Στην Κομισιόν προσέφυγε ο ΣΥΦΩΕΛ για περικοπές και αρνητικές τιμές στα φωτοβολταϊκά και τις στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος καταγγέλλει παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές παραγωγής ΑΠΕ και οι αρνητικές τιμές μεταφέρουν το κόστος των αδυναμιών του συστήματος στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς

Σε μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις του κλάδου των φωτοβολταϊκών παραγωγών μέχρι σήμερα, προχώρησε ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος έως 500 kW (ΣΥΦΩΕΛ), καταθέτοντας στις 30 Ιουλίου 2026 επίσημη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αναλυτικό νομικό υπόμνημα 45 σελίδων, ζητώντας τη διερεύνηση της συμμόρφωσης της Ελλάδας με το ευρωπαϊκό δίκαιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι οι εκτεταμένες περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ, οι μηδενικές και αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η έλλειψη αναγκαίων υποδομών, δημιουργούν ένα περιβάλλον που πλήττει ιδιαίτερα τους μικρούς και μεσαίους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς.

Καταγγελίες στην Κομισιόν για την ελληνική αγορά ενέργειας

Ο ΣΥΦΩΕΛ ολοκλήρωσε και κατέθεσε δύο επίσημες καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μία για λογαριασμό του Συνδέσμου (αριθμ. ID 94530) και μία για λογαριασμό των μελών του (αριθμ. ID 94530).

Με αυτές ζητείται η διερεύνηση της μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με θεμελιώδεις διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Οι περικοπές ΑΠΕ στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, οι καταγγελίες αναδεικνύουν ότι οι εκτεταμένες περικοπές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες πλήττουν κυρίως μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, καθώς και η ολοένα συχνότερη εμφάνιση μηδενικών ή αρνητικών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεν αποτελούν φυσική ή αναπόφευκτη εξέλιξη της ενεργειακής μετάβασης, αλλά αποτέλεσμα διαχρονικών παραλείψεων των ελληνικών αρχών να αναπτύξουν εγκαίρως τις αναγκαίες υποδομές και να οργανώσουν την αγορά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Στις καταγγελίες επισημαίνεται ότι, ενώ η Ελλάδα προώθησε ενεργά την ανάπτυξη των ΑΠΕ και ενθάρρυνε ανοιχτά σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, δεν προχώρησε εγκαίρως στην απαιτούμενη ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης, στον εξηλεκτρισμό, καθώς και στη λήψη λοιπών μέτρων που θα επέτρεπαν την ομαλή ενσωμάτωση της αυξανόμενης παραγωγής από ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα.

Μηδενικές και αρνητικές τιμές επιβαρύνουν τους παραγωγούς

Ως αποτέλεσμα, υποστηρίζει ο ΣΥΦΩΕΛ, οι αναγκαστικές περικοπές παραγωγής, οι οποίες σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο ως έσχατο και εξαιρετικό μέτρο, καθώς και οι εκτεταμένες μηδενικές ή αρνητικές τιμές, έχουν μετατραπεί σε μόνιμο μηχανισμό λειτουργίας της αγοράς, μεταφέροντας σχεδόν αποκλειστικά στους παραγωγούς το κόστος των διαρθρωτικών αδυναμιών του συστήματος.

Επίκληση του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικαίου

Με τις καταγγελίες τεκμηριώνεται ότι η κατάσταση αυτή παραβιάζει βασικές αρχές και διατάξεις του ενωσιακού δικαίου, μεταξύ άλλων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1999 και των Οδηγιών RED II και RED III, οι οποίες επιβάλλουν στα κράτη μέλη να διασφαλίζουν προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον, διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στην αγορά ενέργειας, αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς και περιορισμό των περικοπών παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές στο απολύτως αναγκαίο μέτρο.

Νομικό υπόμνημα 45 σελίδων και αιτήματα προς την Κομισιόν

Οι καταγγελίες συνοδεύονται από αναλυτικό νομικό υπόμνημα 45 σελίδων, στο οποίο τεκμηριώνονται οι αντίθετες προς το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράξεις και παραλείψεις των ελληνικών αρχών, καθώς και οι επιπτώσεις τους στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην διασφάλιση των επενδύσεων. Επιπλέον, οι καταγγελίες συνοδεύονται από πλήθος τεκμηρίων που επιβεβαιώνουν την τρέχουσα κατάσταση στην ελληνική αγορά ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΦΩΕΛ ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει συνολικά τις πράξεις και τις παραλείψεις των ελληνικών αρχών, να διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας με το ενωσιακό δίκαιο και να κινήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προκειμένου να αποκατασταθεί η ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής ενεργειακής νομοθεσίας και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Έρχονται και εθνικές προσφυγές για αποζημιώσεις

Ο ΣΥΦΩΕΛ επισημαίνει ότι η προσφυγές αυτές αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θεσμικές παρεμβάσεις του κλάδου των φωτοβολταϊκών παραγωγών μέχρι σήμερα και εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Συνδέσμου για την προάσπιση των συμφερόντων των φωτοβολταϊκών παραγωγών, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και τη διαμόρφωση μιας αγοράς ενέργειας, διαφανούς και βιώσιμης για τις επενδύσεις μας.

Παράλληλα, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία υποβολής των ομαδικών προσφυγών σε εθνικό επίπεδο για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων.

Γ. Τσιαντούλης: «Η δέσμευσή μας προς τα μέλη του ΣΥΦΩΕΛ έγινε πράξη»

Βαθιά συγκινημένος και έντονα ικανοποιημένος δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΥΦΩΕΛ, κ. Γιώργος Τσιαντούλης, με αφορμή την ολοκλήρωση της μεγάλης θεσμικής παρέμβασης του Συνδέσμου μέσω των καταγγελιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Όπως επισημαίνει, η προσφυγή αυτή αποτέλεσε μια δέσμευση του ΣΥΦΩΕΛ απέναντι στα μέλη του, η οποία πλέον έγινε πράξη, ανοίγοντας τον δρόμο ώστε τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί —όπως οι περικοπές παραγωγής, οι μηδενικές και αρνητικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και ευρύτερα ζητήματα λειτουργίας της αγοράς ενέργειας στη χώρα— να αναδειχθούν πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, ο κ. Τσιαντούλης υπογραμμίζει ότι ο ΣΥΦΩΕΛ συνεχίζει τη δράση του και σε εθνικό επίπεδο, με τη δέσμευση για την κατάθεση ομαδικών προσφυγών με στόχο τη διεκδίκηση αποζημιώσεων να βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο προετοιμασίας.

Η παρέμβαση αυτή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υπεράσπιση των συμφερόντων των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών παραγωγών, την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και τη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και βιώσιμου ενεργειακού περιβάλλοντος.