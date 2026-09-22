Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Κώστας Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ από την αρχή πρότεινε παρεμβάσεις στον ΕΦΚ, στον ΦΠΑ στα καύσιμα και φορολόγηση των υπερκερδών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 15:42
Ρεύμα: Υποχώρηση των τιμών αύριο, παραμένουν ωστόσο σε υψηλό επίπεδο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:40
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 το 4ο Συνέδριο Effective Dialogue | Disruption or Destruction?
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 15:37
Νέα πυρηνική συνεργασία Τουρκίας - ΗΠΑ για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες, καθώς και για αντιδραστήρες 4ης γενιάς
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:16
ΕΛΥΚΩ: οι οφειλές ξεπερνούν ξανά τα €300 εκ. – ο ΕΣΠΕΝ ζητά σαφές σχέδιο εξόφλησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 15:14
ΠΑΣΟΚ για Πετρέλαιο θέρμανσης: Πανικός αντί για σχεδιασμό. Και υπερκέρδη για το Δημόσιο!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 14:40
Νίκος Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:47
Π. Μαρινάκης: Μέτρα για τα καύσιμα τις επόμενες ημέρες - Πρώτη παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 13:09
Ζωτικό δίκτυο αγροτικής άρδευσης στην Ελλάδα εκσυγχρονίζεται με λύση αυτοματισμού της ABB για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
22/09/2026 - 12:24
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Δεύτερη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου 2025
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 11:52
Ο Εμ. Μακρόν παρουσίασε στον Ντ. Τραμπ πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της εκτίναξης των τιμών της ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
22/09/2026 - 11:22
Ευ. Μυτιληναίος: Το βιομηχανικό μέλλον της ΕΕ θα διαμορφωθεί από την ικανότητά της να μετατρέπει τη στρατηγική σε επένδυση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 10:44
Ν. Παπαθανάσης: Δημιουργία πολυχώρου ψυχαγωγίας Δήμου Γρεβενών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 10:21
METLEN: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ. ενισχύει περαιτέρω το “Integrated Aluminium Value Chain”
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
22/09/2026 - 09:45
Αλέξης Τσίπρας: Πλαφόν τώρα 1,4 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης - 1,8 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 09:13
Θ. Κοντογεώργης: Διπλή παρέμβαση για τη θέρμανση, τις επόμενες μέρες οι ανακοινώσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/09/2026 - 08:39
Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
22/09/2026 - 08:23
Γιάννης Τριήρης: Είναι η οικονομία και … πολλά ακόμη, ανόητε
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/09/2026 - 08:08
Ρεύμα: Έσπασε το φράγμα των 200 ευρώ η χονδρική- Ράλι τιμών σε όλη την Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:06
Βιομηχανία: Στη μέγγενη ενεργειακού κόστους και χρηματοδότησης- Το καμπανάκι για τις επενδύσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/09/2026 - 08:04
Δεν φταίει ο φούρνος σου: Αυτή η συσκευή εκτοξεύει κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Πώς να προετοιμάσετε το σύστημα θέρμανσης για τον χειμώνα - Ο χρυσός κανόνας των ειδικών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Το ντόμινο του πολέμου στο Ιράν φέρνει ενεργειακό «μπλακ άουτ» και οικονομική ασφυξία
ΓΕΩ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
22/09/2026 - 06:56
Περισσότεροι από 25.000 κάτοικοι και επισκέπτες συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή του Δήμου Αθηναίων στην οδό Αθηνάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:49
Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Καταθέτουμε τροπολογία για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:46
ΔΕΗ: Χρυσός Χορηγός του 32ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
21/09/2026 - 15:43
Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:42
Κρεμλίνο: Η νίκη της AfD στη Γερμανία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη φθηνού ρωσικού αερίου
ΚΟΣΜΟΣ
21/09/2026 - 15:20
Άκης Σκέρτσος: Στήριξη στα νοικοκυριά για το ενεργειακό κόστος, με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 15:07
Πιερρακάκης: Δεν μας νοιάζει ο μηχανισμός, μας νοιάζει η τιμή στο ταμπλό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/09/2026 - 14:32

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας

Σύλλογος ΕΠΑΦΗ: Τα δεδομένα περικοπών του ΑΔΜΗΕ βγήκαν στο φως και είναι πλέον αξιοποιήσιμα, μετά από παρέμβασή μας
Newsroom
Τρίτη, 22/09/2026 - 08:23
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Ένας παραγωγός θέλει να μάθει κάτι πολύ απλό: πόσες ώρες τον Αύγουστο, τον Ιούλιο ή οποιονδήποτε άλλο μήνα περιορίστηκε η παραγωγή του και πόσο βαθιά ήταν η περικοπή. Μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο.

Τα στοιχεία υπήρχαν στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, αλλά ήταν κατανεμημένα σε χιλιάδες εγγραφές και σελίδες, χωρίς δυνατότητα μαζικής λήψης και ουσιαστικής επεξεργασίας. Μόνο για τον Μάιο του 2026 υπήρχαν 252.445 δεκαπεντάλεπτες εγγραφές, κατανεμημένες σε 2.525 διαδοχικές σελίδες.

Στις 24 Ιουνίου 2026 ο Πανελλήνιος Σύλλογος ΕΠΑΦΗ απευθύνθηκε εγγράφως στον ΑΔΜΗΕ, με κοινοποίηση στη ΡΑΑΕΥ, ζητώντας τα δεδομένα περιορισμών σε ανοικτή και επεξεργάσιμη μορφή, όπως XLSX ή CSV, ώστε κάθε παραγωγός να μπορεί πραγματικά να τα χρησιμοποιήσει.

Στην αναφορά του Αυγούστου ο ΑΔΜΗΕ πρόσθεσε για πρώτη φορά αρχείο Excel (Πατήστε εδώ).

Πρόκειται για ένα βήμα που έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα, αλλά έγινε, έστω και μερικώς, μετά το αίτημά μας. Πλέον ο παραγωγός μπορεί να κατεβάσει ένα αρχείο, να βρει τον υποσταθμό του και να δει, δεκαπεντάλεπτο προς δεκαπεντάλεπτο, πότε και πόσο μειώθηκε το επιτρεπόμενο όριο παραγωγής.

Δεν συμφωνούμε όμως με τη απάντηση που μας απέστειλε ο ΑΔΜΗΕ ότι το Excel αποτελεί απλώς μία «διευκόλυνση» και ότι η προηγούμενη μορφή δημοσίευσης ήταν επαρκής.

Ο νόμος δεν ζητά απλώς να βρίσκονται κάπου τα στοιχεία. Ζητά να δημοσιεύονται με τρόπο που να επιτρέπει την επεξεργασία και την αξιολόγησή τους από κάθε ενδιαφερόμενο.

Τώρα μπορούμε να δούμε περισσότερα, αλλά όχι ακόμη όσα πρέπει

Με το νέο αρχείο μπορεί πλέον κανείς να κάνει πραγματική ανάλυση των περιορισμών.

Όμως το βασικό ερώτημα παραμένει:

Πόση ενέργεια χάθηκε πραγματικά;

Το αρχείο δείχνει το επιτρεπόμενο όριο και την πραγματική παραγωγή. Δεν δείχνει όμως πόση ενέργεια θα μπορούσε να είχε παραχθεί αν δεν είχε επιβληθεί περιορισμός.

Και αυτό είναι το κρίσιμο νούμερο.

Η διαφορά ανάμεσα στο επιτρεπόμενο όριο και στην πραγματική παραγωγή δεν είναι απαραίτητα η χαμένη ενέργεια. Για να υπολογιστεί η πραγματική απώλεια πρέπει να γνωρίζουμε πόσο μπορούσε να παράγει ο σταθμός εκείνη τη στιγμή χωρίς περιορισμό.

Χωρίς αυτό το στοιχείο, ο παραγωγός δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια ούτε την ενεργειακή ούτε την οικονομική του ζημία.

Λείπει επίσης η αιτία.

Το αρχείο λέει ότι επιβλήθηκε περιορισμός. Δεν λέει γιατί.

Ήταν τοπική συμφόρηση; Ήταν θέμα ισοζυγίου παραγωγής και ζήτησης; Ήταν λόγος ασφάλειας του Συστήματος; Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο τεχνικό πρόβλημα;

Χωρίς αυτή την πληροφορία, η εικόνα παραμένει μισή.

Η ΕΠΑΦΗ ζητά τέσσερα συγκεκριμένα πράγματα:

  • Να δημοσιευθούν σε επεξεργάσιμη μορφή και τα ιστορικά δεδομένα των προηγούμενων μηνών και ετών, για όλη την περίοδο για την οποία έχουν εκδοθεί εντολές περιορισμού.
  • Να δημοσιοποιηθεί η μεθοδολογία με την οποία προσδιορίζεται η πραγματικά περικοπείσα ενέργεια.
  • Κάθε περιορισμός να συνοδεύεται από σαφή αιτία.
  • Οι παραγωγοί του ΔΕΔΔΗΕ να έχουν ουσιαστική πρόσβαση στα στοιχεία των εντολών που τους αφορούν.

Η ΡΑΑΕΥ πρέπει επίσης να καθορίσει ένα ενιαίο πρότυπο για το τι δημοσιεύεται, σε ποια μορφή και μέσα σε ποιο χρονικό διάστημα, ώστε να μη χρειάζεται κάθε φορά νέα παρέμβαση για τα αυτονόητα.

Η διαφάνεια είναι μόνο το πρώτο βήμα

Ο στόχος είναι κάθε παραγωγός να γνωρίζει:

πότε περιορίστηκε,

γιατί περιορίστηκε,

πόση ενέργεια έχασε,

και ποια ήταν η οικονομική συνέπεια.

Μόνο τότε μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση και για το ζήτημα της αποζημίωσης όπως ορίζει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Το Excel του Αυγούστου είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα.

Έγινε μετά από παρέμβαση της ΕΠΑΦΗ. Τώρα όμως πρέπει να ακολουθήσει το επόμενο:

πλήρη ιστορικά στοιχεία, αιτία κάθε περιορισμού και πραγματικός υπολογισμός της χαμένης ενέργειας.

Κατεβάστε το αρχείο. Βρείτε τον υποσταθμό σας. Δείτε τι συνέβη ανά δεκαπεντάλεπτο.

Γιατί όταν υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν αποδείξεις.

Και όταν υπάρχουν αποδείξεις, η συζήτηση αλλάζει.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία 21 Σεπτεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Στρατηγική συνεργασία με την AKTOR για την ανάπτυξη υβριδικών έργων ΑΠΕ 221,1 MW και έργων αποθήκευσης 250 MW

Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα συμβάλλει στη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κεντρική Ευρώπη

AKTOR: Εξαγορά του 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

AKTOR: Εξαγορά του 51% χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά από το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πιστοποιημένο πρόγραμμα επιμόρφωσης στα φωτοβολταϊκά από το ΕΜΠ και τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών

ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΦΩΕΛ για Net Billing: Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο αυτοκατανάλωσης για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγρότες