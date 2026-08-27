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Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί στήριξη την ώρα που οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί στήριξη την ώρα που οι δασικές πυρκαγιές εξαπλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη
Newsroom
Πέμπτη, 27/08/2026 - 15:12
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει αποστείλει βοήθεια στο Βέλγιο και την Ισπανία μετά την ενεργοποίηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης (ΜΠΠΕ), δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές εξακολουθούν να πλήττουν διάφορα μέρη της Ευρώπης.

Στο Βέλγιο, δύο αεροσκάφη του πυροσβεστικού στόλου rescEU της ΕΕ απεστάλησαν από τη Σουηδία στο Βέλγιο, μαζί με δύο ελικόπτερα από τις Κάτω Χώρες, δύο από τη Νορβηγία και δύο από τη Γερμανία, για την υποστήριξη των τοπικών πυροσβεστών που μάχονταν την πυρκαγιά στην περιοχή Hautes Fagnes. Πάνω από 30.000 στρέμματα έχουν καεί μέχρι σήμερα.

Στην Ισπανία, 104 πυροσβέστες εδάφους με 36 οχήματα από τη Γαλλία έχουν έρθει να συνδράμουν τους Ισπανούς πυροσβέστες στην περιοχή της Αραγονίας, όπου έχουν ήδη καεί σχεδόν 160.000 στρέμματα.

Η ΕΕ στηρίζει επίσης τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης με δορυφορική χαρτογράφηση. Η υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Copernicus δραστηριοποιήθηκε για δασικές πυρκαγιές στο Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γερμανία, το Μαυροβούνιο, την Αλβανία, την Σερβία, τη Γαλλία και την Ιταλία, παρέχοντας άμεσα χάρτες οι οποίοι βοηθούν τις αρχές να αξιολογήσουν τις πληγείσες περιοχές και να οργανώσουν την αντίδρασή τους.

Η Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. Ατζά Λαμπίμπ δήλωσε σχετικά: «Καμία χώρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνη της τις δασικές πυρκαγιές. Μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης, η Ευρώπη μετακινεί γρήγορα αεροσκάφη, ελικόπτερα και πυροσβέστες εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο. Αυτό το Σαββατοκύριακο στο Βέλγιο και την Ισπανία, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη εκδηλώθηκε και πάλι επί τόπου.»

Κατά την περίοδο των δασικών πυρκαγιών του 2026 έχουν ήδη ξεσπάσει εξαιρετικά σοβαρές πυρκαγιές. Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, η περιοχή που κάηκε ήταν ήδη δυόμισι φορές μεγαλύτερη από το σύνηθες στην Ευρώπη. Μέσω του ΜΠΠΕ, οι χώρες μπορούν γρήγορα να αξιοποιήσουν πόρους από μια πολύ ευρύτερη δεξαμενή πυροσβεστών, αεροσκαφών και άλλων ικανοτήτων έκτακτης ανάγκης, όταν οι εθνικοί πόροι υφίστανται πίεση. Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του συστήματος: λαμβάνει αιτήματα συνδρομής, συντονίζει τις προσφορές των κρατών μελών και των συμμετεχόντων κρατών και στηρίζει την αποστολή και την ανάπτυξη των προσφερόμενων ικανοτήτων και πόρων. Η Επιτροπή συγχρηματοδοτεί επίσης την αποστολή και την ανάπτυξη των λόγω πόρων.

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