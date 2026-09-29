ΔΕΔΔΗΕ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ), σχετικά με την εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958 (ΦΕΚ Β’ 5573/14.09.2026)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958 (ΦΕΚ Β’ 5573/14.09.2026), ο ΔΕΔΔΗΕ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αυτοκαταναλωτές που δραστηριοποιούνται στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ ΜΔΝ για σταθμούς με εφαρμογή ταυτοχρονισμένου και εικονικά ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού.

Διευκρινήσεις:

Υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο έχουν όλοι οι σταθμοί με εφαρμογή ταυτοχρονισμένου ή εικονικά ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού οι οποίοι εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών ανεξαρτήτως αν αποζημιώνονται ή όχι για την πλεονάζουσα ενέργεια. Συνεπώς σταθμοί χωρίς δυνατότητα έγχυσης ενέργειας στο δίκτυο δεν εγγράφονται.

Συγκεκριμένα

Α) Για σταθμούς:

Με εφαρμογή ταυτοχρονισμένου ή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 5Β της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958 (ΦΕΚ Β’ 5573/14.09.2026) (Ειδικό Πρόγραμμα «Οικιακών Φωτοβολταικών»)

Με εφαρμογή ταυτοχρονισμένου ή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 5Δ της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958 (ΦΕΚ Β’ 5573/14.09.2026)

Με εφαρμογή ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που δεν αποζημιώνονται για την πλεονάζουσα ενέργεια, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958 (ΦΕΚ Β’ 5573/14.09.2026)

Με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958 (ΦΕΚ Β’ 5573/14.09.2026)

Με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 5Γ της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958 (ΦΕΚ Β’ 5573/14.09.2026) (Συλλογική αυτοκατανάλωση)

αποστέλλεται αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86, ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του www.gov.gr (σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα), του αυτοπαραγωγού ή του νόμιμου εκπροσώπου

Η σύμβαση σύνδεσης του σταθμού

Νομιμοποιητικά έγραφα του αιτούντος φορέα. Ειδικότερα:

Για εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική Εταιρεία ή Ενεργειακή Κοινότητα):

Αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού δημοσιευμένου στο Γ.Ε.ΜΗ.

Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής/εξυγίανσης κ.λπ.).

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης.

Για λοιπά νομικά πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.):

Αντίγραφο Ιδρυτικής πράξης και των τροποποιήσεων αυτής ή αντίγραφο πρόσφατου Κωδικοποιημένου Καταστατικού.

Απόφαση εκλογής/συγκρότησης του οργάνου διοίκησης, Δ.Σ. και της εκπροσώπησης κ.λπ.

Για φυσικό πρόσωπο:

Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Υπεύθυνη Δήλωση του αυτοπαραγωγού (ή του νόμιμου εκπροσώπου) ηλεκτρονικά εκδοθείσα μέσω του gov.gr στην οποία να δηλώνονται το σύνολο των αριθμών παροχής υπέρ των οποίων γίνεται ο συμψηφισμός και το ποσοστό συμμετοχής της εκάστοτε παροχής στον συμψηφισμό. (για σταθμό με εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού)

Βεβαίωση καταχώρησης πολυγώνου. Εξαιρούνται οι σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης από 10,8kW

Επισημαίνονται επιπλέον τα ακόλουθα:

Για σταθμούς που εντάσσονται στο άρθρο 5Γ της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958 η παραπάνω αίτηση θα πραγματοποιείται από τον νόμιμο εκπρόσωπο συνυποβάλλοντας το Ιδιωτικό Συμφωνητικό (συν)ιδιοκτητών για συλλογική Αυτοκατανάλωση

Για σταθμούς οι οποίοι ανήκουν σε τρίτο πρόσωπο (εφεξής κάτοχος του σταθμού) και όχι στον αυτοκαταναλωτή η παραπάνω αίτηση θα πραγματοποιείται από τον κάτοχο του σταθμού.

Β) Για τους σταθμούς με εφαρμογή ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού που αποζημιώνονται για την πλεονάζουσα ενέργεια, οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του άρθρου 5Α της ΥΠΕΝ/∆ΑΠΕΕΚ/102876/1958, η αίτηση για εγγραφή στο μητρώο σταθμών ΑΠΕ ΜΔΝ πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την αίτηση για υπογραφή Σύμβασης Αποζημίωσης Κατανάλωσης.