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Ν. Τσάφος: Οι μπαταρίες της Βουλγαρίας δεν επαρκούν για να της εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές ενέργειας από την Ελλάδα

Ν. Τσάφος: Οι μπαταρίες της Βουλγαρίας δεν επαρκούν για να της εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές ενέργειας από την Ελλάδα
Newsroom
Δευτέρα, 28/09/2026 - 15:03
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Ο ρόλος των μπαταριών είναι πιο περιορισμένος όταν δεν υπάρχει υπερπαραγωγή από ΑΠΕ – και μάλιστα εκείνες τις στιγμές, προσθέτουν ζήτηση και πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω, ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του στο Linkedin, o Υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Τσάφος, ανέφερε:

«Την Παρασκευή έγραψα ότι η Ελλάδα έχει χαμηλότερες τιμές χονδρικής από τη Βουλγαρία παρά το γεγονός ότι η Βουλγαρία έχει περισσότερες μπαταρίες – ένα γεγονός που αντιβαίνει στο αφήγημα περί μπαταριών και τιμών («η Βουλγαρία έτρεξε να βάλει μπαταρίες και τώρα έχει το πλεονέκτημα στις τιμές»). Τι συμβαίνει ακριβώς;

Ας δούμε τις ωριαίες τιμές σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία για το 2026 ως τώρα. Οι τρεις αγορές έχουν παρόμοιες τιμές – με δύο διαφορές: το μεσημέρι έχουμε χαμηλότερες τιμές από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και το βράδυ η Ρουμανία έχει ψηλότερες τιμές από Ελλάδα και Βουλγαρία.

Τις μεσημεριανές ώρες οι μπαταρίες φορτίζουν και ανεβάζουν τη ζήτηση – σε Βουλγαρία και Ρουμανία αυτή η ζήτηση αυξάνει τις τιμές γιατί δεν υπάρχει πάντα πλεονάζουσα ενέργεια που να επιτρέπει στις μπαταρίες να φορτίσουν «τσάμπα». Κατά μέσο όρο, η Βουλγαρία πληρώνει +22 €/MWh εκείνες τις ώρες σε σχέση με εμάς.

Το βράδυ, όμως, οι μπαταρίες συνυπάρχουν με φυσικό αέριο, λιγνίτη, υδροηλεκτρικά, κτλ., και η τιμή συνδιαμορφώνεται από το ευρύτερο μείγμα που καλύπτει τη ζήτηση. Οι μπαταρίες της Βουλγαρίας πρέπει επίσης να αποπληρώσουν και το αυξημένο κόστος φόρτισης τις μεσημεριανές ώρες. Εδώ βλέπουμε και τη δεύτερη διαφορά στις αγορές με τη Ρουμανία να έχει ψηλότερες τιμές το βράδυ λόγω των αυξημένων αναγκών της σε σχέση με την προσφερόμενη ενέργεια.

Προφανώς οι μπαταρίες είναι χρήσιμες και, όσο περισσότερες μπαίνουν στην περιοχή, τόσο περισσότερο μπορούν να βοηθήσουν μεταφέροντας ενέργεια μέσα στην ημέρα, περιορίζοντας τις αιχμές και αξιοποιώντας καλύτερα την παραγωγή των ΑΠΕ (και προσφέροντας και άλλες υπηρεσίες στο σύστημα). Αλλά ο ρόλος τους είναι πιο περιορισμένος όταν δεν υπάρχει υπερπαραγωγή από ΑΠΕ – και μάλιστα εκείνες τις στιγμές, προσθέτουν ζήτηση και πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω.

Το συμπέρασμα είναι ότι στη σημερινή αγορά, με τις συνθήκες που επικρατούν στη νοτιοανατολική Ευρώπη, οι μπαταρίες της Βουλγαρίας δεν επαρκούν για να της εξασφαλίζουν χαμηλότερες τιμές από την Ελλάδα. Για αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε με ένα νούμερο (τι μπαταρίες έχουμε) το σύνολο της εθνικής μας στρατηγικής. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα όπως αυτή αποτυπώνεται στις τιμές: Ελλάδα €106, Βουλγαρία €118 και Ρουμανία €126».

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