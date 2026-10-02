Μ. Μανουσάκης: O Great Sea Interconnector είναι εξαιρετικό παράδειγμα ελληνογαλλικής συνεργασίας

Ως «εξαιρετικό παράδειγμα ελληνογαλλικής συνεργασίας» χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Πρόεδρος και Δ. Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μ. Μανουσάκης, από το βήμα του ενεργειακού συνεδρίου «2nd Energy Forum»

Ως «εξαιρετικό παράδειγμα ελληνογαλλικής συνεργασίας» χαρακτήρισε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, Great Sea Interconnector, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, κ. Μάνος Μανουσάκης, από το βήμα του ενεργειακού συνεδρίου «2nd Energy Forum», που διοργανώνει το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο.

Ο κ. Μανουσάκης χαρακτήρισε «ιστορική» τη συμφωνία με τη Meridiam για την είσοδό της στο έργο, τονίζοντας πως ο Great Sea Interconnector αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο ηλεκτρικό διάδρομο στην Ευρώπη. Όπως είπε, η διασύνδεση με την Κύπρο θα θέσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση του νησιού και τελευταίου μη διασυνδεδεμένου κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού και θα διευκολύνει την ενσωμάτωση περισσότερων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ηλεκτρικό του σύστημα.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία με τη Meridiam είναι κρίσιμη προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένα γαλλοελληνικό έργο, το οποίο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει ιεραρχήσει ως το δεύτερο σημαντικότερο από τους οκτώ μεγαλύτερους ηλεκτρικούς διαδρόμους στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, ευχαρίστησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, για τη συνδρομή του στην ωρίμανση της συμφωνίας με τη γαλλική πλευρά, καθώς και το Ελληνογαλλικό Επιμελητήριο.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει το έργο κατά την περασμένη περίοδο, απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στις σχέσεις εμπιστοσύνης με τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία κατασκευής των ηλεκτρικών καλωδίων. «Χάρη στη συνεργασία που έχουμε με τη Nexans, έχουμε κρατήσει το έργο ζωντανό όλα αυτά τα χρόνια», σχολίασε.

Η επιτυχία της διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κύπρο, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΑΔΜΗΕ, θα ολοκληρώσει το διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό σύστημα και θα θέσει τις βάσεις για να προχωρήσει η εμβάθυνση και η πύκνωση του ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου, όπως ορίζει το Grids Package

Ήδη η Ελλάδα, μέσω του Διαχειριστή, έχει συνδέσει τα Ιόνια νησιά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με το ηπειρωτικό σύστημα και θα επενδύσει άλλα 4,5 δισ. ευρώ για τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων και των νησιών του Βορείου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη «το ηλεκτρικό σύστημα του μέλλοντος θα είναι ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο πέρα από τα εθνικά σύνορα». Εξήγησε ότι οι διασυνδέσεις επιτρέπουν στις χώρες να μοιράζονται πόρους και εφεδρείες, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις διαταραχές, να ενσωματώνουν μεγαλύτερους όγκους ΑΠΕ και να εξομαλύνουν τις διαφορές παραγωγής και ζήτησης σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.