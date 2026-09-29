Νέος οδηγός για την αυτοκατανάλωση από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών

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Ένα επικαιροποιημένο οδηγό για την αυτοκατανάλωση παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, μετά τη δημοσίευση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου.

Ο οδηγός, με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων δίνει πρακτικές οδηγίες για όλες τις μορφές αυτοκατανάλωσης σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο και συγκεκριμένα:

Αυτοκατανάλωση με μηδενική έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο. Αυτοκατανάλωση με πώληση της περίσσειας ενέργειας που δεν ιδιοκαταναλώνεται. Αυτοκατανάλωση με εικονικό συμψηφισμό (όπου ο σταθμός παραγωγής βρίσκεται σε άλλο χώρο από την κατανάλωση). Αυτοκατανάλωση μικρής κλίμακας με μικροηλιακά συστήματα ισχύος έγχυσης έως 800 W με ρευματολήπτη (plug-in ή “φωτοβολταϊκά πρίζας” ή “φωτοβολταϊκά μπαλκονιού”, όπως είναι γνωστά). Αυτοκατανάλωση χωρίς έγχυση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες χωρίς φωτοβολταϊκό).

Πέραν των πρακτικών οδηγιών, δίνονται ακόμη ενδεικτικά παραδείγματα για την εξοικονόμηση χρημάτων στους λογαριασμούς ρεύματος από τις διάφορες εφαρμογές της αυτοκατανάλωσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

https://helapco.gr/odigos-gia-tin-aftokatanalosi-energeias/