Ρεύμα: Πόσο «τρώει» από το εισόδημα των Ελλήνων- Το άλμα των τιμών από το 2019

Κατά 88% σε ονομαστικούς όρους και κατά 46% σε πραγματικούς όρους, μετά την προσαρμογή για τον πληθωρισμό, αυξήθηκε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά μεταξύ 2019 και 2025, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ACER.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαίου Ρυθμιστή, η ετήσια δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια ενός μέσου νοικοκυριού στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 3,9% του εισοδήματός του, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των κρατών-μελών όπου το ρεύμα επιβαρύνει περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελλάδα αποτελεί μία από μόλις τέσσερις χώρες της ΕΕ των 27 στις οποίες η επιβάρυνση για ηλεκτρική ενέργεια, σε σχέση με το μέσο εισόδημα, αυξήθηκε μεταξύ 2019 και 2025. Στις περισσότερες χώρες μειώθηκε, ενώ στην Κύπρο παρέμεινε αμετάβλητη. Η μεγαλύτερη σχετική αύξηση καταγράφηκε στην Τσεχία, κατά 0,7 μονάδες αγοραστικής δύναμης, ενώ ακολουθούν η Ελλάδα και η Σουηδία με αύξηση 0,3 μονάδων και η Φινλανδία με 0,2 μονάδες.

Με βάση την έκθεση του Ευρωπαίου Ρυθμιστή την ίδια ώρα καταγράφεται στροφή στα σταθερά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι ενδεικτικό ότι τον Ιανουάριο του 2025 οι οικιακοί μετρητές με σταθερό τιμολόγιο ήταν 867.161, αντιπροσωπεύοντας το 14,72% του συνόλου. Μέχρι τον Δεκέμβριο είχαν σχεδόν διπλασιαστεί, φθάνοντας τους 1.653.984 και μερίδιο 27,83%. Η μετακίνηση συνεχίστηκε και το 2026. Τον Ιούνιο, οι πελάτες των μπλε τιμολογίων είχαν ανέλθει σε 1.879.013, ή 31,62% της οικιακής αγοράς,.

Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα στοιχεία είναι βέβαιο ότι η μετακίνηση αυτή συνεχίζεται καθώς οι χονδρικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας τους τελευταίους τρεις μήνες αυξάνονται με ρυθμό 20% το μήνα. Μάλιστα, το νέο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ, myHome Online αναδεικνύεται σε καταφύγιο για τους Έλληνες καταναλωτές αφού η τιμή του διαμορφώνεται σε 11,5 λεπτά/KWh για δώδεκα μήνες και το πάγιο είναι 3,5 ευρώ το μήνα.

Όπως επισημαίνει ο ACER τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι η τιμή της κιλοβατώρας από μόνη της δεν αποτυπώνει το πραγματικό βάρος της ενέργειας για τα νοικοκυριά. Το τελικό κόστος εξαρτάται τόσο από την τιμή όσο και από την ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται, ενώ για την αξιολόγηση της οικονομικής επιβάρυνσης καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και το εισόδημα του νοικοκυριού.

Με βάση την ανάλυση του ACER, το 2025 η εκτιμώμενη ετήσια δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια κυμάνθηκε από 233 ευρώ στην Ουγγαρία έως 1.588 ευρώ στη Σουηδία. Αντίστοιχα, για το φυσικό αέριο η δαπάνη κυμάνθηκε από 292 ευρώ στη Λιθουανία έως 3.275 ευρώ στην Ολλανδία. Οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών αντανακλούν όχι μόνο τις διαφορετικές τιμές λιανικής, αλλά και τα διαφορετικά επίπεδα κατανάλωσης των νοικοκυριών.

Η κατανάλωση ενέργειας διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το κλίμα, τα χαρακτηριστικά των κατοικιών, το επίπεδο μόνωσης, τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, το μέγεθος του νοικοκυριού αλλά και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Η δαπάνη για φυσικό αέριο επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις ανάγκες θέρμανσης, ενώ η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας διαφοροποιείται σημαντικά όταν το ρεύμα χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων ή άλλες ενεργειακές υπηρεσίες.