμα —λιγνίτη, ορυκτό αέριο και πετρέλαιο—, με το μεγαλύτερο μέρος της να οφείλεται στη σημαντική αύξηση της παραγωγής από την Πτολεμαΐδα 5, την τελευταία λιγνιτική μονάδα που βρίσκεται σε λειτουργία.

Ανοδικά κινήθηκαν οι εκπομπές και σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 αυξήθηκαν κατά 7,9%, κυρίως λόγω των αυξημένων εκπομπών από λιγνίτη και, σε μικρότερο βαθμό, από πετρέλαιο.

Η αύξηση των συνολικών εκπομπών τον Αύγουστο οδήγησε και σε άνοδο της μηνιαίας έντασης άνθρακα, η οποία διαμορφώθηκε στα 207,8 γρ. CO2/kWh, κατά 1,9% υψηλότερα από τον Ιούλιο. Σε σχέση πάντως με τον Αύγουστο του 2025 ήταν μειωμένη κατά 4,6%, καθώς η συνολική ηλεκτροπαραγωγή ήταν σημαντικά υψηλότερη. Σε επίπεδο οκταμήνου, οι συνολικές εκπομπές του τομέα έφτασαν τους 9,6 εκατ. τόνους, σημειώνοντας ιστορικό χαμηλό για τη συγκεκριμένη περίοδο και μείωση 10,4% σε σχέση με το 2025. Καθοριστική ήταν η συμβολή των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής της Κρήτης, όπου μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης περιορίστηκε η χρήση πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες εκπομπές να μειωθούν κατά 45%.

Παρά τη συνολική βελτίωση, οι 1.905 GWh ΑΠΕ που περικόπηκαν δείχνουν και το περιθώριο που εξακολουθεί να υπάρχει ότι με αποθήκευση και αξιοποίησή τους για την υποκατάσταση αερίου και λιγνίτη, το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής θα μπορούσε να είναι ακόμη χαμηλότερο.