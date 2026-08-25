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Παπαστράτος: Πωλήσεις άνω του 1 δισ. και νέο ορόσημο στην πράσινη επένδυση στον Ασπρόπυργο
Άννα Διανά
Τρίτη, 25/08/2026 - 08:07
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Με ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του πράσινου επενδυτικού της σχεδιασμού έκλεισε το 2025 για την Παπαστράτος.

Η εταιρεία έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα του 1 δισ. ευρώ σε καθαρές πωλήσεις, καταγράφοντας αύξηση 12%, ενώ την ίδια χρονιά προχώρησε στην ηλεκτρική διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 2,4 MW στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου, ο οποίος αποτελεί μέρος του προγράμματος Zero Carbon Technology με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Ειδικότερα όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύτηκαν χθες, η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International (PMI) κατέγραψε το 2025 μικτό κύκλο εργασιών 2.09 δις ευρώ. Ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 1.02 δις ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της βασικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το κόστος πωλήσεων έφτασε τα 584 εκατ. ευρώ και αυξήθηκε κατά 9% σε σχέση με το 2024, συμβάλλοντας στη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 434 εκατ. ευρώ με αύξηση κατά 18%, αποτυπώνοντας την ενίσχυση της παραγωγικής και εμπορικής επίδοσης της εταιρείας. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 343 εκατ. ευρώ έναντι 466 εκατ. ευρώ το 2024. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2025 ανήλθε σε €290 εκατ., έναντι €423 εκατ. το 2024 λόγω μεταβολής στα έσοδα από συμμετοχές (μερίσματα), ενώ τα EBITDA ανήλθαν στα 391 εκατ. ευρώ.

Η Παπαστράτος, με επικεφαλής τον Γιώργο Μαργώνη, πραγματοποίησε εντός του 2025 νέες επενδύσεις ύψους €25 εκατ., στο πλαίσιο του συνολικού επενδυτικού προγράμματος των περισσότερων από €700 εκατ. που υλοποιεί τα τελευταία χρόνια. Οι επενδύσεις επικεντρώθηκαν στην περαιτέρω επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, την αναβάθμιση των υποδομών και του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του εργοστασίου.

Μέσα στο 2025 ολοκληρώθηκε ένα ακόμη σημαντικό βήμα του προγράμματος Zero Carbon Technology, με την ηλεκτρική διασύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού στις οροφές των κτιρίων παραγωγής. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 2,4 MW, ενώ το έργο αποτελεί ένα από τα τρία που έχουν προγραμματιστεί με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028.

Παράλληλα, η Παπαστράτος συνέχισε τις παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό, διακρίθηκε με Silver βραβείο για έργο ενεργειακής αναβάθμισης βιομηχανικών ξηραντήρων.

Στο περιβαλλοντικό σκέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η Παπαστράτος συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων εταιρειών στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Alliance for Water Stewardship (AWS) v2.0, το οποίο αφορά την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση του νερού. Το 2025 διατήρησε την πιστοποίησή της με μηδενικά ευρήματα.

Παράλληλα, έθεσε νέο στρατηγικό στόχο για την ενίσχυση της κυκλικότητας του νερού, αναπτύσσοντας δύο βασικούς άξονες δράσης. Ο πρώτος αφορά τη βελτίωση της χρήσης και διαχείρισης του νερού εντός των εγκαταστάσεων και ο δεύτερος την υλοποίηση αντισταθμιστικών έργων εκτός του εργοστασίου, αλλά εντός της ίδιας λεκάνης απορροής. Στόχος είναι η επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου νερού και η πλήρης κάλυψη του σχετικού δείκτη σε ποσοστό 100% έως το 2030.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία συνεχίζει την παρακολούθηση των εκπομπών αέριων ρύπων μέσω εξαμηνιαίων μετρήσεων από εξωτερικό πιστοποιημένο φορέα. Από το 2022 συμμετέχει επίσης στο Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, καταγράφοντας και δηλώνοντας σε ετήσια βάση τις εκπομπές της.

Ο μετασχηματισμός της Παπαστράτος έχει αναδείξει το εργοστάσιο του Ασπροπύργου σε έναν από τους πλέον σημαντικούς παραγωγικούς κόμβους της Philip Morris International στην Ευρώπη. Με περίπου το 90% του όγκου της παραγωγής να κατευθύνεται σε αγορές του εξωτερικού, με την Ιαπωνία να αποτελεί τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά, η Παπαστράτος αποτελεί μία από τις πλέον εξωστρεφείς επιχειρήσεις της χώρας. Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την επένδυση στους ανθρώπους της, η εταιρεία συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών και της βιομηχανικής παραγωγής.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/08/2026 - 08:17
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