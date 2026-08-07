ΣΥΦΩΕΛ: Χάθηκαν 153,74 εκατ. ευρώ για τις μπαταρίες – Μεγάλη απώλεια για τις μικρές επιχειρήσεις

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Ο Σύνδεσμος Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών καταγγέλλει την απένταξη του προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις» από το Ταμείο Ανάκαμψης και ζητά απαντήσεις για τις μειωμένες ενισχύσεις

Την έντονη αντίδραση του Συνδέσμου Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών έως 500 kW (ΣΥΦΩΕΛ) προκαλεί η εξέλιξη του επιδοτούμενου προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις», το οποίο, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με αποτέλεσμα να χαθούν 153,74 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων. Ο ΣΥΦΩΕΛ υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή επηρεάζει κυρίως τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες επρόκειτο να απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης.

Από τα 153,74 εκατ. ευρώ στα 27 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΦΩΕΛ, το πρόγραμμα που προκηρύχθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 προέβλεπε συνολική χρηματοδότηση 153,74 εκατ. ευρώ, με την κατανομή να έχει ως εξής:

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: 100 εκατ. ευρώ

Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις: 53,74 εκατ. ευρώ

Ωστόσο, μετά την απένταξη του προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης και την πρώτη τροποποίηση της 4ης Ιουνίου 2026 (ΦΕΚ Β’ 3154), το διαθέσιμο ποσό, όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος, περιορίστηκε στα 27 εκατ. ευρώ.

Η νέα κατανομή προβλέπει:

Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: 18 εκατ. ευρώ

Μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις: 9 εκατ. ευρώ

Απώλεια 82 εκατ. ευρώ για τις μικρές επιχειρήσεις

Ο ΣΥΦΩΕΛ επισημαίνει ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χάνουν περίπου 82 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για σημαντική απώλεια χρηματοδοτικών πόρων σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση και η αποθήκευση ενέργειας αποτελούν κρίσιμα ζητήματα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος θέτει σειρά ερωτημάτων σχετικά με τους λόγους της απένταξης και τις ευθύνες για την απώλεια των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τα ερωτήματα που θέτει ο ΣΥΦΩΕΛ

Μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος ζητά απαντήσεις για:

Για ποιο λόγο απεντάχθηκε το πρόγραμμα και χάθηκαν τα προβλεπόμενα κονδύλια;

Ποιοι ευθύνονται για την εξέλιξη αυτή;

Πώς θα μπορέσουν οι μικρές επιχειρήσεις να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που δημιουργείται;

Νέα αιχμή για τη στήριξη των μικρομεσαίων επενδυτών

Ο ΣΥΦΩΕΛ θέτει επίσης ένα επιπλέον ερώτημα, σχετικά με τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Όπως αναφέρει, ενώ τώρα εξασφαλίστηκαν πόροι, έστω μειωμένοι, για τα συστήματα αποθήκευσης, δεν ικανοποιήθηκε το αίτημα των μικρομεσαίων επενδυτών φωτοβολταϊκών για οικονομική ενίσχυση λόγω των περικοπών ενέργειας που υπέστησαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα τους.

Ο Σύνδεσμος ζητά από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δώσει απαντήσεις και να εξετάσει μέτρα στήριξης για τους μικρομεσαίους παραγωγούς ενέργειας.

Αναλυτικά, ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΦΩΕΛ, έχει ως εξής:

Προσφάτως γίναμε γνώστες της δυσμενής κατάληξης του επιδοτούμενου προγράμματος «Συστήματα Αποθήκευσης στις επιχειρήσεις» (μπαταρίες), που προκηρύχθηκε το Δεκέμβριο του 2024, το οποίο απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), με απώλεια 153,74 εκατ. ευρώ ευρωπαϊκών χρημάτων, πλήττοντας πρωτίστως τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφού το 65% των χρημάτων (100 εκατ. ευρώ) θα διοχετεύονταν σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, θα χορηγούνταν τα παρακάτω ποσά:

Α: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: 100.000.000

Β: Μεσαίες & Μεγάλες επιχειρήσεις: 53.740.000

Σύνολο: 153.740.000

Μετά την απένταξη του σχετικού προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης και με την 1η τροποποίηση στις 4 Ιουνίου 2026 (ΦΕΚ Β 3154) , τα ποσά «ψαλιδίστηκαν», μένοντας μόνο 27 από τα 153,74 εκατ. ευρώ

Συγκεκριμένα:

Α: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις: 18.000.000

Β: Μεσαίες & Μεγάλες επιχειρήσεις: 9.000.000

Σύνολο: 27.000.000

Μάλιστα, το ποσό των 27 εκατ. ευρώ, θα είναι από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και όχι από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Όπως αντιλαμβάνεται όλοι, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χάνουν 82 εκατ. ευρώ, ποσό διόλου ευκαταφρόνητο αλλά παράλληλα γεννιούνται και ορισμένα ερωτήματα:

Γιατί έγινε απένταξη του προγράμματος και απωλέσθηκαν 153 εκατ. ευρώ; Ποιοι ευθύνονται για την απένταξη του προγράμματος Πως θα μπορέσουν να αναπληρώσουν οι μικρές και μικρές επιχειρήσεις αυτή την τεράστια απώλεια χρημάτων;

Πέραν των παραπάνω ερωτημάτων, προκύπτει και ένα άλλο-επιπρόσθετο ερώτημα;

Πως τώρα βρέθηκαν χρήματα, έστω αυτά τα λίγα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αλλά όταν ως ΣΥΦΩΕΛ ζητούσαμε την οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων επενδυτών, για τις περικοπές ενέργειας που επέστησαν φωτοβολταϊκά μας πάρκα, το ΥΠΕΝ δεν ικανοποιούσε αυτό το δίκαιο αίτημα μας;