Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας

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Ένας παραγωγός θέλει να μάθει κάτι πολύ απλό: πόσες ώρες τον Αύγουστο, τον Ιούλιο ή οποιονδήποτε άλλο μήνα περιορίστηκε η παραγωγή του και πόσο βαθιά ήταν η περικοπή. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο.

Τα στοιχεία υπήρχαν στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, αλλά ήταν κατανεμημένα σε χιλιάδες εγγραφές και σελίδες, χωρίς δυνατότητα μαζικής λήψης και ουσιαστικής επεξεργασίας. Μόνο για τον Μάιο του 2026 υπήρχαν 252.445 δεκαπεντάλεπτες εγγραφές, κατανεμημένες σε 2.525 διαδοχικές σελίδες.

Στις 24 Ιουνίου 2026 ο Πανελλήνιος Σύλλογος ΕΠΑΦΗ απευθύνθηκε εγγράφως στον ΑΔΜΗΕ, με κοινοποίηση στη ΡΑΑΕΥ, ζητώντας τα δεδομένα περιορισμών σε ανοικτή και επεξεργάσιμη μορφή, όπως XLSX ή CSV, ώστε κάθε παραγωγός να μπορεί πραγματικά να τα χρησιμοποιήσει.

Στην αναφορά του Αυγούστου ο ΑΔΜΗΕ πρόσθεσε για πρώτη φορά αρχείο Excel (Πατήστε εδώ).

Πρόκειται για ένα βήμα που έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά έγινε, έστω και μερικώς, μετά το αίτημά μας. Πλέον ο παραγωγός μπορεί να κατεβάσει ένα αρχείο, να βρει τον υποσταθμό του και να δει, δεκαπεντάλεπτο προς δεκαπεντάλεπτο, πότε και πόσο μειώθηκε το επιτρεπόμενο όριο παραγωγής.

Δεν συμφωνούμε όμως με τη απάντηση που μας απέστειλε ο ΑΔΜΗΕ ότι το Excel αποτελεί απλώς μία «διευκόλυνση» και ότι η προηγούμενη μορφή δημοσίευσης ήταν επαρκής.

Ο νόμος δεν ζητά απλώς να βρίσκονται κάπου τα στοιχεία. Ζητά να δημοσιεύονται με τρόπο που να επιτρέπει την επεξεργασία και την αξιολόγησή τους από κάθε ενδιαφερόμενο.

Τώρα μπορούμε να δούμε περισσότερα, αλλά όχι ακόμη όσα πρέπει

Με το νέο αρχείο μπορεί πλέον κανείς να κάνει πραγματική ανάλυση των περιορισμών.

Όμως το βασικό ερώτημα παραμένει:

Πόση ενέργεια χάθηκε πραγματικά;

Το αρχείο δείχνει το επιτρεπόμενο όριο και την πραγματική παραγωγή. Δεν δείχνει όμως πόση ενέργεια θα μπορούσε να είχε παραχθεί αν δεν είχε επιβληθεί περιορισμός.

Και αυτό είναι το κρίσιμο νούμερο.

Η διαφορά ανάμεσα στο επιτρεπόμενο όριο και στην πραγματική παραγωγή δεν είναι απαραίτητα η χαμένη ενέργεια. Για να υπολογιστεί η πραγματική απώλεια πρέπει να γνωρίζουμε πόσο μπορούσε να παράγει ο σταθμός εκείνη τη στιγμή χωρίς περιορισμό.

Χωρίς αυτό το στοιχείο, ο παραγωγός δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια ούτε την ενεργειακή ούτε την οικονομική του ζημία.

Λείπει επίσης η αιτία.

Το αρχείο λέει ότι επιβλήθηκε περιορισμός. Δεν λέει γιατί.

Ήταν τοπική συμφόρηση; Ήταν θέμα ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης; Ήταν λόγος ασφάλειας του Συστήματος; Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα;

Χωρίς αυτή την πληροφορία, η εικόνα παραμένει μισή.

Η ΕΠΑΦΗ ζητά τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα:

Να δημοσιευθούν σε επεξεργάσιμη μορφή και τα ιστορικά δεδομένα των προηγούμενων μηνών και ετών, για όλη την περίοδο για την οποία έχουν εκδοθεί εντολές περιορισμού.

Να δημοσιοποιηθεί η μεθοδολογία με την οποία προσδιορίζεται η πραγματικά περικοπείσα ενέργεια.

Κάθε περιορισμός να συνοδεύεται από σαφή αιτία.

Οι παραγωγοί του ΔΕΔΔΗΕ να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στα στοιχεία των εντολών που τους αφορούν.

Η ΡΑΑΕΥ πρέπει επίσης να καθορίσει ένα ενιαίο πρότυπο για το τι δημοσιεύεται, σε ποια μορφή και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα, ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά νέα παρέμβαση για τα αυτονόητα.

Η διαφάνεια είναι μόνο το πρώτο βήμα

Ο στόχος είναι κάθε παραγωγός να γνωρίζει:

πότε περιορίστηκε,

γιατί περιορίστηκε,

πόση ενέργεια έχασε,

και ποια ήταν η οικονομική συνέπεια.

Μόνο τότε μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση και για το ζήτημα της αποζημίωσης όπως ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Το Excel του Αυγούστου είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα.

Έγινε μετά από παρέμβαση της ΕΠΑΦΗ. Τώρα όμως πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο:

πλήρη ιστορικά στοιχεία, αιτία κάθε περιορισμού και πραγματικός υπολογισμός της χαμένης ενέργειας.

Κατεβάστε το αρχείο. Βρείτε τον υποσταθμό σας. Δείτε τι συνέβη ανά δεκαπεντάλεπτο.

Γιατί όταν υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν αποδείξεις.

Και όταν υπάρχουν αποδείξεις, η συζήτηση αλλάζει.